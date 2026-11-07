Dịu dàng mùa cao lương trên núi

Tại Sín Chéng, cây cao lương tập trung chủ yếu ở thôn Phìn Chư 3, diện tích khoảng 30 ha.

Với người dân nơi đây, cao lương không chỉ là cây trồng tạo nên cảnh sắc riêng cho núi rừng mà còn mang lại nhiều giá trị thiết thực.

Những bông cao lương trĩu hạt đang dần chuyển sang sắc vàng sẫm. Hạt cao lương dùng làm lương thực, thân cây làm thức ăn cho gia súc, nhưng giá trị nhất là phần bông được dùng làm nguyên liệu bện chổi - nghề truyền thống gắn bó với phụ nữ vùng cao Sín Chéng.

Cao lương trồng quanh năm, sau 2 tháng gieo thì ra bông, thêm 2 tuần nữa là có thể thu hoạch.

Cây cao lương chịu được thời tiết khắc nghiệt, thích nghi với đất đồi dốc, khô hạn nên từ lâu đã gắn bó với đời sống sản xuất của đồng bào vùng cao.

Người dân thu hoạch bông cao lương.

Bông cao lương sau thu hoạch được phơi khô ngay trên chân ruộng bậc thang.

Người dân bó những bông cao lương đã phơi khô thành từng bó, mang về nhà chuẩn bị làm chổi.

Chổi bện từ bông cao lương có giá 60.000 đồng/chiếc. Mỗi ngày, một người bện được 6 - 10 chiếc, giúp phụ nữ vùng cao có thêm nguồn thu nhập ổn định.

Từ những nương cao lương trên sườn núi đến những chiếc chổi mới bện trong mỗi mái nhà, cây cao lương góp phần đa dạng sinh kế, tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình, đồng thời giữ gìn một nghề truyền thống. Mùa vàng trên núi Sín Chéng vì thế vừa dịu dàng, vừa bền bỉ như chính những người phụ nữ vùng cao.