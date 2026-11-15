DMX chào bán 1.000 trái phiếu kèm chứng quyền cho lãnh đạo doanh nghiệp

Sơ đồ giá cổ phiếu DMX trên TradingView.

Theo nghị quyết vừa được công bố, Điện Máy Xanh dự kiến chào bán tối đa 1.000 trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng với tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, chào bán cho 15 cán bộ quản lý chủ chốt

Giá thực hiện quyền là 74.000 đồng/cổ phiếu (giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng là 80.000 đồng/cổ phiếu sau khi trừ đi 6.000 đồng/cổ phiếu cổ tức tiền mặt).

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 8%/năm. Lãi được thanh toán định kỳ hằng năm, gốc thanh toán một lần khi đáo hạn hoặc khi được mua lại trước hạn.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Tân Bình bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc và lãi. Thời gian chào bán dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 2/2027.

Số vốn thu được từ đợt phát hành được Điện Máy Xanh dùng để cơ cấu lại một phần khoản vay tại MUFG Bank - Chi nhánh TP HCM theo hợp đồng được ký kết từ tháng 8/2025. Khoản vay này có giá trị khoảng 113,9 tỷ đồng, được giải ngân từ ngày 4/8/2026 với kỳ hạn 184 ngày, nhằm bổ sung vốn lưu động.

Trái phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại HNX, trong khi số cổ phiếu tăng thêm từ việc thực hiện quyền của chứng quyền sẽ được niêm yết bổ sung trên HOSE.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã thông qua Quy chế Chương trình trái phiếu kèm chứng quyền. Theo đó, trong trường hợp người tham gia thôi việc hoặc bị miễn nhiệm, phần chứng quyền chưa đủ điều kiện thực hiện đương nhiên chấm dứt hiệu lực, trong khi trái phiếu giữ nguyên hiệu lực.

Trái phiếu và chứng quyền không được phép chuyển nhượng, trừ trường hợp để lại thừa kế theo quy định của pháp luật hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Trong trường hợp trái phiếu không phân phối hết thì HĐQT có thể quyết định tiếp tục phân phối cho người tham gia khác với mức giá bằng giá chào bán (100% mệnh giá); số lượng trái phiếu vẫn không phân phối hết sẽ bị hủy.

Theo danh sách mà DMX công bố dự kiến phát hành trái phiếu cho 15 lãnh đạo cấp cao, người mua ít nhất là 12 trái phiếu là ông Lê Minh Tú - Giám đốc bán hàng Công ty liên doanh và người mua nhiều nhất là ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng giám đốc mua 395 trái phiếu.

Trước đó, DMX đã thông qua nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng là 10/12/2026. Ngày thanh toán là 24/12/2026. Như vậy, với hơn 1,26 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, DMX dự chi 2.535 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Vừa qua, DMX công bố doanh thu tháng 10 đạt hơn 12,8 nghìn tỷ đồng, mức cao nhất theo tháng kể từ đầu năm và tăng 4% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng năm 2026 tăng 28% so với cùng kỳ năm trước lên 112,6 nghìn tỷ đồng, được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu (SSSG) đạt 29%, và hoàn thành 85% dự báo cả năm 2026 của Chứng khoán Vietcap (VCSC) là 132,9 nghìn tỷ đồng, nhìn chung phù hợp với kỳ vọng.