DITF 2026: Mở lối giao thương, tăng sức hút điểm đến

Doanh nghiệp du lịch quốc tế tìm hiểu thị trường Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường

Năm nay, DITF thu hút hơn 300 đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch (seller), 150 đối tác mua quốc tế (buyer quốc tế), 400 đối tác mua trong nước (buyer nội địa) cùng hơn 1.500 đại biểu và khách tham dự. Đáng chú ý, sự kiện ghi nhận hơn 7.000 lượt kết nối giao thương B2B (Business-to-Business - kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp).

Ngày hội không chỉ dừng lại ở hoạt động quảng bá điểm đến thuần túy, mà đã thực sự tạo lập một hệ sinh thái kết nối sâu rộng.

Với thông điệp “Kết nối đối tác - Kiến tạo tương lai”, chuỗi hoạt động của sự kiện được thiết kế rất khoa học và thực chất: từ không gian trưng bày sản phẩm, hội thảo chuyên đề, khảo sát thực địa dịch vụ (Famtrip), cho đến các phiên kết nối trực tiếp. Đây chính là nền tảng giao thương chuyên nghiệp, thúc đẩy nhu cầu thực của thị trường gặp gỡ năng lực cung ứng của doanh nghiệp.

Bà Lorilyn Matienzo - Tepora, Chủ tịch Liên minh các nhà điều hành du lịch độc lập CALABARZON (CAITO), Philippines cho biết, đây là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch Philippines gặp gỡ, kết nối với các đối tác Việt Nam, mở rộng mạng lưới hợp tác và tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới.

Thông qua các phiên kết nối trực tiếp B2B tại ngày hội, doanh nghiệp Philippines nắm được sản phẩm du lịch của Đà Nẵng; chia sẻ về xu hướng lựa chọn điểm đến của du khách Philippines. Từ đó cùng xây dựng các chương trình du lịch hấp dẫn trong năm 2027, góp phần thúc đẩy giao lưu và tăng trưởng du lịch giữa Việt Nam và Philippines.

Doanh nghiệp du lịch quốc tế tìm hiểu thị trường Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Lữ hành quốc tế Hải Vân Cát (Hava Travel) Nguyễn Ngọc Thiện nói, sự kiện quy tụ các công ty lữ hành, nhà điều hành tour và đối tác phân phối đến từ 11 thị trường nguồn, tham gia kết nối với doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Đây không chỉ là những đơn vị đến tìm hiểu điểm đến, mà là những người có khả năng quyết định sản phẩm nào sẽ được đưa vào chương trình bán cho khách của họ trong năm 2027.

“Thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp, doanh nghiệp có cơ hội kết nối với các đơn vị lữ hành trong nước và quốc tế, đặc biệt là những đối tác khai thác thị trường Đông Âu; qua đó mở rộng thị trường khách và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đây không chỉ là dịp quảng bá điểm đến mà còn tạo nền tảng để hình thành các chương trình hợp tác thực chất, tăng cường trao đổi khách hai chiều và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Đà Nẵng.

Trong bối cảnh thị trường và nhu cầu du lịch thay đổi nhanh chóng, kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp càng trở thành cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng, đa dạng hóa sản phẩm và cùng phát triển bền vững”, ông Thiện nói.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc sự kiện và chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGỌC HÀ

Tăng sức cạnh tranh cho điểm đến Đà Nẵng

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều tiềm năng về biển, thiên nhiên, di sản và văn hóa. Thành phố định hướng phát triển du lịch chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, chuyển từ tăng trưởng số lượng khách sang nâng cao trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và thu hút khách quay trở lại.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố tập trung phát triển sản phẩm đặc sắc, mở rộng thị trường quốc tế, tăng cường kết nối hàng không, chuyển đổi số và liên kết vùng; đồng thời thúc đẩy hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư và nền tảng du lịch số.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kỳ vọng DITF 2026 mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần nâng cao vị thế du lịch Đà Nẵng trên thị trường quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, tài nguyên sẵn có chỉ là điều kiện cần; điều kiện đủ để nâng cao sức cạnh tranh chính là năng lực kết nối thị trường, tổ chức chuỗi sản phẩm trọn gói và xây dựng trải nghiệm khác biệt.

Cộng đồng doanh nghiệp cần chuyển từ cung cấp dịch vụ riêng lẻ sang hợp tác theo chuỗi, phát triển các sản phẩm du lịch có bản sắc và chất lượng cao; đồng thời đẩy mạnh liên kết giữa Đà Nẵng với các địa phương miền Trung và cả nước trên tinh thần cùng phát triển thị trường, cùng chia sẻ nguồn khách và cùng gia tăng giá trị.

Theo bà Lan, kết nối tại DITF 2026 cần vượt qua tầm mức giao lưu ban đầu để tiến tới các thỏa thuận hợp tác, hợp đồng thương mại và cam kết đưa khách cụ thể.

Về phía đơn vị tổ chức sự kiện, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, thành phố có hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, từ du lịch biển, nghỉ dưỡng, văn hóa, di sản đến MICE và trải nghiệm chuyên biệt.

Việc kết nối với các đối tác mua trong nước và quốc tế tại DITF 2026 sẽ giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm đến đúng thị trường; đồng thời phát triển các hành trình liên kết Đà Nẵng với Hội An, Huế và những địa phương lân cận.

“Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng kỳ vọng ngày hội góp phần mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy liên kết thị trường và tạo động lực phát triển cho du lịch thành phố cũng như du lịch Việt Nam”, ông Dũng nói.