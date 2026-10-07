Đồ ăn online gây ngộ độc, người bán bị xử lý thế nào?

Siết quản lý thức ăn bán trên mạng

Trước tình trạng thức ăn được rao bán ngày càng phổ biến trên mạng xã hội và các ứng dụng giao hàng, Sở An toàn thực phẩm TPHCM khẳng định, kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng không làm thay đổi trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với an toàn thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng.

Theo đó, dù bán hàng trực tiếp hay trực tuyến, người kinh doanh vẫn phải tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm do mình cung cấp.

Theo ông Bùi Chí Tình – Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, đối với hoạt động kinh doanh trên môi trường số, từ ngày 01/7/2026, Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP đã tạo thêm cơ sở pháp lý cho việc quản lý hoạt động thương mại điện tử. Trong đó, việc xác thực danh tính người bán trên nền tảng thương mại điện tử trung gian là một trong những nội dung quan trọng, góp phần hạn chế tình trạng sử dụng tài khoản không xác định được chủ thể và hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết khi phát hiện vi phạm.

Dù bán hàng trực tiếp hay trực tuyến, người kinh doanh vẫn phải tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm do mình cung cấp. Ảnh: P.Thương.

Để kiểm soát thực phẩm kinh doanh trên môi trường mạng, Sở An toàn thực phẩm TPHCM thực hiện quản lý theo hướng chủ động phòng ngừa, tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý nguy cơ, vi phạm về an toàn thực phẩm.

Khi tiếp nhận phản ánh hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác minh; trường hợp cần thiết có thể kiểm tra, lấy mẫu, truy xuất nguồn gốc, xác định tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng để xử lý.

Truy vết người bán không công khai địa chỉ

Khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, tùy tính chất và mức độ vụ việc, cơ quan chức năng sẽ thu thập thông tin, xác định thực phẩm liên quan; truy xuất nguồn gốc, cơ sở sản xuất - kinh doanh, lô sản phẩm, quá trình lưu thông và các chủ thể liên quan.

Các biện pháp cần thiết cũng được triển khai nhằm kiểm soát nguy cơ, ngăn thực phẩm không bảo đảm an toàn tiếp tục được cung cấp đến người tiêu dùng.

Đáng chú ý, đối với người bán không công khai địa chỉ rõ ràng, không hợp tác hoặc có dấu hiệu trốn tránh, việc xác minh không chỉ dựa vào những thông tin được công khai trên môi trường mạng.

Để xác minh, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh trên cơ sở dữ liệu, tài liệu hợp pháp được cung cấp, qua đó xác định chủ thể kinh doanh, địa điểm hoạt động, nguồn gốc sản phẩm và các bên liên quan. Nếu phát hiện vi phạm, tổ chức, cá nhân sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Quan điểm của Sở An toàn thực phẩm TPHCM là hoạt động kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng vẫn phải được quản lý, kiểm soát theo quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; môi trường trực tuyến không làm thay đổi trách nhiệm của người kinh doanh đối với sản phẩm cung cấp cho người tiêu dùng.

Vậy nên, thời gian tới, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết sẽ tiếp tục đề xuất tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước với các nền tảng số, đơn vị giao nhận và cơ quan liên quan; nâng cao khả năng nhận diện, xác minh, truy xuất tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm trực tuyến.

Đồng thời, cơ chế tiếp nhận, xác minh và xử lý phản ánh về vi phạm an toàn thực phẩm cũng sẽ tiếp tục được hoàn thiện.

Sở khuyến cáo người dân khi đặt mua thức ăn qua mạng nên lựa chọn cơ sở công khai rõ thông tin người bán, địa chỉ, nguồn gốc thực phẩm và phương thức liên hệ; ưu tiên những nơi có thông tin minh bạch, bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm.

Khi phát hiện thực phẩm có dấu hiệu không bảo đảm an toàn hoặc nghi liên quan đến sự cố an toàn thực phẩm, người dân cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để xác minh, xử lý.