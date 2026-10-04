Dithejane ghi bàn duy nhất, Nam Phi đánh bại Ai Cập ở trận giao hữu

📊 Xem thống kê chi tiết trận Ai Cập 0-1 Nam Phi: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Ai Cập0 - 1Nam PhiKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Ai Cập tiếp đón Nam Phi.

12'Thế trận giằng co trong những phút đầu

Sau hơn 10 phút bóng lăn, hai đội vẫn đang thi đấu khá thận trọng khi tỷ số tạm thời là 0-0. Ai Cập nhỉnh hơn một chút về thời lượng kiểm soát bóng với 52% - 48% trước Nam Phi, trong khi trận đấu diễn ra rất chừng mực và chưa có pha phạm lỗi nào từ cả hai phía.

24'Ai Cập chủ động gia tăng sức ép

Nửa đầu hiệp một chứng kiến thế trận nhỉnh hơn của Ai Cập khi họ kiểm soát bóng 55% - 45% và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Sự chủ động giúp đại diện Bắc Phi đã có 3 - 0 pha dứt điểm cùng 1 - 0 quả phạt góc, trong khi Nam Phi vẫn đang phải lùi sâu phòng ngự và chưa thể tung ra pha hãm thành nào đáp trả.

31'B. Poggenpoel nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Phút 31, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo B. Poggenpoel bên phía Nam Phi sau một pha phạm lỗi. Thế trận giao hữu diễn ra khá giằng co khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

36'Thế trận giằng co chặt chẽ

Trận đấu trôi qua hơn nửa giờ thi đấu với thế trận tương đối cân bằng khi tỷ số vẫn là 0-0. Dù Ai Cập nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (54% - 46%), các cơ hội rõ nét vẫn chưa xuất hiện nhiều với thông số dứt điểm khá sít sao 4 - 3 và mỗi bên mới chỉ có 1 - 1 lần đưa bóng trúng đích.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Nam Phi điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Nam Phi quyết định làm mới đội hình khi T. Moremi được tung vào sân thế chỗ T. Matthews. Đội khách đang tạm dẫn 0-1 và sự thay đổi này có thể nhằm duy trì cường độ thi đấu cũng như bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

46'Nam Phi điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Nam Phi quyết định làm mới đội hình khi K. Ndamane được tung vào sân thay thế cho I. Okon. Đội khách đang tạm dẫn 0-1 và sự thay đổi này có thể nhằm củng cố thế trận trước sức ép từ đối thủ.

46'Nam Phi điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai, Nam Phi đã thực hiện sự thay đổi người khi S. Campbell được tung vào sân để trám chỗ cho L. Singh. Đội khách đang tạm dẫn 0-1 và động thái này có thể nhằm làm mới lối chơi để tiếp tục bảo toàn lợi thế trước sức ép từ Ai Cập.

46'Ai Cập điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Ai Cập thực hiện quyền thay đổi người khi O. Faisal được tung vào sân thế chỗ E. Ashour. Với tỷ số vẫn đang hòa 0-0, sự điều chỉnh này có thể nhằm mang lại nét tươi mới cho hàng công đội bóng khi họ đang nắm ưu thế dứt điểm 7-4 trước Nam Phi.

50'Ai Cập nỗ lực gia tăng sức ép

Bước sang phút 50, Ai Cập chủ động đẩy cao nhịp độ nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số khi nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (54% - 46%). Đại diện Bắc Phi cũng tỏ ra vượt trội ở khâu hãm thành với số lần dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 2 - 1) cùng 3 - 1 quả phạt góc, song hàng thủ Nam Phi vẫn đang thi đấu tập trung để giữ vững kết quả 0 - 0.

51'P. Dithejane mở tỷ số cho Nam Phi

Phút 51, P. Dithejane bất ngờ tỏa sáng để đưa Nam Phi vươn lên dẫn trước 0-1. Bàn thắng mở tỷ số đầy quan trọng giúp đội khách tạo nên bước ngoặt lớn ngay đầu hiệp hai.

