Diva Hồng Nhung U60 lại 'cắp sách đến trường'

Dù đã bước sang tuổi 56 nhưng "Bống" Hồng Nhung chưa có ý định đứng ngoài dòng chảy của âm nhạc đương đại. Chị từng nói mình không muốn sống mãi trong hào quang cũ mà luôn cố gắng tiếp xúc với nghệ thuật, những xu hướng mới và thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Với "Bống" Hồng Nhung, việc học một điều mới không chỉ phục vụ công việc mà còn giúp tinh thần luôn tươi mới.

Mới đây, "Bống" Hồng Nhung chia sẻ về hành trình sang Paris, Pháp và đăng ký một lớp học tiếng Pháp tại trung tâm Alliance Française. Nữ ca sĩ cho biết, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cô thực sự "cắp sách đến trường", thay vì chủ yếu tự học qua ứng dụng Duolingo.

"Lần này ở Paris một tháng, mình có đăng ký một lớp học tiếng Pháp kịch nghệ tại trung tâm Alliance Française. Phải nói đây là lần đầu mình "cắp sách đến trường" một cách thực thụ sau khoảng thời gian dài giữ chuỗi trên Duolingo", Hồng Nhung viết.

Hình ảnh Hồng Nhung háo hức đến lớp.

Trong video chia sẻ về buổi học đầu tiên, Hồng Nhung cho biết lớp học yêu cầu học viên có trình độ tiếng Pháp B1. Tuy nhiên, cô chưa từng được kiểm tra trình độ nên quyết định "đánh liều" đăng ký dự học sau thời gian tự học trên app.

"Để vào được lớp học này yêu cầu sinh viên cần có trình độ tiếng Pháp là B1, thế nhưng mình đã bao giờ được kiểm tra đâu. Mình học chủ yếu trên Duolingo nhưng cứ đánh liều", nữ ca sĩ chia sẻ.

Sau buổi học đầu tiên, Hồng Nhung hài hước thừa nhận trình độ tiếng Pháp của cô "đứng hàng đầu từ dưới lên". Dù vậy, cô cho biết lớp chủ yếu tập trung vào hội thoại, trong đó giáo viên hướng dẫn nhiều về cách phát âm và sử dụng từ ngữ khi giao tiếp nên việc học phần nào thuận lợi hơn.

Hồng Nhung cũng chia sẻ việc học một ngôn ngữ mới ở tuổi của mình mang đến cảm giác thú vị. Theo nữ ca sĩ, khi bắt đầu học một điều mới, cô có cảm giác như trở thành một đứa trẻ, phải làm quen lại với những kiến thức tưởng chừng đơn giản.

"Dù ở lứa tuổi nào khi mình học một điều mới thật hay và mình thích thì mình cảm thấy là mình trẻ ra. Bởi vì tưởng lúc nào mình cũng biết nhiều thứ lắm rồi nhưng đến khi học một cái mới, cảm giác như mình là một đứa trẻ chập chững", cô nói.

Nữ diva trong lớp học.

Nữ ca sĩ cho rằng việc tiếp tục học tập cũng là cách để bản thân duy trì sự chủ động và kích thích tư duy. "Với mình việc học chưa bao giờ có điểm dừng và đó là cách để bản thân trở nên có động lực, sáng tâm sáng trí hơn, học tập suốt đời. Mời mọi người cùng Hồng Nhung đi học nhé!", cô viết.

Chia sẻ của Hồng Nhung nhận được nhiều lời động viên từ khán giả. Một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần học hỏi của nữ ca sĩ, đồng thời cho biết câu chuyện của cô tạo động lực để họ tiếp tục học tập và rèn luyện bản thân.

Lần sang Paris này, bên cạnh các hoạt động cá nhân, nữ ca sĩ dành thời gian học tiếng Pháp và trải nghiệm cuộc sống tại thành phố cô từng có thời gian gắn bó.

Sau những biến cố, nữ diva nhạc Việt dường như càng hiểu giá trị của việc sống vừa đủ. Một ngày có thể không cần quá nhiều sự kiện, chỉ cần được tập luyện, làm việc, chăm sóc gia đình, nghe nhạc hay trò chuyện với các con cũng đã là một ngày có ý nghĩa.

Hồng Nhung sinh năm 1970, là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt. Chị được khán giả yêu mến với biệt danh "Bống", nổi bật bởi giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc và phong cách biểu diễn tinh tế. Hồng Nhung trưởng thành từ sân khấu ca nhạc Hà Nội, ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc của các nhạc sĩ như Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Quốc Trung, Thanh Tùng... Trong sự nghiệp, chị được xem là một trong những diva hàng đầu của Việt Nam.