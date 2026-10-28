Độ bền màn hình iPhone Duo sau 75.001 lần gập: Thực tế kiểm chứng và phản hồi của Apple

Trong một bài thử nghiệm độ bền gần đây, chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple mang tên iPhone Duo đã xuất hiện vết nứt ở giữa màn hình sau 75.001 lần đóng mở. Kết quả này lập tức thu hút sự chú ý từ cộng đồng công nghệ, làm dấy lên các cuộc tranh luận chuyên sâu về độ bền cơ học và tuổi thọ tấm nền hiển thị của dòng sản phẩm có mức giá khởi điểm lên tới 1.999 USD.

Chi tiết bài kiểm tra khắc nghiệt của Kuba Klawiter

Quy trình thử nghiệm được thực hiện trực tiếp bởi YouTuber Kuba Klawiter thông qua hình thức gập mở thủ công liên tục. Trong giai đoạn đầu, máy duy trì trạng thái hoạt động ổn định và vượt qua mốc 50.000 chu kỳ mà không ghi nhận bất thường. Tuy nhiên, khi chạm ngưỡng 60.000 lần, phần nếp gấp ở giữa màn hình bắt đầu có dấu hiệu hằn sâu rõ rệt hơn trước áp lực uốn cong lặp lại liên tục.

Để mô phỏng áp lực thực tế ngoài đời sống, người kiểm tra đã bổ sung các điều kiện bất lợi như cho thiết bị vào túi quần để đánh giá khả năng chống xơ vải, đồng thời ngâm máy vào bát đá nhằm kiểm tra độ dẻo dai của vật liệu dưới nền nhiệt thấp. Sự kết hợp giữa tác động nhiệt độ lạnh và ma sát xơ vải dường như đã gia tăng áp lực lên cấu trúc hiển thị, dẫn đến việc xuất hiện một vết nứt lớn chạy dọc chính giữa màn hình ngay ở lần gập thứ 75.001.

iPhone Duo xuất hiện vết nứt ở giữa màn hình sau 75.001 lần đóng mở.

Tính tương đối khi so sánh với tiêu chuẩn của Samsung

Con số 75.001 lần của iPhone Duo nhanh chóng được đặt lên bàn cân với mức công bố 500.000 lần gập trên tấm nền OLED của các mẫu Galaxy Z Flip và Z Fold8 từ Samsung. Tuy vậy, theo phân tích từ chuyên trang công nghệ Gizmodo, việc đặt hai thông số này cạnh nhau là khập khiễng do quy trình và môi trường kiểm nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Đáng chú ý, trước thử nghiệm của Kuba Klawiter, nhiều chuyên gia công nghệ như Joanna Stern, Tim Pan hay kênh HTX Studio cũng đã tiến hành các bài kiểm tra gập mở độc lập từ vài nghìn cho tới hơn 32.000 lần mà không ghi nhận bất kỳ hư hỏng vật lý nào trên thiết bị của Apple.

Quan điểm kỹ thuật và phản hồi chính thức từ Apple

Khác với Samsung Display công bố kết quả kiểm định độc lập từ tổ chức Bureau Veritas ở nhiệt độ 25 độ C, Apple hiện vẫn chưa đưa ra tiêu chuẩn định lượng chính thức về số lần gập tối đa dành cho mẫu iPhone Duo. Điều này khiến các thử nghiệm từ bên thứ ba trở thành nguồn tham khảo duy nhất cho người dùng ở thời điểm hiện tại.

Trước các phản ánh về sự cố màn hình, đại diện Apple đã chính thức lên tiếng thông báo ghi nhận hiện tượng lỗi màn hình bên trong trên một số lượng nhỏ thiết bị iPhone Duo. Đồng thời, hãng đưa ra khuyến nghị khách hàng gặp phải tình trạng tương tự nên chủ động liên hệ các trung tâm dịch vụ hỗ trợ AppleCare để được kiểm tra và xử lý theo chính sách đổi trả.