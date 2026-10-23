Đồ ăn, thức uống 'siêu dài' trở thành xu hướng mới, giới trẻ tò mò

"Trà điếu cày", còn được gọi là "trà ống trúc" với chiếc cốc có thể dài tới 1m. Với hình dáng thon dài gợi liên tưởng đến ống trúc hoặc chiếc điếu cày quen thuộc trong văn hóa Việt Nam. Hơn nữa, kết hợp phần tay cầm bắt mắt cũng giúp món đồ uống trở thành lựa chọn check-in được nhiều bạn trẻ yêu thích trên mạng xã hội.

Khách hàng cầm trên tay cốc trà lựu siêu dài.

Theo chị chủ quán Trà chanh phố cổ chia sẻ, sản phẩm trà siêu dài chỉ được đặt trong menu trong thời gian ngắn, tuy nhiên với nhu cầu khách hàng tăng cao, quán đã đáp ứng bằng cách nhập số lượng hàng cốc và ống hút từ Trung Quốc thường xuyên, mỗi lần khoảng 300–500 bộ. Nhờ sức hút của trào lưu trên mạng xã hội, toàn bộ số hàng nhập về thường được tiêu thụ chỉ trong vòng 1–2 ngày.

Quán liên tục xử lý các đơn hàng cho khách

Lượng khách đông nhất vào giờ chiều với các đơn giao hàng về nhà hoặc cơ quan, trong khi đó khách hàng thường trực tiếp tới quán trải nghiệm vào buổi tối. Nhờ vào hình dáng lạ mắt kết hợp với hương vị đồ uống hấp dẫn, quán đã thu về sự tương tác mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Khách hàng chủ yếu lựa chọn mua mang về vào buổi chiều.

Chủ quán trà cho biết lý do thức uống siêu dài hút khách.

Bên cạnh đồ uống siêu dài, bánh tart trứng phiên bản khổng lồ cũng đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong khi một chiếc tart trứng thông thường dài khoảng 10cm, sản phẩm phiên bản siêu dài có thể đạt tới 60cm, gấp 6 lần kích thước tiêu chuẩn. Kết hợp cùng với hộp bánh xinh xắn, bánh tart trứng siêu dài đã trở thành trào lưu được nhiều bạn trẻ lan truyền tới mọi người qua các nền tảng mạng xã hội.

Ngoại hình độc đáo của bánh tart trứng siêu dài

Trước nhu cầu tăng cao, một số cửa hàng bánh tart trứng siêu dài đã phải giới hạn số lượng đơn hàng mỗi ngày. Vốn là món ăn vặt buổi chiều, sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn để cùng thưởng thức với gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp.

Nhiều người đến thưởng thức bánh tart như đồ ăn nhẹ

Khách hàng mua combo bánh tart trứng siêu dài và đồ uống

Dù tạo sức hút nhờ ngoại hình khác biệt, đồ ăn, thức uống siêu dài vẫn có những hạn chế về tính tiện dụng. Kích thước cồng kềnh gây khó khăn khi vận chuyển, bảo quản và sử dụng cá nhân, thậm chí có thể dẫn đến lãng phí. Với người kinh doanh, việc chạy theo trào lưu cũng tiềm ẩn rủi ro tồn nguyên liệu, hàng hóa khi sức hút trên mạng xã hội giảm nhiệt.

Khách hàng cảm thấy thích thú với món bánh siêu dài.