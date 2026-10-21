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Đồ án thời trang của sinh viên qua đánh giá của Midu, Lê Hoàng Phương

52 sinh viên giới thiệu đồ án thời trang tại MPOINT 2026, đồng thời nhận góp ý từ các chuyên gia và khách mời về tính sáng tạo, khả năng trình diễn và ứng dụng của thiết kế.

Nữ người mẫu bước trên sàn diễn trong chiếc áo khoác đen, phía sau và quanh đầu là khối lông trắng khổng lồ, điểm thêm những chiếc gai nhọn và cấu trúc xanh bạc uốn cong. Phần trang phục bên trong được giữ tối giản với áo croptop, chân váy ngắn và boots đen, tạo nên sự tương phản với phụ kiện có kích thước vượt xa cơ thể người mặc.

Ngay sau đó, một người mẫu khác xuất hiện trong bộ váy đen ánh kim phủ những lớp vảy xếp chồng, kết hợp hai mảng lông vũ trắng chạy dọc thân và đôi cánh lớn xòe rộng phía sau.

Không đi theo những phom dáng quen thuộc, các thiết kế mới này thử nghiệm với tỷ lệ cơ thể, cấu trúc ba chiều và cách kết hợp chất liệu. Đây cũng là điểm đáng chú ý tại Fashion Show thuộc MPOINT 2026, nơi 52 thiết kế của 52 sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM được đưa lên sàn diễn.

Theo ThS Đinh Trần Duy Khang, Trưởng ngành Thiết kế Thời trang (trường Đại học Kiến trúc TP.HCM), các đồ án năm nay khai thác nhiều nguồn cảm hứng, từ văn hóa, bản sắc, đời sống đương đại đến vật liệu, cấu trúc và những vấn đề xã hội.

Tuy nhiên, để biến một bản phác thảo thành trang phục hoàn chỉnh, ý tưởng sáng tạo mới chỉ là bước khởi đầu. Sinh viên phải xác định chất liệu phù hợp, lựa chọn phương án tạo phom, dựng mẫu và kiểm tra khả năng vận hành của thiết kế trên cơ thể người mặc.

Đây cũng là công đoạn đặt ra nhiều thách thức nhất. Một ý tưởng có thể hấp dẫn trên bản vẽ nhưng khi chuyển sang vật liệu và cấu trúc thực tế lại phát sinh những vấn đề cần giải quyết. Khi đó, sinh viên phải điều chỉnh kỹ thuật, tìm cách giữ hình dáng mong muốn mà vẫn bảo đảm trang phục có thể mặc và trình diễn.

Những khó khăn ấy thể hiện rõ hơn với các thiết kế có cấu trúc lớn, nhiều lớp hoặc phụ kiện kéo dài khỏi cơ thể. Đằng sau cánh gà, nơi ánh đèn spotlight không chiếu đến, người mẫu nín thở chờ đến lượt giữa những bộ trang phục cầu kỳ, trong khi sinh viên và ê-kíp tất bật kiểm tra, chỉnh sửa các chi tiết trước giờ diễn.

Tại MPOINT 2026, 52 thiết kế được lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí, gồm ý tưởng rõ ràng, ngôn ngữ thiết kế nhất quán, khả năng phát triển thành bộ sưu tập hoàn chỉnh, chất lượng thực hiện và hiệu quả trình diễn. Mục tiêu là đánh giá quá trình đi từ ý tưởng đến sản phẩm, thay vì chỉ xem xét vẻ ngoài của trang phục.

Bên cạnh yêu cầu về hình thức và kỹ thuật, khả năng ứng dụng cũng là vấn đề sinh viên cần cân nhắc khi phát triển đồ án. Một thiết kế giàu tính thử nghiệm có thể tạo ấn tượng trên sàn diễn nhưng chưa chắc phù hợp để sản xuất hoặc sử dụng trong đời sống.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, TS Nguyễn Thị Việt Hà, Trưởng khoa Khoa Mỹ thuật Công nghiệp (trường Đại học Kiến trúc TP.HCM), cho biết khoa đánh giá đồ án trên nhiều lớp giá trị, không chỉ dựa vào khả năng thương mại hóa. Điều quan trọng là sinh viên hiểu từ sáng tạo đến thị trường còn những bước phát triển nào, đồng thời biết cân bằng giữa dấu ấn cá nhân và nhu cầu thực tiễn.

Việc đánh giá đồ án tại chương trình cũng có thêm góc nhìn từ các nhà thiết kế có danh tiếng trong ngành như Midu, Hoa hậu/KTS Lê Hoàng Phương và Hoa hậu/KTS Kiều Ngân. Những nhận xét từ lĩnh vực thời trang, truyền thông và sáng tạo giúp sinh viên nhìn sản phẩm qua khả năng trình diễn, hình ảnh, cảm xúc và tương tác với người xem.

Qua các đồ án năm nay, đại diện khoa Mỹ thuật Công nghiệp nhận định sinh viên có khả năng hình thành ý tưởng, nhạy cảm với hình ảnh và xu hướng, đồng thời mạnh dạn thử nghiệm để tạo dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, các em vẫn cần cải thiện kỹ thuật hoàn thiện sản phẩm và khả năng phối hợp liên ngành để phát triển thiết kế toàn diện hơn.

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