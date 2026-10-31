DJ Mie: Nếu chờ đến khi đủ tự tin mới bắt đầu sẽ lỡ cơ hội

Ai cũng xứng đáng được vui vẻ

Mie từng chia sẻ việc bỏ lỡ buổi gặp ê kíp "Án mạng xém hoàn hảo" vì chưa đủ tự tin. Điều gì khiến chị quay lại và quyết định đến casting?

Điều khiến tôi quay lại là sự tò mò. Lan Trinh là một nhân vật có nhiều lớp cảm xúc, bên ngoài vui vẻ nhưng bên trong lại có những tổn thương rất riêng.

Tôi vừa thấy đồng cảm, vừa có chút lo lắng vì chưa biết mình có thể thể hiện nhân vật tốt đến đâu. Nhưng tôi nhận ra, nếu cứ chờ đến khi đủ tự tin mới bắt đầu thì mình sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Mie đóng cặp cùng Atus trong "Án mạng xém hoàn hảo".

Chị đã chuẩn bị những gì để thể hiện vai Lan Trinh một cách tốt nhất?

Nhân vật Lan Trinh vừa gây cười, vừa thể hiện những chuyển biến tâm lý phức tạp, điều tôi chưa từng làm.

Để chuẩn bị cho vai diễn, tôi đọc kỹ nhận xét của khán giả về vai diễn trong "Quỷ cẩu" để biết mình còn thiếu gì, đồng thời theo học các lớp diễn xuất, giải phóng hình thể, luyện giọng và kiểm soát hơi thở nhằm cải thiện cách thoại. Tôi cho rằng điều quan trọng là phải thực sự hiểu nhân vật khi diễn.

Lan Trinh là nhà văn ngôn tình, TikToker triệu view, viết và đăng về một thế giới đẹp trong khi đời mình không như vậy. Chị đã đem cảm xúc của mình để hóa thân vào nhân vật thế nào?

Tôi nghĩ ai cũng có những phần muốn chia sẻ và những phần muốn giữ lại cho riêng mình. Đôi khi, hình ảnh tích cực trên mạng xã hội không hẳn là giả tạo, mà chỉ là một phần trong cuộc sống của họ. Nhưng nếu quá áp lực phải duy trì hình ảnh đó, chúng ta có thể quên mất việc lắng nghe cảm xúc thật của mình. Ai cũng xứng đáng được vui vẻ, nhưng cũng có quyền không cần phải giải thích với tất cả mọi người khi mình không ổn.

Tiếng cười vừa là niềm vui thật sự, vừa có thể là cách một người che đi những cảm xúc chưa sẵn sàng chia sẻ.

Tôi luôn muốn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người, nhưng tôi hiểu rằng mình không cần lúc nào cũng phải vui vẻ. Có những ngày mệt mỏi hay yếu lòng cũng là điều bình thường.

Không vội vàng trong tình yêu

Trinh thuê thám tử theo dõi bạn trai vì nghi ngoại tình. Theo chị, sự nghi ngờ trong tình yêu đến từ việc yêu quá nhiều, hay từ việc không tin mình xứng đáng được yêu?

Tôi nghĩ cảm giác khó chịu nhất khi bị nghi ngờ là mình không được lắng nghe và không có cơ hội giải thích. Khi diễn, tôi cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của Lan Trinh để hiểu sự hoang mang, tổn thương và bất lực của nhân vật.

Tạo hình nhân vật Lan Trinh do Mie đảm nhiệm trong phim "Án mạng xém hoàn hảo".

Ngoài đời, có lẽ ai cũng từng có lúc bị hiểu lầm. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng, trước khi đưa ra kết luận về một người, nên cho họ cơ hội được nói câu chuyện của họ.

Trong tình yêu, sự nghi ngờ có thể đến từ nhiều nguyên nhân, như những tổn thương trong quá khứ, sự thiếu an toàn hoặc những thay đổi thực sự trong mối quan hệ.

Nhưng tôi không nghĩ yêu nhiều đồng nghĩa với việc phải nghi ngờ nhiều. Với tôi, tình yêu cần sự tin tưởng và thành thật. Nếu có điều gì khiến mình bất an, tốt hơn hết là hai người nên thẳng thắn chia sẻ, thay vì để nỗi sợ khiến mình đánh mất sự bình yên.

Ở tuổi 31, tình yêu của Mie ngoài đời thì sao?

Tôi vẫn tin vào tình yêu, nhưng không muốn vội vàng. Tình yêu không chỉ có rung động mà còn cần sự đồng hành, tôn trọng và bình yên. Tôi vẫn sẵn sàng mở lòng nếu gặp được người phù hợp, nhưng tôi muốn tình yêu đến từ sự lựa chọn của cả hai, chứ không phải vì sợ cô đơn.

