DJ Mie mặc 'sến' ở Hội An

#1. Quỳnh Anh Shyn - 8,5/10 điểm: Fashionista Quỳnh Anh Shyn lựa chọn tái hiện hình tượng Lydia trong bộ phim Beetlejuice dịp Halloween này. Cô xây dựng diện mạo cô dâu gothic ma mị, lấy chiếc váy đỏ đặc trưng của nhân vật làm trung tâm. Lớp voan đồng màu và đạo cụ búp bê mặc váy xanh dương là những chi tiết góp phần hoàn thiện vẻ ngoài u tối, bí ẩn. Quỳnh Anh Shyn khai thác tinh thần kỳ dị, có phần ám ảnh của nhân vật điện ảnh trên. Trang phục, phụ kiện và cách tạo dáng cùng phục vụ một ý tưởng xuyên suốt, biến màn hóa trang thành một câu chuyện bằng hình ảnh. Ảnh: @quynhanhshyn_.

#1. Thanh Thủy - 8/10 điểm: Hoa hậu Thanh Thủy thực hiện màn hóa trang ấn tượng, xây dựng hình ảnh khác biệt so với thường ngày trong dịp Halloween năm nay. Cô phát triển hình tượng "Mẹ Rồng" Daenerys Targaryen trong series Game of Thrones. Người đẹp xuất hiện trong chiếc váy trắng quyến rũ, mái tóc bạch kim và kính áp tròng xanh. Tạo hình tập trung vào những đặc điểm gắn liền với nhân vật Daenerys, từ mái tóc sáng màu đến ánh mắt sắc lạnh. Chiếc váy trắng giúp tổng thể thêm nổi bật, trong khi cách trang điểm và phụ kiện tạo cảm giác quyền lực, bí ẩn. Ảnh: @thanhthuy.hhvn.

#3. An Phương - 7,5/10 điểm: Beauty blogger An Phương chia sẻ tạo hình cô dâu đáng chú ý trong tuần qua. Cô diện chiếc váy trắng ôm nhẹ, có tay, nổi bật nhờ phần xử lý chất liệu nhăn. Thiết kế có phần đơn giản so với thời trang cưới thông thường, song đặc biệt phù hợp với cá tính, phong cách của cô dâu. An Phương buông xõa mái tóc, đội chiếc voan đơn giản, cầm bó hoa cưới cũng đơn giản một cách có chủ đích. Đặc biệt, cô đứng trong bối cảnh tuyết trắng ở Phần Lan, tạo cảm giác lạnh lẽo và bí ẩn. Sự lựa chọn có phần khác biệt trong ngày vui giúp cô dâu ghi điểm theo cách riêng. Ảnh: @letsplaymakeup.

#4. Hạnh Sino - 6/10 điểm: Ca sĩ Hạnh Sino vô tình mất điểm vì một chi tiết trên outfit tuần qua. Cô hoá trang thành thiên thần lãng mạn, đáng yêu đón Halloween. Mỹ nhân này diện set trang phục tông hồng phấn, kết hợp corset ren với chân váy tua rua, gợi liên tưởng đến xu hướng “shipwreck” (tạm dịch: “đắm tàu”) thịnh hành trong những mùa mốt trước. Cô đeo thêm đôi cánh đồng tông, hoàn thiện tạo hình thiên thần. Đáng tiếc, lựa chọn giày dép trở thành điểm trừ lớn của tổng thể. Đôi boots trắng chất liệu cao su cao cổ tương đối thô so với tạo hình thiên thần vốn gắn với sự nhẹ nhàng, tinh khôi. Mẫu giày dép này còn có thể gây mất cân bằng tỷ lệ cơ thể, tạo cảm giác nặng nề ở phần dưới. Ảnh: @hanhsino_.

#5. DJ Mie - 5,5/10 điểm: DJ Mie gây thất vọng với outfit sến và rườm rà trong tuần qua. Cô diện áo cánh màu hồng phần, bổ sung đường diềm ren, kết hợp thêm chân váy maxi in hoạ tiết hoa đồng tông. Họa tiết hoa, đường diềm và màu hồng vốn đứng ở ranh giới giữa lãng mạn và sến. Khi kết hợp tất cả yếu tố này trên cùng một bộ đồ, người mặc lập tức khiến tổng thể trở nên sến hơn mức cần thiết. Cô xách thêm chiếc túi Chanel cùng tông, song không thể nâng tầm tổng thể trang phục, vẫn mất điểm với sự lựa chọn phụ kiện này. Ảnh: @djmie95.