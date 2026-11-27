Theo đó, thông tin về Avatar 4 được tiết lộ tại sự kiện Disney's Upfronts Argentina 27, diễn ra ngày 25/11 tại Buenos Aires. Theo lịch phát hành được công bố, Avatar 4 dự kiến ra rạp ngày 21/12/2029, trong khi Avatar 5 được lên kế hoạch phát hành vào ngày 19/12/2031.

Trước đó, tương lai của bộ phim đình đám này từng bị đặt dấu hỏi sau khi Avatar: Fire and Ash (2025) đạt doanh thu khoảng 1,4 tỷ USD toàn cầu, thấp hơn đáng kể so với Avatar: The Way of Water (2022), tác phẩm thu về 2,32 tỷ USD.

Dù con số này vẫn rất ấn tượng, đạo diễn James Cameron từng thừa nhận loạt phim cần đạt kết quả phòng vé đủ tốt để thuyết phục Disney tiếp tục đầu tư cho các phần tiếp theo, vốn có kinh phí sản xuất rất lớn.

Avatar 4 sẽ tiếp tục. Ảnh: Disney

Trong các chia sẻ trước đây, Cameron cho biết khả năng thực hiện Avatar 4 và Avatar 5 vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Ông thậm chí từng cân nhắc chuyển phần nội dung còn lại thành tiểu thuyết nếu các bộ phim không được bật đèn xanh, nhằm tiếp tục câu chuyện về những nhân vật như Jake và Neytiri.

Đạo diễn James Cameron. Ảnh: AFP/getty

Ra mắt lần đầu năm 2009, Avatar nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé toàn cầu và từng giữ vị trí phim có doanh thu cao nhất lịch sử. Sau hơn một thập kỷ, thương hiệu tiếp tục thành công với Avatar: The Way of Water và Avatar: Fire and Ash.

Việc hai phần phim tiếp theo 4 và 5 vẫn xuất hiện trong kế hoạch phát hành của Disney là tín hiệu đáng mừng đối với người hâm mộ loạt phim đình đám này.