AI thay đổi phương thức phân tích và ra quyết định đầu tư

Ngày 20/11, sự kiện DNSE Future Tech Summit 2026 (Hội nghị công nghệ tương lai) diễn ra tại Tp.HCM, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và công nghệ.

Với chủ đề "Market IQ: Level Up Your Investment", sự kiện tập trung phân tích vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và công nghệ trong việc nâng cao năng lực phân tích, quản trị tài sản và ra quyết định đầu tư.

Trong bối cảnh AI đang tạo ra những thay đổi đáng kể đối với ngành tài chính toàn cầu, DNSE Future Tech Summit 2026 đặt ra vấn đề về cách nhà đầu tư thích ứng với công nghệ, khai thác dữ liệu và lựa chọn chiến lược phân bổ tài sản phù hợp với từng điều kiện thị trường.

Tại chương trình, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị DNSE chia sẻ về tác động của công nghệ và AI đối với lĩnh vực tài chính, đầu tư. Theo đó, khi khả năng tiếp cận AI ngày càng phổ biến, lợi thế của nhà đầu tư không chỉ nằm ở việc sở hữu thông tin mà còn ở khả năng khai thác công cụ AI để đánh giá thị trường, phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định phù hợp với vị thế, mục tiêu cũng như mức độ chấp nhận rủi ro.

Đại diện DNSE thông tin, doanh nghiệp đang định hướng phát triển hệ sinh thái sản phẩm theo hướng cung cấp nền tảng hỗ trợ toàn diện hành trình đầu tư, từ nghiên cứu, phân tích đến thực thi giao dịch.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị DNSE.

Trong đó, các giải pháp ứng dụng công nghệ và AI như Ensa Workspace, kiểm thử chiến thuật, MCP, API cùng nền tảng giao dịch tốc độ cao, độ trễ thấp được giới thiệu là những công cụ hỗ trợ nhà đầu tư nâng cao hiệu quả nghiên cứu và ra quyết định.

Cũng theo Chủ tịch Hội đồng quản trị DNSE, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI phát triển nhanh chóng, vấn đề quan trọng không còn là nhà đầu tư có sử dụng AI hay không, mà là làm thế nào để ứng dụng công nghệ này một cách hiệu quả vào hoạt động đầu tư.

Ông Giang cho rằng, hiện nay, nhà đầu tư tổ chức thường có lợi thế về nguồn vốn, đội ngũ chuyên gia và hệ thống phân tích chuyên nghiệp, trong khi nhà đầu tư cá nhân phải tự tìm kiếm, tổng hợp và xử lý nhiều nguồn thông tin. Vì vậy, DNSE mong muốn đưa các công cụ công nghệ và AI đến gần hơn với nhà đầu tư cá nhân, giúp họ có cơ hội tiếp cận năng lực phân tích và phương thức giao dịch vốn trước đây thường là lợi thế của các tổ chức lớn.

Định hướng ứng dụng AI của DNSE tập trung vào ba khâu chính: phân tích thông tin thị trường, tìm kiếm và xây dựng chiến lược giao dịch, cuối cùng là hỗ trợ thực thi chiến lược. Đặc biệt, các công cụ cần được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ hiểu, giúp nhà đầu tư không chuyên về tài chính vẫn có thể tiếp cận thông tin và hiểu rõ hơn về cơ hội đầu tư.

Bên cạnh đó, việc xây dựng các công cụ kiểm thử chiến lược (backtesting) cũng có ý nghĩa quan trọng, giúp nhà đầu tư đánh giá hiệu quả phương án trước khi triển khai thực tế, hạn chế những quyết định cảm tính do tâm lý thị trường chi phối.

AI trở thành công cụ giúp nhà đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán, nhưng người làm chủ vẫn là các nhà đầu tư.

"Chúng tôi mong muốn AI và công nghệ không chỉ là những công cụ dành cho các tổ chức tài chính lớn, mà nhà đầu tư cá nhân cũng có thể tiếp cận và sử dụng một cách dễ dàng, hiệu quả. AI không thay thế tư duy của nhà đầu tư mà hỗ trợ họ có thêm thông tin, thêm góc nhìn và thêm cơ sở để xây dựng chiến lược phù hợp. Đây cũng là sứ mệnh của DNSE trong việc đơn giản hóa đầu tư, góp phần nâng cao năng lực đầu tư cho người Việt Nam", ông Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh.

