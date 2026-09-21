Độ bền kính Ceramic Shield 2 thế hệ mới trên iPhone và lý do Apple phản đối dán cường lực

Vấn đề trang bị phụ kiện bảo vệ cho màn hình điện thoại thông minh vừa thu hút sự quan tâm trở lại sau phát biểu từ ông Tom Marieb, tân Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple. Trong cuộc phỏng vấn với chuyên trang công nghệ TechRadar, người vừa tiếp quản vị trí từ tân CEO John Ternus cho rằng người dùng thiết bị hoàn toàn không cần dán kính cường lực, đồng thời chia sẻ cảm giác ái ngại khi thấy một lớp bảo vệ bên ngoài che lấp thiết kế và khả năng hiển thị thẩm mỹ vốn có của máy.

Công nghệ Ceramic Shield 2 và bước tiến chống trầy xước

Theo phân tích từ 9to5mac, cơ sở cho tuyên bố của ban lãnh đạo Apple đến từ Ceramic Shield 2 – loại vật liệu kính thế hệ mới được trang bị trên dòng iPhone 17, bộ đôi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng màn hình phụ của iPhone Duo. Đại diện hãng cho biết cải tiến kỹ thuật này nhằm giải quyết triệt để nguy cơ trầy xước phát sinh trong quá trình sử dụng thường ngày.

So với thế hệ tiền nhiệm, Ceramic Shield 2 sở hữu khả năng kháng xước cao gấp 3 lần. Nhờ đó, bề mặt kính trước có thể duy trì độ trong trẻo và vẻ đẹp nguyên bản theo thời gian mà không bắt buộc phải nhờ đến các tấm dán phụ trợ bên ngoài.

Một mẫu kính cường lực cho iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Shellrus

Rào cản kỹ thuật từ cảm biến Face ID ẩn dưới màn hình

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, việc lắp thêm phụ kiện bảo vệ trên các dòng máy cao cấp mới còn đối mặt với rào cản kỹ thuật. Trang tin MacRumors chỉ ra rằng thao tác dán màn hình trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max phức tạp hơn đáng kể, do hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID đã được chuyển xuống ẩn hoàn toàn dưới tấm nền hiển thị.

Độ dày, độ tán xạ và độ trong suốt của các miếng dán cường lực bên thứ ba có thể gây cản trở đường truyền tín hiệu quang học, dẫn đến nguy cơ cảm biến Face ID hoạt động kém chính xác hoặc phản hồi chậm hơn thiết kế tiêu chuẩn từ nhà sản xuất.

Lớp bảo hiểm kinh tế trước chi phí linh kiện đắt đỏ

Mặc dù Apple khẳng định độ bền của vật liệu mới, quan điểm này vẫn nhận nhiều ý kiến thảo luận đa chiều từ cộng đồng công nghệ. Khảo sát từ Techspot cho biết một bộ phận người dùng đã yên tâm bỏ thói quen dùng kính cường lực nhờ chất lượng kính được cải thiện qua từng năm. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng vẫn coi đây là phương án dự phòng không thể thay thế.

Các cuộc thảo luận trên mạng xã hội Reddit chỉ ra rằng kính cường lực hoạt động như một lớp bảo hiểm chi phí thấp. Dù vật liệu Ceramic Shield 2 bền bỉ trước các vết xước nhỏ, rủi ro va đập mạnh làm nứt vỡ toàn bộ màn hình vẫn tiềm ẩn chi phí thay thế rất lớn. Thêm vào đó, các loại miếng dán chuyên dụng còn cung cấp nhiều công năng bổ trợ mà kính gốc chưa có, chẳng hạn như tính năng chống nhìn trộm tại nơi công cộng hoặc khả năng chống chói khi hoạt động ngoài trời.