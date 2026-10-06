Disney hưởng lợi gì khi 'Avengers: Endgame' vượt qua 'Avatar'?

Theo The Walt Disney Company, sau đợt tái phát hành "Avengers: Endgame encore" mới đây của Disney, bom tấn siêu anh hùng năm 2019 đạt doanh thu 2,925 tỷ USD (hơn 76.026 tỷ đồng) trên toàn cầu.

Con số này nhỉnh hơn "Avatar" (2009), hiện đạt 2,923 tỷ USD (hơn 75.977 tỷ đồng) sau 5 lần tái phát hành.

"Avengers: Endgame" là bộ phim thứ 22 trong "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU).

Đợt phát hành mới từ cuối tháng 9 đã mang về khoảng 126 triệu USD (hơn 3.274 tỷ ng) trên toàn cầu, tạo ra khoản doanh thu đủ lớn để bom tấn Marvel vượt qua đối thủ sau nhiều năm.

Riêng cuối tuần mở màn, phim thu khoảng 86 triệu USD (hơn 2.235 tỷ đồng) toàn cầu.

Tại phòng vé Việt, đây là phim ngoại ăn khách nhất mọi thời đại với tổng doanh thu hơn 302 tỷ đồng (tính đến ngày 6/10), xô đổ kỷ lục trước đó được "Avatar: Fire and ash" (285,5 tỷ đồng) thiết lập.

Như vậy, sau thương vụ thâu tóm 20th Century Fox vào năm 2019, Disney hiện nắm giữ 7 trong số 10 tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Nổi bật như: "Avatar: The Way of water" (2,33 tỷ USD), "Titanic" (2,26 tỷ USD). "Avengers: Infinity war" (2,05 tỷ USD)...

The Walt Disney Company đánh giá, thành tích trên cũng cho thấy sức hút chưa có đối thủ của Marvel Studios tại phòng vé toàn cầu. Tổng cộng, 38 phim điện ảnh do hãng phát hành tại rạp đã thu về hơn 35 tỷ USD (hơn 909.721 tỷ đồng) trên toàn thế giới, đưa "vũ trụ Điện ảnh Marvel" trở thành thương hiệu điện ảnh thành công nhất lịch sử.

Không chỉ nối dài thành tích cho nhà sản xuất, nhà phát hành, sức hút của "Avengers: Endgame encore" cũng được cho là bước đà quan trọng trước khi "Avengers: Doomsday" dự kiến ra mắt vào ngày 18/12 sắp tới.

Phiên bản "Avengers: Endgame encore" không chỉ đưa bộ phim trở lại màn ảnh rộng mà còn bổ sung một số nội dung mới ở phần cuối, đồng thời tạo cầu nối với dự án tiếp theo.

Các phần phim thành công của MCU.

Ra mắt năm 2019, "Avengers: Endgame" được xem là chương kết của Infinity Saga, chuỗi câu chuyện kéo dài qua hơn một thập niên của "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU).

Phim do Anthony Russo và Joe Russo đạo diễn, với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám Hollywood - Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Paul Rudd và nhiều ngôi sao khác. Tác phẩm có thời lượng 3 giờ 1 phút.

Câu chuyện tiếp nối câu chuyện của "Avengers: Infinity war" (2018), khi Thanos thu thập đủ 6 viên đá vô cực và thực hiện cú búng tay khiến một nửa sự sống trong vũ trụ biến mất.

Sau thảm họa, những Avengers còn sống phải đối mặt với thất bại lớn nhất của họ. Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr. đóng), Steve Rogers/Captain America (Chris Evans đóng), Thor (Chris Hemsworth đóng), Natasha Romanoff/Black Widow (Scarlett Johansson đóng), Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo đóng) và Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner đóng) tìm cách đảo ngược hậu quả.

Sau khi một nửa thế giới bị tiêu diệt, cuộc sống ngày một tệ đi, không lối thoát cho đến khi Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd đóng) thoát ra từ thế giới lượng tử.

Từ đây, một kế hoạch "Ăn cắp thời gian" được tiến hành khi những người hùng của chúng ta trở về quá khứ để tìm những viên đá vô cực trước khi Thanos sưu tập đủ bộ. Ba đội đã được lập ra đến các mốc thời gian trong quá khứ.

Phim ghi điểm bởi những thước phim mãn nhãn.

Trong phiên bản "Avengers: Endgame encore", về cơ bản, nội dung chính của "Avengers: Endgame" vẫn được giữ nguyên.

Điểm khác biệt nhất nằm ở phần cuối khi được bổ sung khoảng 4 phút nội dung. Một trong những chi tiết được quan tâm là cảnh Loki xuất hiện và gõ cửa sau khoảnh khắc Steve Rogers và Peggy Carter khiêu vũ.

Sự xuất hiện này mang đến một lời cảnh báo liên quan đến những hiểm họa mới của đa vũ trụ, qua đó tạo thêm sự kết nối với giai đoạn tiếp theo của MCU.