55'Thẻ vàng cho K. Ndamane bên phía Nam Phi

Phút 55, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo K. Ndamane sau tình huống phạm lỗi. Đây là chiếc thẻ phạt thứ hai của Nam Phi ở trận này, diễn ra chỉ ít phút sau khi họ vươn lên dẫn trước 0-1.

62'Nam Phi điều chỉnh nhân sự ở khung gỗ

Phút 62, Nam Phi thực hiện sự thay đổi người nơi khung gỗ khi thủ môn R. Goss được tung vào sân để thế chỗ cho S. Chaine.

63'Nam Phi làm mới đội hình khi đang dẫn trước

Phút 63, Nam Phi tiến hành thay đổi nhân sự khi Y. Mbuthuma được tung vào sân để thế chỗ C. Mailula. Đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1, đội bóng áo vàng chủ động bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì sức ép và củng cố thế trận.

63'Ai Cập nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 63, Ai Cập nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa và đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 57% - 43%. Dù vậy, các đợt lên bóng của họ vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ Nam Phi khi tổng số pha dứt điểm giữa hai đội khá cân bằng ở mức 7 - 6 (trúng đích 2 - 2).

69'Ai Cập tăng cường nhân sự trên sân

Phút 69, đội tuyển Ai Cập thực hiện sự thay đổi người khi Zizo được tung vào sân thế chỗ M. Ateya. Ban huấn luyện kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp cải thiện thế trận sau khi bị dẫn trước 0-1 từ đầu hiệp hai.

69'Ai Cập thay đổi nhân sự trên hàng công

Phút 69, đội tuyển Ai Cập quyết định làm mới hàng công khi rút O. Marmoush ra nghỉ và tung H. Abdelkarim vào sân. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện Bắc Phi tạo ra đột biến để tìm kiếm bàn gỡ.

75'Ai Cập nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 75, Ai Cập đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi kiểm soát bóng 56% - 44% và vượt trội về số pha dứt điểm với 10 - 6 (trúng đích 3 - 2). Dù vậy, Nam Phi vẫn duy trì thế trận phòng ngự tập trung để bảo toàn cách biệt mong manh 0-1.

77'Y. Sithole nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 77, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo đối với Y. Sithole bên phía Nam Phi sau một pha phạm lỗi. Đội khách đang phải liên tục căng mình phòng ngự để bảo toàn cách biệt 0-1 mong manh trước sức ép gia tăng từ đối thủ.

77'Ai Cập thay đổi nhân sự tìm kiếm bàn gỡ

Phút 77, Ai Cập tiến hành điều chỉnh đội hình khi E. M. Soliman được tung vào sân thế chỗ O. Shobeir. Đang bị dẫn trước 0-1, ban huấn luyện đội bóng kỳ vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ tạo ra đột biến trong khâu tấn công ở những phút còn lại.

77'Nam Phi điều chỉnh nhân sự bảo toàn cách biệt

Phút 77, Nam Phi tiến hành thay người khi B. Poggenpoel rời sân nhường chỗ cho O. Makhanya. Đội khách đang nỗ lực gia cố đội hình nhằm bảo vệ lợi thế dẫn trước 0-1 trước sức ép từ phía Ai Cập.

77'Nam Phi điều chỉnh nhân sự ở tuyến sau

Phút 77, Nam Phi tiến hành thay đổi nhân sự khi T. Morena được tung vào sân để thế chỗ P. Dithejane. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1 trong bối cảnh chịu nhiều sức ép từ phía Ai Cập.

87'Ai Cập dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 87, Ai Cập đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi kiểm soát bóng tới 59% - 41% và vượt trội về số pha dứt điểm với 12 - 6. Dù vậy, Nam Phi vẫn đang kiên cường bảo toàn tỷ số 0 - 1 trong bối cảnh các đợt bắn phá của đối thủ chưa đạt độ chuẩn xác cao (trúng đích 3 - 2).

89'M. Hany nhận thẻ vàng cuối trận

Phút 89, M. Hany bên phía Ai Cập phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài. Pha phạm lỗi diễn ra trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng khi Ai Cập vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội.

