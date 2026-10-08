Disney ra mắt phim hoạt hình lấy cảm hứng từ siêu sao bóng đá Lionel Messi

Vừa qua, Disney đã giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của Messi and the Giants tại sự kiện San Diego Comic-Con Málaga ở Tây Ban Nha. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Leo, một cậu bé 12 tuổi vô tình bị cuốn vào một thực tại khác tên Iko, nơi đang bị thống trị bởi những người khổng lồ.

Để tìm đường trở về, Leo phải tham gia các trận đấu có tính đối kháng cao, mang nhiều nét tương đồng với bóng đá, sử dụng những quả cầu sức mạnh gọi là "orbs", đánh bại những người khổng lồ huyền thoại và khôi phục những vùng đất đã bị chia cắt của thế giới Iko.

Theo nhà sản xuất, mọi cư dân ở thế giới này đều có thể dùng sức mạnh từ "code" để tăng cường khả năng thi đấu nhưng riêng Leo thì không. Cậu phải dựa vào kỹ năng, tinh thần đồng đội và sự quyết tâm của bản thân. Nhà sản xuất cho biết, câu chuyện hướng đến những thông điệp về lòng dũng cảm, sự kiên trì và niềm tin vào chính mình.

Ảnh: Disney

Theo Footwear News, series lấy cảm hứng từ hình tượng và lối đá của huyền thoại Lionel Messi, kết hợp yếu tố thể thao, phiêu lưu và giả tưởng phù hợp với những khán giả yêu mến bóng đá. Nhân vật chính của phim có tên Leo, cũng là cách người hâm mộ thường gọi siêu sao người Argentina.

Messi tham gia dự án với vai trò nhà sản xuất điều hành.

Trong dự án này, Messi không trực tiếp lồng tiếng cho nhân vật chính. Phần lồng tiếng Leo do nam diễn viên Argentina Milo Burgess-Webb đảm nhận. Theo Disney, ngôi sao Argentina tham gia series với vai trò nhà sản xuất điều hành.

Messi and the Giants dự kiến phát sóng trực tuyến trên nền tảng Disney+ vào mùa hè năm 2027 tới.