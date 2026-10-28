Dỡ bỏ sân khấu tại trung tâm TP.HCM, nhường chỗ làm ga đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng tại Công viên 23/9, sân khấu Sen Hồng đang được tháo dỡ, nhiều hạng mục phía trên đã bị phá bỏ, để lộ khu vực hầm ngầm bên dưới. Tại công trường, gạch đá, bê tông vỡ và cốt thép chất từng đống ngổn ngang. Các mảng tường bao quanh cũng trơ phần kết cấu bê tông cốt thép sau khi lớp bề mặt được bóc tách.

Sân khấu Sen Hồng tại Công viên 23/9 đang được tháo dỡ để xây ga Bến Thành của tuyến đường sắt đi Cần Giờ.

Đây là khu vực sẽ được sử dụng để xây dựng ga Bến Thành thuộc tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, nhà ga có diện tích hơn 1,1ha, được triển khai đồng bộ với quy hoạch không gian ngầm tại khu vực nhằm kết nối các hạng mục giao thông, thương mại và hạ tầng kỹ thuật, hạn chế việc đào đường, thi công nhiều lần.

Một phần công viên sẽ được rào chắn làm công trường. Sau khi hoàn thành các hạng mục xây dựng, khu vực này dự kiến được tái lập cảnh quan để tiếp tục phục vụ người dân.

Sân khấu Sen Hồng rộng khoảng 1ha, được xây dựng năm 2013, từng là địa điểm tổ chức các chương trình nghệ thuật, biểu diễn phục vụ thiếu nhi và người dân thành phố. Tuy nhiên, công trình đã ngừng hoạt động từ năm 2019. Khu thương mại ngầm bên dưới từng bố trí các dịch vụ mua sắm, ăn uống và giữ xe, hiện cũng đã dừng hoạt động.

Nhiều hạng mục của sân khấu Sen Hồng đã được phá bỏ, chuẩn bị mặt bằng thi công nhà ga.

Công viên 23/9 nằm tại khu vực trung tâm TP.HCM, gần chợ Bến Thành, quảng trường Quách Thị Trang và các trục đường Lê Lợi, Lê Lai. Đây cũng là nơi có ga ngầm Bến Thành của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), đồng thời được quy hoạch trở thành đầu mối trung chuyển, kết nối nhiều tuyến đường sắt đô thị.

Đối với tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, theo phương án được phê duyệt, tuyến có chiều dài khoảng 53,8km, điểm đầu tại ga Bến Thành, điểm cuối tại depot rộng khoảng 39ha ở xã Cần Giờ.

Hướng tuyến bắt đầu từ khu vực Bến Thành, đi theo đường Ký Con, vượt rạch Bến Nghé sang đường Vĩnh Khánh, cắt qua đường Hoàng Diệu rồi chạy dọc trục Nguyễn Tất Thành. Đến khu vực gần cầu Tân Thuận 2, tuyến chuyển hướng theo đường Nguyễn Văn Linh, qua nút giao cầu Phú Mỹ và tiếp tục đi giữa các tuyến Nguyễn Lương Bằng, đường 15B và đường D1 trước khi vượt sông Rạch Đĩa sang địa phận Nhà Bè.

Sân khấu Sen Hồng nhìn từ trên cao trước thời điểm tháo dỡ.

Tại Nhà Bè, tuyến đi qua khu tái định cư Vạn Phát Hưng, khu dân cư Phú Xuân rồi vượt sông Soài Rạp sang xã Bình Khánh. Từ đây, đường sắt chuyển hướng về phía Đông, chạy song song với cao tốc Bến Lức - Long Thành, sau đó vượt cao tốc tại khu vực Km 18+800 để đi vào hành lang đường Rừng Sác.

Qua địa phận xã An Thới Đông, tuyến tiếp tục bám theo đường Rừng Sác, lần lượt vượt các sông An Nghĩa, Rạch Đôn và Lôi Giang, sau đó vượt sông Dinh Bà tại khu vực cầu Dần Xây để sang xã Cần Giờ.

Tuyến đi qua vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, không đi vào vùng lõi nhằm hạn chế tác động đến hệ sinh thái. Khi đến xã Cần Giờ, tuyến tiếp tục bám theo đường Rừng Sác đến nút giao với đường Duyên Hải, sau đó đi thẳng đến khu đất bố trí depot và điểm cuối tuyến.

Toàn tuyến dự kiến vượt qua 5 sông lớn gồm Rạch Đĩa, Soài Rạp, An Nghĩa, Lôi Giang và Dinh Bà. Dự án được quy hoạch tổng cộng 6 nhà ga, phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn. Trong giai đoạn 1, các hạng mục được triển khai gồm ga Bến Thành, ga Cần Giờ, depot và trung tâm điều hành vận tải OCC tại Cần Giờ.

Ga Bến Thành của tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ được quy hoạch trên diện tích hơn 1,1ha tại Công viên 23/9, gần ga Bến Thành của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed, thuộc hệ sinh thái Vingroup, làm nhà đầu tư. Tuyến được thiết kế đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa, tốc độ tối đa 350km/h.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 102.430 tỷ đồng, chưa bao gồm gần 12.800 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách thành phố bảo đảm.

Sau lễ động thổ vào tháng 12/2025, dự án đang chuẩn bị triển khai các hạng mục xây dựng. Theo kế hoạch VinSpeed, từ ngày 30/10, các đơn vị sẽ đồng loạt thi công đoạn ngầm, cầu cạn, hai nhà ga, depot và trung tâm điều hành; đồng thời triển khai hệ thống cấp điện, thông tin, tín hiệu và thu soát vé. Dự án hướng tới hoàn thành, khai thác thương mại vào tháng 12/2029.