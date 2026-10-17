DJ Mie phơi bày nhược điểm

Khởi đầu sự nghiệp với vai trò DJ, Mie dần được khán giả biết đến rộng rãi qua Rap Việt, rồi tiếp tục gây chú ý khi tham gia Chị đẹp đạp gió 2024. Bên cạnh những lần xuất hiện trên sân khấu, cô còn thu hút lượng người hâm mộ trên mạng xã hội, với nhiều hoạt động và hình ảnh đời thường nhận được sự quan tâm.

Sức hút ấy cũng khiến những bước chuyển hướng trong sự nghiệp của Mie được chú ý, trong đó có việc lấn sân điện ảnh. Sau lần chạm ngõ với Quỷ cẩu (2023), cô tiếp tục được trao vai nữ chính trong Án mạng xém hoàn hảo, đánh dấu một thử thách lớn hơn với diễn xuất. Song, sự yêu mến của công chúng và khả năng chinh phục khán giả trên màn ảnh rộng vẫn là hai câu chuyện khác nhau.

Vai diễn phù hợp

Trong Án mạng xém hoàn hảo, DJ Mie đảm nhận vai Lan Trinh, một nhà văn ngôn tình kiêm TikToker nổi tiếng. Nhân vật được xây dựng với tính cách hoạt bát, nhiệt tình, có phần ngây ngô và luôn nhìn cuộc sống bằng thái độ lạc quan thái quá. Song, đằng sau vẻ ngoài vui tươi ấy là những tổn thương riêng. Vì ảnh hưởng từ hoàn cảnh gia đình, Trinh hình thành thói quen che giấu cảm xúc tiêu cực, cố gắng tỏ ra hạnh phúc ngay cả khi bản thân đang gặp khó khăn.

Câu chuyện bắt đầu khi Trinh nghi ngờ chồng sắp cưới Khang (Ma Ran Đô) ngoại tình với nữ diễn viên Phương Yến (Vũ Ngọc Anh), nên thuê thám tử Đại (Anh Tú Atus) điều tra. Tuy nhiên, cô bất ngờ tỉnh dậy tại phim trường trong tình trạng mất trí nhớ, bên cạnh thi thể của Phương Yến và nhanh chóng trở thành nghi phạm trong vụ án mạng. Bị cuốn vào cuộc truy đuổi của cảnh sát và những kẻ sát nhân, Trinh buộc phải đồng hành với Đại để tìm kiếm sự thật, minh oan cho bản thân. Trong quá trình đó, cả hai liên tục rơi vào những tình huống oái oăm, đồng thời dần phát hiện những bí mật phía sau thế giới showbiz hào nhoáng.

DJ Mie lần đầu đảm nhận vai nữ chính, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình lấn sân điện ảnh.

DJ Mie cho thấy sự phù hợp khi hóa thân vào Lan Trinh, một cô gái có tính cách tưng tửng, ngô nghê và đôi phần kỳ quặc. Với ngoại hình trẻ trung cùng năng lượng hoạt bát, nữ diễn viên ít nhiều tạo được thiện cảm trong những phân đoạn đầu tiên, giúp khán giả dễ dàng có cảm tình với nhân vật.

Xuyên suốt hành trình, Trinh thường xuyên hành động bốc đồng, đưa ra những quyết định khó hiểu và phản ứng thái quá trước các biến cố. Không ít lần, cách hành xử của cô thiếu logic, thậm chí đi ngược những phản ứng tâm lý thông thường. Sự vụng về trong cách thể hiện của Mie vô tình khiến những điểm bất hợp lý ấy trở nên dễ chấp nhận hơn, bởi chúng vẫn phù hợp với tính cách thất thường của nhân vật.

Mặt khác, Mie cũng có những khoảnh khắc xử lý tương đối ổn các mảng miếng hài hước. Đặc biệt, trong những màn tương tác với thám tử Đại (Anh Tú Atus), sự đối lập giữa hai nhân vật đôi lúc tạo ra tiếng cười khá tự nhiên. Dẫu chưa thực sự khéo léo trong cách tung hứng, nữ diễn viên vẫn có một số phân đoạn hài hước khá duyên dáng, phù hợp với không khí câu chuyện.

Ngoài ra, cũng cần ghi nhận sự cố gắng của Mie khi lần đầu đảm nhận vai diễn có thời lượng xuất hiện lớn, liên tục phải đối diện những tình huống khác nhau. Cô không ngại lăn xả trong các cảnh chạy trốn, truy đuổi hay những phân đoạn đòi hỏi thể lực, đồng thời nỗ lực thể hiện các trạng thái cảm xúc phức tạp của nhân vật.

