DJ Tít từ 'phù thủy âm thanh' đến giọng ca triệu view của V-pop

DJ Tít (sinh năm 1994) tên thật là Trần Thị Thủy Tiên. Cô được biết đến là một trong những nữ DJ đình đám và đắt show của làng nhạc Việt. Bên cạnh đó, sự nghiệp của cô gắn liền với các danh xưng như "phù thủy âm thanh", "nữ hoàng bàn mix".

Với tài năng sáng tạo, DJ Tít nhanh chóng khẳng định được chỗ đứng trong giới âm nhạc. Bước ngoạn mục đưa tên tuổi cô phủ sóng rộng rãi tới công chúng cả nước là khi tham gia sân chơi The Remix - Hòa âm ánh sáng. Lối chơi nhạc tư duy hiện đại, cá tính kết hợp cùng ngoại hình sáng sân khấu đã giúp cô chinh phục khán giả.

Không dừng lại với việc đứng sau chiếc bàn mix nhạc quen thuộc, DJ Tít đã có "cú chuyển mình" khi cầm mic và thử sức với ca hát chuyên nghiệp. Trong đó, MV Giá như em biết cách quên đi là một sản phẩm thành công của cô. Bản ballad ấn tượng của nữ DJ xinh đẹp này có hơn 1,4 triệu lượt xem trên YouTube, 50.000 post TikTok và gần 20 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok.

Ngay sau đó, DJ Tít tiếp tục trở lại với dự âm nhạc mới mang tên Thả rơi theo nỗi sầu. Khác với chất liệu nhẹ nhàng của sản phẩm trước, ca khúc lần này mang màu sắc R&B rõ nét hơn, với giai điệu có phần ma mị, quyến rũ và ca từ xoay quanh trạng thái cô đơn sau một cuộc tình.

Không lựa chọn một câu chuyện tình yêu được kể theo cách quen thuộc, Thả rơi theo nỗi sầu đưa người xem bước vào thế giới có phần siêu thực. Trong MV, DJ Tít mang đến một phiên bản hoàn toàn khác, khi hóa thân vào vai một nữ “tổng tài” quyền lực. Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy lại là một nhân vật đang bị bủa vây bởi những rối ren cảm xúc.

Về âm nhạc, bài hát mang màu sắc pop/R&B hiện đại, kết hợp phần giai điệu bắt tai với ca từ xoáy sâu vào trạng thái thất tình và cô đơn. Sau những thử nghiệm với nhiều màu sắc khác nhau, Thả rơi theo nỗi sầu tiếp tục cho thấy DJ Tít đang mở rộng hình ảnh của mình trong âm nhạc.

Không chỉ phát huy thế mạnh về trình diễn và "visual", nữ DJ còn thử sức với nhiều chất liệu âm nhạc giàu cảm xúc, đồng thời đầu tư mạnh vào concept để mỗi sản phẩm mang một câu chuyện riêng. Từ hình ảnh nữ DJ quen thuộc trên sân khấu đến những lần thử sức với ca hát, cô đang cho thấy một hành trình âm nhạc không ngừng thay đổi.

Dự án âm nhạc này còn đánh dấu bước thử nghiệm mới của cô trong việc kết hợp âm nhạc, thời trang và ngôn ngữ hình ảnh. Từ đó, cô tạo nên một phiên bản DJ Tít đa sắc hơn trong lòng công chúng.