Mie từng nói, mình phải ổn thì mới gặp được người để cả hai cùng ổn. Với chị, thế nào thì được coi là ổn?

Với tôi, ổn không có nghĩa là mọi thứ đều hoàn hảo hay không còn khó khăn. Ổn là khi mình hiểu bản thân cần gì, biết cách đối diện với vấn đề và không quá khắt khe với chính mình.

Công việc mang đến cho tôi niềm vui và động lực, đặc biệt khi nhận được sự yêu thương của khán giả.

Tôi ý thức được trách nhiệm với công việc và sự tin tưởng của mọi người. Nhưng tôi không nghĩ lúc nào bận rộn cũng là tốt. Những khoảng lặng rất cần thiết để mình nghỉ ngơi, nhìn lại bản thân và hiểu điều gì thực sự quan trọng. Tôi muốn làm việc hết lòng, nhưng cũng muốn biết cách dừng lại đúng lúc.

Tôi hiểu giá trị của mình không chỉ nằm ở thành công trong công việc. Tôi vẫn đang học cách cân bằng để bản thân hạnh phúc cả khi làm việc lẫn khi nghỉ ngơi.

Nghiêm túc với từng vai trò

Từ bàn DJ, sân khấu ca hát đến màn ảnh, hành trình của chị trải dài qua nhiều lĩnh vực. Với chị, đa năng có phải là một lựa chọn có chủ đích, hay là quá trình khám phá khả năng bản thân?

Tôi nghĩ là cả hai. Mỗi lĩnh vực đều mang đến cho tôi những trải nghiệm và cơ hội khám phá bản thân theo một cách khác nhau.

Hình ảnh đời thường của Mie.

Làm DJ giúp tôi học cách kết nối với khán giả và làm chủ năng lượng trên sân khấu. Ca hát cho tôi thêm một cách thể hiện cảm xúc, còn diễn xuất giúp tôi học cách bước ra khỏi góc nhìn của chính mình để thấu hiểu những con người khác.

Mỗi công việc đều có giá trị riêng, nhưng điều quý nhất là chúng giúp tôi hiểu bản thân hơn và biết cảm thông hơn với những câu chuyện của người khác.

Tôi không nghĩ đa năng chỉ đơn giản là làm được nhiều việc, mà quan trọng là phải nghiêm túc với từng vai trò mình lựa chọn.

Tôi vẫn đang tiếp tục học hỏi để hoàn thiện bản thân. Tôi mong khán giả có thể nhìn thấy sự đầu tư của mình trong mỗi lĩnh vực, thay vì chỉ nhìn vào số lượng những việc mình làm.

Ngoài doanh thu phòng vé, lượt xem hay cát-xê, chị dùng thước đo nào để tự đánh giá mình?

Tôi vẫn trân trọng những con số vì đó là một phần phản ánh kết quả công việc. Nhưng với tôi, điều quan trọng không kém là mình có tiến bộ hơn sau mỗi dự án hay không, sản phẩm có mang lại giá trị cho khán giả hay không và bản thân còn cảm thấy yêu công việc này không.

Tôi sẵn sàng nhìn lại và thay đổi khi cần thiết. Đổi hướng không phải là thất bại, miễn là mình hiểu rõ lý do và biết mình muốn đi đâu.

Trong tương lai, tôi muốn tiếp tục thử sức với những vai diễn có chiều sâu tâm lý và khác biệt với hình ảnh khán giả đã quen thuộc. Tôi biết mình vẫn còn nhiều điều phải học, nên điều cần chuẩn bị nhất là kiến thức, kỹ năng và sự nghiêm túc với vai diễn.

Sau trải nghiệm với Lan Trinh, tôi hiểu rằng chỉ cần chuẩn bị hết sức và sẵn sàng học hỏi, tôi tin mình có thể bước vào thử thách với tâm thế tốt hơn.

Cảm ơn chị!

Mie tên thật là Trương Tiểu My, sinh năm 1995, tại Đà Nẵng. Cô từng được biết đến với vai trò DJ và biệt danh "búp bê DJ". Ngoài biểu diễn, cô lấn sân ca hát với MV "Lý thuyết thì là vậy", làm MC chương trình Dục tốc bất bại (2025) và nhận giải Asia's Best entertainer 2024. Cũng trong năm 2024, cô gây ấn tượng khi tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Trong lĩnh vực phim ảnh, cô từng góp mặt trong các phim "Khi ta hai lăm", "Vi cá tiền truyện", "Quỷ cẩu", mới đây nhất là vai chính trong "Án mạng xém hoàn hảo".