Diễn xuất còn nhiều hạn chế

Dẫu vậy, việc hợp vai cùng những nỗ lực kể trên chưa đủ giúp DJ Mie mang đến một màn hóa thân thực sự thuyết phục. Trong nhiều phân đoạn, cô có xu hướng cường điệu hóa biểu cảm và ngôn ngữ hình thể. Khi thể hiện sự hoảng loạn, nữ diễn viên thường phản ứng thái quá, đôi lúc tạo cảm giác gượng gạo. Cách diễn này có thể phù hợp với một số tình huống hài hước, song khi lặp lại với tần suất dày đặc, lại khiến nhân vật thiếu tự nhiên.

Ở những phân đoạn đòi hỏi chiều sâu cảm xúc, Mie cũng chưa cho thấy khả năng xử lý tâm lý đủ tinh tế. Lan Trinh vốn được xây dựng là cô gái luôn cố tỏ ra vui vẻ để che giấu những tổn thương bên trong, song sự đối lập này chưa được thể hiện rõ nét. Những khoảnh khắc đau khổ thường được truyền tải khá trực diện, trong khi quá trình chuyển đổi cảm xúc còn đột ngột, khiến khán giả khó đồng cảm với nhân vật.

Dù cho thấy sự nỗ lực, DJ Mie vẫn bộc lộ nhiều hạn chế.

Mặt khác, những bất cập trong cách xây dựng Lan Trinh cũng ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả diễn xuất. Ban đầu, cô được giới thiệu là người yêu Khang sâu đậm, thậm chí thuê thám tử điều tra khi nghi ngờ anh ngoại tình. Thế nhưng, sau khi bị cuốn vào vụ án mạng và đồng hành cùng Đại, những bận tâm về mối quan hệ trước đó gần như bị gạt sang một bên. Sự thay đổi này diễn ra khá nhanh, thiếu những tình huống đủ sức lý giải cho bước chuyển tâm lý ấy.

Cách hành xử của nhân vật cũng tồn tại nhiều điểm thiếu hợp lý. Dù đang là nghi phạm giết người và liên tục bị truy đuổi, Trinh vẫn có thể vô tư pha trò, đưa ra những quyết định bốc đồng như thể chẳng mấy bận tâm đến tình cảnh hiện tại. Sự ngây ngô, lạc quan thái quá vốn là đặc điểm được thiết lập từ đầu, nhưng khó có thể lý giải cho mọi hành động đi ngược tâm lý thông thường. Đôi lúc, tính cách nhân vật tạo cảm giác bị điều chỉnh để phục vụ các mảng miếng hài hơn là phát triển theo diễn biến câu chuyện.

Bên cạnh đó, dù Trinh có những thay đổi sau hàng loạt biến cố, bộ phim lại thiếu những khoảnh khắc tự vấn, chiêm nghiệm để người xem cảm nhận rõ sự trưởng thành trong suy nghĩ của cô. Ý tưởng về một cô gái che giấu tổn thương sau vẻ ngoài vui tươi vì thế chưa được khai thác tương xứng, khiến hành trình nhân vật thiếu sức nặng.

Tính đến chiều 16/10, Án mạng xém hoàn hảo thu khoảng 12,4 tỷ đồng sau một tuần ra rạp.

Nhìn chung, DJ Mie vẫn cần cải thiện khả năng tiết chế biểu cảm và chuyển đổi cảm xúc để đáp ứng yêu cầu của những vai diễn có tâm lý phức tạp. Song, những hạn chế trong lần đảm nhận vai chính này cũng phần nào xuất phát từ kịch bản, khi nhân vật chưa được xây dựng đủ chặt chẽ để tạo nền tảng cho một màn hóa thân thuyết phục.

Ở phòng vé, Án mạng xém hoàn hảo cũng đang đối diện tình cảnh khá ảm đạm. Theo số liệu Box Office Vietnam, tính đến chiều 16/10, bộ phim mới thu khoảng 12,4 tỷ đồng sau một tuần ra rạp. Tác phẩm lép vế trước sức hút của Trại buôn người, khi số suất chiếu trong ngày chỉ còn khoảng 380, so với hơn 3.000 suất của đối thủ. Tình hình càng trở nên khó khăn khi Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh, phần mới của thương hiệu kinh dị ăn khách đến từ Thái Lan, chính thức gia nhập đường đua. Trong bối cảnh sức mua hạn chế và lịch chiếu ngày càng thu hẹp, khả năng thu hồi vốn của dự án cũng ngày càng trở nên xa vời.