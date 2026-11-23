Tại buổi họp báo kỷ niệm 5 năm Disney+ ra mắt ở Hàn Quốc, bà Choi Yeon-u, người đứng đầu bộ phận nội dung địa phương của The Walt Disney Company Korea, thừa nhận bất ngờ trước thành công của Hoàng Hậu Tái Hôn (The Remarried Empress). Bộ phim có sự tham gia của Shin Min Ah, Lee Jong Suk, Ju Ji Hoon và Lee Se Young đã ghi nhận thành tích vượt ngoài dự đoán của nền tảng phát hành.

Theo Yonhap News, Hoàng Hậu Tái Hôn ra mắt ngày 3/11 và thiết lập kỷ lục lượt xem toàn cầu chỉ trong ba ngày đầu phát hành. Cụ thể, tác phẩm thu hút lượng người xem cao hơn bất kỳ loạt phim gốc nào trước đó của Disney+ khi xét trong cùng khoảng thời gian. Đại diện nền tảng cũng cho biết bộ phim nhận được phản hồi tích cực từ khoảng 90 quốc gia trên thế giới.

Hoàng Hậu Tái Hôn.

Đáng chú ý, trước khi đạt được thành tích này, Hoàng Hậu Tái Hôn từng là dự án khiến Disney+ gặp không ít khó khăn. Bà Choi Yeon-u thẳng thắn chia sẻ: "Đây là thử thách lớn nhất trong năm nay". Theo bà, việc chuyển thể một câu chuyện lãng mạn giả tưởng có bối cảnh pha trộn phong cách phương Tây thành phim người đóng không hề đơn giản. Dù vậy, Disney+ vẫn quyết định thực hiện dự án và đón nhận kết quả tích cực từ khán giả quốc tế.

Lý giải về sức hút của tác phẩm, bà Choi cho rằng việc một câu chuyện tình lãng mạn quen thuộc được tái hiện trong bộ phim có quy mô lớn có thể đã mang đến cảm giác mới mẻ cho người xem. Đây cũng là điểm khác biệt của Hoàng Hậu Tái Hôn so với nhiều tác phẩm tình cảm Hàn Quốc lấy bối cảnh hiện đại.

Hoàng Hâu Tái Hôn

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên, sau đó phát triển thành webtoon với hàng tỷ lượt xem. Nội dung xoay quanh hoàng hậu Navier (Shin Min Ah), người có cuộc hôn nhân với hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon) bị đảo lộn khi Rashta (Lee Se Young), một cựu nô lệ bỏ trốn, xuất hiện. Lee Jong Suk cũng góp mặt trong tác phẩm với vai Heinrey, nhân vật có mối liên hệ quan trọng với cuộc đời nữ hoàng.

Với Shin Min Ah, vai Navier mang đến hình ảnh khác biệt so với những nhân vật từng giúp cô được yêu thích trong Hometown Cha-Cha-Cha hay No Gain No Love. Nữ diễn viên lần này xuất hiện trong bối cảnh hoàng gia giả tưởng, với câu chuyện tình cảm gắn liền những biến động trong cuộc hôn nhân của nhân vật. Sự kết hợp giữa Shin Min Ah và dàn diễn viên nổi tiếng cũng là một trong những điểm đáng chú ý của dự án ngay từ khi công bố.