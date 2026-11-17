Hàm lượng dinh dưỡng trong chuối thay đổi khi chín. (Nguồn: Wutthichai Charoenburi/Pexels)

Dưới đây, các chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận sẽ chia sẻ cách nhận biết các giai đoạn chín của chuối, đồng thời đưa ra lời khuyên mức độ chín nào thì phù hợp với tình trạng sức khỏe và mục tiêu dinh dưỡng của bạn.

Chuối xanh

Chuối có màu xanh, cứng và khó bóc vỏ.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Avery Zenker, chuối có hàm lượng tinh bột kháng cao nhất và hàm lượng đường thấp nhất trong giai đoạn này.

Tinh bột kháng có nhiều lợi ích như giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, giảm viêm và giữ ổn định đường huyết. Chuối xanh cũng được tiêu hóa chậm hơn, có thể giúp bạn no lâu hơn.

“Chuối xanh lý tưởng cho những người đang cố gắng kiểm soát lượng đường trong máu, chẳng hạn những người kháng insulin như ở tiền đái tháo đường, đái tháo đường type 2, và các bệnh chuyển hóa khác”, cô Zenker nói thêm.

Ngoài ra, chuối xanh có lợi cho bất kỳ ai muốn cải thiện sức khỏe đường ruột bằng cách cải thiện sự cân bằng hệ vi sinh vật. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người đang cố gắng kiểm soát các vấn đề tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích.

“Nếu bạn muốn tăng cường lợi ích sức khỏe của chuối xanh, hãy cân nhắc kết hợp nó với một ít bơ đậu phộng”, cô Amanda Sauceda, chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận, giảng viên dinh dưỡng tại Đại học bang California, gợi ý. Bạn sẽ nhận được một ít protein và chất béo lành mạnh, giúp phản ứng đường huyết tốt hơn và tốt cho đường ruột.

Tuy nhiên, một số người nên tránh ăn chuối xanh. Theo cô Zenker, các vận động viên có thể thuộc nhóm này vì quá trình tiêu hóa chậm gây nặng bụng. Những người nhạy cảm với tinh bột kháng và cảm thấy khó chịu ở đường tiêu hóa sau khi ăn cũng nên chọn chuối chín hơn.

Chuối ương

Chuối chủ yếu có màu vàng với một ít màu xanh ở hai đầu, sờ vào thấy mềm nhẹ nhưng quả vẫn rất chắc. Chuối ương giàu chất xơ và ít đường, nhưng không được ở mức như chuối xanh.

“Tinh bột kháng đã bắt đầu chuyển hóa thành đường đơn”, cô Zenker giải thích. Mặt khác, hàm lượng khoáng chất trong chuối ở giai đoạn này vẫn ổn định, đặc biệt là kali và magie.

Chuối ương thích hợp với những người muốn có lợi ích tiêu hóa của chuối xanh và không thích vị bột. Nó cũng dành cho những người cần năng lượng ổn định suốt cả ngày mà không ảnh hưởng nhiều đến đường huyết.

Điều đó có nghĩa là, tương tự như chuối xanh, chuối ương tốt cho những người bị kháng insulin, tiền đái tháo đường, đái tháo đường, hội chứng chuyển hóa hoặc các vấn đề về tiêu hóa.

“Chúng cũng có thể tốt cho phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc sau mãn kinh do hàm lượng tinh bột kháng giúp chống lại tác động của tình trạng kháng insulin và hỗ trợ sức khỏe đường ruột khi có sự thay đổi nội tiết tố”, cô Zenker chia sẻ thêm.

Chuối vừa chín tới

Chuối có màu vàng hoàn toàn và mềm, nhưng không bị nhũn. Chúng dễ bóc vỏ và có mùi thơm ngọt

Trong chuối chín tới, tinh bột hầu hết đã được chuyển hóa thành đường tự nhiên, chất xơ giảm, và hàm lượng đường cùng chất chống oxy hóa tăng lên. Vitamin và khoáng chất đạt mức cao nhất.

Chuyên gia dinh dưỡng Sauceda bổ sung thêm những lợi ích đáng chú ý khác. Cụ thể, một quả chuối chín tới cung cấp khoảng 8% lượng kali và magie mà cơ thể cần mỗi ngày. “Kali rất quan trọng đối với huyết áp và sự co cơ”, cô Sauceda chia sẻ. Còn magie lại rất quan trọng đối với sức khỏe của xương.

Cô Zenker khuyến khích những người sắp tập thể dục, muốn có nguồn năng lượng nhanh chóng và tiện lợi từ thực phẩm nguyên chất, hoặc đang tìm cách tăng lượng kali (có thể để kiểm soát huyết áp cao hoặc các vấn đề tim mạch khác) nên ăn chuối chín.

Ngoài ra, đây cũng là loại thực phẩm dễ ăn dành cho những đứa trẻ thích ngọt. Chuối chín tới còn là lựa chọn tốt cho những người muốn bổ sung chất xơ mà không lo ngại về vấn đề tiêu hóa.

Chuối chín mềm

Chuối ở giai đoạn này mềm, có đốm nâu và tỏa ra mùi thơm nồng. “Hàm lượng đường gần đạt đỉnh điểm, và chất xơ tiếp tục giảm”, cô Zenker cho biết.

Theo cố Zenker, chuối chín mềm tốt cho những người cần năng lượng nhanh, có các triệu chứng tiêu hóa nhạy cảm, chán ăn hoặc muốn một món ngọt. Tuy nhiên, những người đang cố gắng kiểm soát đường huyết nên tránh chuối chín mềm vì chúng có hàm lượng đường cao hơn.

Chuối chín rục

Lúc này, chuối có màu nâu hoặc đen và mềm, thậm chí nhũn.

Chúng có hàm lượng đường và chất chống oxy hóa cao nhất, chất xơ thấp nhất, mất đi hàm lượng vitamin C nhưng vẫn giữ được kali.

Ở giai đoạn chuối chín này, một số vitamin tăng lên nhưng một số khác lại giảm đi. Cô Sauceda nêu ví dụ, một quả chuối vừa chín tới có 14 miligam vitamin C nhưng một quả chuối chín rục chỉ có 10 miligam. Điều thú vị là chuối chín rục có nhiều folate hơn một chút so với chuối chín tới.

Chuyên gia dinh dưỡng Zenker cho rằng chuối chín rục thích hợp nhất để làm món bánh mì chuối, bánh quy, sinh tố... hơn là ăn ngay. “Nó dễ tiêu hóa và tốt cho những người cần calo nhanh, chẳng hạn như vận động viên, nhưng không lý tưởng cho người mắc bệnh đái tháo đường, những người cần chất xơ hay nhiều chất dinh dưỡng”, cô Zenker nói thêm.

(theo Huffpost)