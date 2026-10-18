DITF 2026 ghi nhận hơn 7.000 lượt kết nối giao thương, mở rộng cơ hội cho du lịch Việt Nam

Ngày 18.10, hoạt động kết nối giao thương doanh nghiệp (B2B) trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, tiếp nối chuỗi hoạt động từ ngày 16.10.

Với thông điệp “Connecting Partners, Creating Future - Kết nối đối tác, Kiến tạo tương lai”, sự kiện do Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng tổ chức, hướng đến xây dựng một nền tảng xúc tiến du lịch gắn với nhu cầu kinh doanh thực tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, trao đổi thông tin thị trường và hình thành các cơ hội hợp tác cụ thể.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc

DITF 2026 quy tụ hơn 300 đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch, 150 đối tác mua quốc tế (buyer quốc tế), 400 đối tác mua trong nước (buyer trong nước) cùng hơn 1.500 đại biểu và khách tham dự.

Đáng chú ý, hơn 7.000 lượt kết nối B2B thực tế đã được ghi nhận, tạo tiền đề để các doanh nghiệp tiếp tục trao đổi, phát triển sản phẩm và mở rộng mạng lưới đối tác sau sự kiện.

Tăng cường kết nối, mở rộng thị trường du lịch

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng, cho biết thành phố đang định hướng phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, nâng cao sức cạnh tranh quốc tế và gia tăng giá trị. Trọng tâm không chỉ là thu hút thêm du khách mà còn nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và khuyến khích du khách quay trở lại.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đà Nẵng tập trung phát triển các sản phẩm đặc sắc, mở rộng thị trường quốc tế, tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy chuyển đổi số và liên kết vùng. Thành phố cũng mong muốn tăng cường hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư và nền tảng du lịch số nhằm mở rộng kênh phân phối, đưa thêm du khách đến với địa phương.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, chính quyền thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác và phát huy lợi thế của các bên để xây dựng những giá trị phát triển lâu dài cho du lịch Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu tại sự kiện

Lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng cùng các đại biểu tham dự sự kiện

Ở góc độ ngành, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của DITF 2026 trong việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam với các đối tác trong nước và quốc tế.

Việc xây dựng một nền tảng giao thương có tính thường niên được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường hiệu quả hơn, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và kết nối nguồn cung du lịch Việt Nam với mạng lưới phân phối quốc tế.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho rằng việc tăng cường kết nối trực tiếp giữa các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác phân phối quốc tế ngày càng quan trọng trong bối cảnh ngành du lịch liên tục đổi mới, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thông qua các cuộc gặp gỡ B2B, doanh nghiệp không chỉ có cơ hội giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác mà còn trao đổi về xu hướng thị trường, phát triển sản phẩm đa dạng và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài. Ban tổ chức kỳ vọng những kết nối tại sự kiện sẽ từng bước chuyển hóa thành các chương trình hợp tác cụ thể, sản phẩm mới và cơ hội khai thác những thị trường tiềm năng.

Bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Các đại biểu tham dự DITF 2026

Ứng dụng nền tảng số, thúc đẩy hợp tác thực chất

Một điểm đáng chú ý tại DITF 2026 là việc ứng dụng nền tảng số để hỗ trợ kết nối trước sự kiện. Thông qua website và nền tảng B2B của ngày hội, các đối tác mua và đơn vị cung ứng có thể tìm hiểu hồ sơ doanh nghiệp, lựa chọn đối tác phù hợp, gửi lời mời và chủ động sắp xếp lịch hẹn trước các phiên làm việc trực tiếp.

Cách làm này giúp các cuộc gặp tập trung hơn vào nhu cầu thị trường, năng lực cung ứng, phương án phát triển sản phẩm và điều kiện hợp tác. Thay vì chỉ dừng lại ở việc giới thiệu dịch vụ, doanh nghiệp có thể đi sâu trao đổi về chính sách giá, phân khúc khách hàng và khả năng xây dựng chương trình phù hợp với từng thị trường.

Mạng lưới đối tác mua quốc tế (buyer quốc tế) tham gia sự kiện được kết nối từ nhiều thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ và Singapore. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp các đối tác phân phối, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và đánh giá khả năng đưa sản phẩm vào hệ thống tour, kênh bán hàng tại thị trường mục tiêu.

Nguồn cung tham gia DITF 2026 cũng khá đa dạng, từ lưu trú, nghỉ dưỡng, lữ hành, hàng không đến du lịch MICE, golf, tham quan, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ hỗ trợ. Sự hiện diện của nhiều nhóm dịch vụ tạo điều kiện để doanh nghiệp phối hợp xây dựng các sản phẩm đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của từng phân khúc khách hàng.

Hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác là điểm nhấn quan trọng trong định hướng thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp tại DITF 2026

Bên cạnh các phiên kết nối B2B, hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) là một điểm nhấn của sự kiện. Nếu các cuộc gặp gỡ tạo cơ hội tìm hiểu và xác định tiềm năng hợp tác, việc ký kết MOU mở ra bước tiếp theo trong quá trình xây dựng quan hệ đối tác, tạo cơ sở để các bên cụ thể hóa kế hoạch phối hợp và duy trì kết nối sau ngày hội.

Tuy nhiên, hiệu quả của các thỏa thuận còn phụ thuộc vào quá trình triển khai sau sự kiện, từ duy trì liên hệ, xác định đầu mối phối hợp đến hiện thực hóa những nội dung đã thống nhất. Đây cũng là yếu tố quyết định để các cuộc gặp gỡ ban đầu mang lại giá trị kinh doanh lâu dài.

Hướng đến nền tảng giao thương du lịch thường niên

Đối với Đà Nẵng, DITF 2026 không chỉ là dịp giới thiệu năng lực cung ứng của địa phương mà còn tạo cơ hội mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và thị trường bên ngoài. Với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, từ du lịch biển, nghỉ dưỡng, văn hóa, di sản đến MICE và các trải nghiệm chuyên biệt, thành phố có điều kiện kết nối sản phẩm với nhu cầu của nhiều thị trường khách.

Các cuộc gặp gỡ tại ngày hội cũng mở ra cơ hội phát triển những hành trình liên kết Đà Nẵng với Hội An, Huế và các địa phương lân cận, kết hợp nhiều nhóm trải nghiệm để gia tăng lựa chọn cho du khách. Sự tham gia của doanh nghiệp từ nhiều tỉnh, thành còn giúp mở rộng phạm vi kết nối, tạo điều kiện để đối tác quốc tế tiếp cận nguồn cung du lịch đa dạng của Việt Nam.

Hơn 7.000 lượt kết nối B2B thực tế tại sự kiện là dấu mốc cho quy mô giao thương năm nay

Các gian hàng trưng bày tại DITF 2026 thu hút người tham gia check-in

Theo định hướng của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, DITF hướng đến trở thành nền tảng giao thương thường niên, nơi các địa phương, doanh nghiệp du lịch, đối tác phân phối và thị trường quốc tế có thể gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại.

Hơn 7.000 lượt kết nối B2B thực tế tại DITF 2026 là dấu mốc đáng chú ý về quy mô giao thương. Tuy nhiên, giá trị lâu dài của sự kiện sẽ được thể hiện qua khả năng duy trì mạng lưới đối tác, thúc đẩy trao đổi sau ngày hội và hình thành những chương trình hợp tác có thể triển khai trên thực tế.

Với định hướng đó, DITF 2026 kỳ vọng góp phần đưa hoạt động xúc tiến du lịch tiến gần hơn với nhu cầu kinh doanh, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các thị trường quốc tế, qua đó mở rộng cơ hội phát triển sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.