90+1'Ai Cập thay người trong thời gian bù giờ

Phút 90+1, Ai Cập thực hiện sự thay đổi nhân sự khi T. Alaa được tung vào sân thế chỗ M. Hany. Đang bị dẫn 0-1, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm những tia hy vọng mong manh trong những phút bù giờ ít ỏi còn lại.

90+6'Thẻ vàng cho O. Makhanya ở phút bù giờ

Phút 90+6, O. Makhanya bên phía Nam Phi phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Pha phạm lỗi diễn ra trong những nỗ lực phòng ngự căng thẳng ở những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu.

90+7'M. Ziko nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+7', M. Ziko bên phía Ai Cập phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trôi về những giây cuối cùng trong sự căng thẳng tột độ khi Ai Cập vẫn đang bị dẫn 0-1 và liên tục dồn lên tìm bàn gỡ.

90+7'Nam Phi củng cố hàng thủ ở phút bù giờ

Phút 90+7', Nam Phi tiến hành điều chỉnh nhân sự cuối trận khi rút Y. Sithole ra nghỉ để nhường chỗ cho N. Sibisi. Nỗ lực thay người chiến thuật này nhằm bảo toàn cách biệt mong manh 0-1 trước sức ép muộn màng từ Ai Cập.

KTKết thúc: Ai Cập 0-1 Nam Phi

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 03:10 05/10/2026

Ai Cập bước vào cuộc tiếp đón Nam Phi diễn ra vào lúc 01:00 ngày 05/10/2026 với tâm lý đầy hứng khởi nhờ điểm tựa sân nhà vững chắc. Việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà luôn mang lại nguồn năng lượng đặc biệt cho đại diện Bắc Phi, trở thành bệ phóng quan trọng giúp họ tự tin triển khai thế trận theo ý muốn trước một đối thủ nhiều duyên nợ.

Lợi thế sân bãi và phong độ nhỉnh hơn của chủ nhà

Phong độ thi đấu gần đây của Ai Cập mang lại nhiều tín hiệu lạc quan cho người hâm mộ. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng đã giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Đáng chú ý, ở lần ra sân gần nhất, Ai Cập đã có được niềm vui trọn vẹn với một chiến thắng thuyết phục, qua đó nối dài chuỗi trận tích cực sau những kết quả hòa và thắng trước đó.

Sự ổn định về mặt lối chơi cùng cảm hứng khi thi đấu trên sân nhà giúp Ai Cập kiểm soát tốt nhịp độ cũng như biết cách áp đặt áp lực lên phần sân đối phương. Những mảng miếng phối hợp của họ ngày càng cho thấy sự gắn kết cần thiết để chuyển hóa ưu thế thành các cơ hội rõ nét.

Nam Phi đối mặt với bài toán bế tắc

Ở chiều ngược lại, Nam Phi đang phải trải qua giai đoạn thi đấu không mấy êm ả. Đội khách chưa thể tìm lại được cảm giác chiến thắng khi chỉ biết hòa và thua trong 4 trận gần nhất, cụ thể là nhận 3 kết quả hòa cùng 1 thất bại. Sự thiếu hiệu quả trong việc dứt điểm trận đấu đang khiến Nam Phi đánh rơi nhiều điểm số quý giá.

Dù vậy, lịch sử đối đầu lại mang đến cho Nam Phi chút điểm tựa về mặt tinh thần. Trong 4 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Nam Phi chiếm ưu thế với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 1 trận trước Ai Cập. Dẫu vậy, những con số từ quá khứ sẽ khó lòng bù đắp cho sự chững lại về phong độ ở thời điểm hiện tại.

Kỳ vọng vào thế trận chủ động cho Ai Cập

Với ưu thế rõ ràng khi được chơi trên sân nhà cùng phong độ vượt trội hơn hẳn thời gian qua, Ai Cập nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, Nam Phi sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong việc củng cố sự chắc chắn nơi hệ thống phòng ngự nếu muốn đứng vững trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)