Hình minh hoạ các loại đồ chơi AI. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các tổ chức bảo vệ trẻ em trên thế giới kêu gọi Amazon và eBay ngừng bán đồ chơi tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong dịp Giáng sinh năm nay, cho đến khi các sản phẩm được chứng minh an toàn. Nhóm vận động cũng đề nghị hai nền tảng hoàn tiền cho những khách hàng đã mua các món đồ chơi này.

Lời kêu gọi được đưa ra trong thư gửi Andy Jassy, Chủ tịch Amazon và Jamie Iannone, Chủ tịch eBay. Liên minh gồm hơn 150 tổ chức và chuyên gia đến từ sáu châu lục, trong đó có phong trào The Anxious Generation Movement của nhà tâm lý học Jonathan Haidt cùng các tổ chức bảo vệ trẻ em tại Anh và Mỹ.

Nhóm cho rằng những nguy cơ từ đồ chơi AI đã được ghi nhận, trong khi sản phẩm vẫn được quảng cáo rộng rãi cho trẻ nhỏ, thậm chí từ 3 tuổi.

Đồ chơi AI có thể đưa ra phản hồi nhạy cảm

Một trong những trường hợp khiến các tổ chức bảo vệ trẻ em lo ngại là thú nhồi bông hình thỏ được quảng cáo dành cho trẻ từ 3 tuổi, nhưng tích hợp ChatGPT - nền tảng có điều khoản sử dụng yêu cầu người dùng từ 13 tuổi trở lên.

Khi được tổ chức Alliance 4 Children tại Anh thử nghiệm, món đồ chơi này đã gợi ý rằng trẻ có thể đồng ý với việc bị chạm vào cơ thể nhằm mục đích khoái cảm. Sản phẩm sau đó bị Amazon gỡ khỏi nền tảng, nhưng theo Alliance 4 Children, chỉ 48 giờ sau, món đồ chơi xuất hiện trở lại dưới tên một nhà bán hàng khác. Amazon tiếp tục xóa danh sách sản phẩm này.

Trong thư gửi hai nhà bán lẻ, liên minh cảnh báo: “Các sản phẩm này phải được chứng minh an toàn trước khi đến tay trẻ em, thay vì chỉ bị thu hồi từng món sau khi gây ra tổn hại”.

Nhóm cho biết cuối tháng 10, gần 30 loại đồ chơi tích hợp AI được rao bán trên website Amazon tại Anh, trong khi khoảng 50 sản phẩm được tìm thấy trên nền tảng này ở Mỹ. Một số món đồ chơi được quảng cáo có khả năng sao chép giọng nói người thân hoặc theo dõi sự phát triển cảm xúc của trẻ.

Những tính năng này làm dấy lên lo ngại về việc thu thập dữ liệu cá nhân, đặc biệt khi trẻ nhỏ chưa đủ khả năng hiểu cách thông tin của mình được ghi nhận, lưu trữ và sử dụng.

Nhiều lỗi và nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư

Ngày 17/11, Tổ chức Nghiên cứu vì lợi ích công cộng Mỹ (US PIRG) công bố báo cáo sau khi thử nghiệm 7 món đồ chơi AI. Kết quả cho thấy phần lớn sản phẩm vẫn có lỗi nghiêm trọng, chưa đủ điều kiện để đưa ra thị trường.

Một số đồ chơi phản hồi không phù hợp khi được trẻ đặt câu hỏi, trong khi những sản phẩm khác bộc lộ vấn đề về quyền riêng tư. Đáng chú ý, một món đồ chơi bất ngờ chụp ảnh người tham gia thử nghiệm mà không có cảnh báo rõ ràng.

Các chuyên gia cũng lo ngại trẻ có thể hình thành mối liên kết cảm xúc với những món đồ chơi này. Nghiên cứu do Đại học Cambridge thực hiện cho Childhood Trust vào tháng 3/2026 ghi nhận trẻ nhỏ đang phát triển sự gắn bó với đồ chơi AI, nhưng chưa tìm thấy bằng chứng về lợi ích đối với quá trình phát triển của trẻ.