Tại phần trình bày về ứng dụng AI trong phân tích đầu tư, ông Trần Việt Trung, Giám đốc Khoa học Dữ liệu DNSE chỉ ra những bất cập trong cách làm việc với các công cụ AI hiện nay.

Theo ông Trung, AI truyền thống chủ yếu hoạt động theo cơ chế trả lời câu hỏi, khiến nhà đầu tư phải thực hiện nhiều công đoạn riêng lẻ như thu thập thông tin, đọc báo cáo kinh doanh, kiểm chứng dữ liệu và tổng hợp kết quả trước khi đưa ra nhận định.

Để giải quyết vấn đề này, DNSE phát triển Ensa Workspace, hướng đến xây dựng một quy trình làm việc xuyên suốt, kết nối các bước nghiên cứu, phân tích và kiểm chứng dữ liệu từ những nguồn tin cậy.

Theo thông tin tại sự kiện, công cụ này có thể hỗ trợ rút ngắn thời gian thực hiện báo cáo. Nếu trước đây một môi giới có thể mất khoảng 3 ngày để hoàn thành một báo cáo, với Ensa Workspace, thời gian có thể được rút xuống còn khoảng 3 phút.

Bên cạnh đó, nền tảng còn cho phép người dùng lưu lại phương pháp phân tích dưới dạng các bộ công cụ (skill), phục vụ tái sử dụng trong những lần nghiên cứu tiếp theo. Đây được xem là hướng tiếp cận nhằm tăng tính liên tục, khả năng kiểm chứng và hiệu quả khi ứng dụng AI vào hoạt động đầu tư.

Dragon Capital chia sẻ chiến lược quản lý và phân bổ tài sản

Ở góc độ quản lý đầu tư, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital Việt Nam mang đến góc nhìn về quản lý tài sản chuyên nghiệp, tập trung vào cách nhận diện trạng thái thị trường, phân bổ nguồn vốn và xây dựng danh mục đầu tư thích ứng với từng giai đoạn.

Sự kết hợp giữa năng lực công nghệ của DNSE và kinh nghiệm quản lý tài sản của Dragon Capital cũng đánh dấu bước khởi đầu hợp tác giữa hai đơn vị, hướng đến phát triển những công cụ tài chính thông minh, tối ưu hơn cho nhà đầu tư.

Ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital Việt Nam.

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, DNSE Future Tech Summit 2026 còn tổ chức phiên tranh tài trực tiếp trên chung kết Live Battle - Lướt sóng Phái sinh 2026. Chương trình quy tụ những nhà giao dịch có thành tích nổi bật trong các trận thi đấu hằng tháng do DNSE tổ chức, tạo cơ hội để người tham dự theo dõi chiến thuật và cách xử lý vị thế trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Tại sự kiện, nhà đầu tư cũng được trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mới trong giao dịch chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh, chứng chỉ quỹ, phân tích dữ liệu và các giải pháp giao dịch nâng cao. Các sản phẩm được giới thiệu có sự tham gia của DNSE cùng các đối tác như Dragon Capital, Moonbase và WiGroup.

Nhà đầu tư "lướt sóng Phái sinh 2026" tại chương trình của DNSE.

Đáng chú ý, theo thông tin DNSE công bố, doanh nghiệp hiện sở hữu hơn 2 triệu tài khoản khách hàng, nằm trong Top 2 thị phần chứng khoán phái sinh và được ghi nhận trong Top 2 công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất Việt Nam (Best Retail Broker).

Việc tổ chức DNSE Future Tech Summit năm thứ hai cho thấy định hướng đưa công nghệ, dữ liệu và AI trở thành những công cụ thiết thực trong hoạt động đầu tư. Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng đòi hỏi khả năng phân tích nhanh và quản trị rủi ro hiệu quả, năng lực ứng dụng công nghệ được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư nâng cao chất lượng quyết định và thích ứng với những biến động của thị trường.