Điều này đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa một món đồ chơi hỗ trợ tương tác và một hệ thống AI có khả năng tác động đến tâm lý, hành vi của trẻ. Khi chatbot được thiết kế để trò chuyện liên tục, phản hồi thân mật và mô phỏng cảm xúc, trẻ có thể xem chúng như người bạn thực sự, thay vì một sản phẩm công nghệ.

Ngày 20/11, một bức thư có chữ ký của 52 nghị sĩ và thành viên Thượng viện Anh được gửi tới Văn phòng Thủ tướng, kêu gọi hạn chế bán đồ chơi AI cho đến khi các sản phẩm được chứng minh an toàn.

Các nghị sĩ đề nghị Bộ trưởng Kinh doanh Jonathan Reynolds hành động để ngăn những sản phẩm có nguy cơ gây hại tiếp cận trẻ em. Họ đồng thời yêu cầu Văn phòng An toàn Sản phẩm và Tiêu chuẩn (OPSS) phát cảnh báo tới phụ huynh và nhà bán lẻ trước mùa mua sắm Giáng sinh.

Nghị sĩ Jess Asato cho rằng đồ chơi AI chatbot hiện không an toàn đối với trẻ em, đồng thời cảnh báo phụ huynh không thể nghĩ rằng một món đồ chơi dành cho con mình lại đưa ra phản hồi mang tính tình dục hoặc cổ súy hành vi tự sát.

Chính phủ Anh đã khởi động cuộc rà soát quy định an toàn đồ chơi từ tháng 7, trong đó xem xét những rủi ro mới từ sản phẩm tích hợp AI. Quá trình tiếp nhận ý kiến đóng góp kết thúc ngày 6/10.

Amazon và eBay cam kết rà soát sản phẩm

Amazon cho biết mọi sản phẩm do bên bán thứ ba cung cấp trên nền tảng phải tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành. Công ty khẳng định cam kết bảo vệ trẻ em và gia đình, đồng thời ủng hộ các nỗ lực xây dựng cơ chế kiểm soát phù hợp khi công nghệ phát triển.

Đại diện Amazon cho biết hãng đã gỡ các sản phẩm được nêu trong phản ánh và đang xem xét những cáo buộc liên quan.

Trong khi đó, eBay nói công ty liên tục đánh giá chính sách, phối hợp với cơ quan quản lý và tuân thủ các quy định nhằm duy trì môi trường giao dịch an toàn, đáng tin cậy.

Đại diện Bộ Kinh doanh, Đổi mới, Khoa học và Công nghệ Anh cho biết cơ quan này quan ngại trước những thông tin được công bố, đồng thời đang điều tra các sản phẩm và nguy cơ tiềm ẩn từ việc ứng dụng AI trong đồ chơi.

Bài toán phát triển AI an toàn tại Việt Nam

Những cảnh báo từ Anh và Mỹ cho thấy tốc độ thương mại hóa AI có thể vượt trước năng lực kiểm định, quản lý và bảo vệ người dùng, đặc biệt với nhóm trẻ em. Vấn đề không chỉ nằm ở lỗi kỹ thuật của từng món đồ chơi, mà còn ở trách nhiệm của nhà sản xuất, nền tảng phân phối và cơ quan quản lý trong việc đánh giá rủi ro trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Tại Việt Nam, Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng hàng đầu để phát triển đất nước. Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu và an toàn thông tin trong quá trình phát triển công nghệ.

Từ góc độ này, câu chuyện đồ chơi AI đặt ra yêu cầu phát triển công nghệ đi đôi với trách nhiệm và cơ chế bảo vệ người dùng. Đổi mới sáng tạo không chỉ được đánh giá bằng khả năng tạo ra sản phẩm mới hay tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường, mà còn cần tính đến mức độ an toàn, minh bạch và tác động xã hội.

Đối với các sản phẩm AI hướng tới trẻ em, việc kiểm định trước khi lưu hành, giới hạn khả năng xử lý nội dung nhạy cảm, bảo vệ dữ liệu cá nhân và thiết lập cơ chế giám sát phù hợp là những vấn đề cần được chú trọng. Đây cũng là hướng tiếp cận giúp Việt Nam thúc đẩy ứng dụng AI theo tinh thần Nghị quyết 57, đồng thời hạn chế nguy cơ công nghệ mới gây tổn hại cho những nhóm người dùng dễ bị tổn thương.