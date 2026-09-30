Disney cắt giảm nhân sự giữa cuộc đua AI và streaming

Biểu tượng Disney+. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Disney đang trải qua giai đoạn tái cơ cấu dưới sự điều hành của CEO Josh D'Amaro, người đảm nhiệm vị trí này từ tháng 3/2026. Tập đoàn đồng thời đối mặt với nhiều thách thức như sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI), doanh thu phòng vé toàn cầu suy giảm và cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nền tảng phát trực tuyến.

Tính đến cuối năm tài chính 2025, Disney có khoảng 231.000 nhân viên trên toàn cầu, trong đó 172.000 người làm việc tại Mỹ và 59.000 người ở nước ngoài.

Đợt cắt giảm mới diễn ra sau khi Disney xóa sổ khoảng 1.000 vị trí việc làm hồi tháng 4, chủ yếu tại các bộ phận tiếp thị, sản xuất phim và truyền hình, kênh truyền hình thể thao ESPN, sản phẩm - công nghệ và một số chức năng văn phòng. Năm 2024, tập đoàn cũng cắt giảm vài trăm nhân sự trong các lĩnh vực quảng bá, truyền thông và tuyển chọn, phát triển diễn viên.

Trước đó, năm 2023, Disney từng thực hiện đợt cắt giảm khoảng 7.000 việc làm nhằm giảm 5,5 tỷ USD chi phí vận hành. Đây là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu của tập đoàn dưới thời CEO Bob Iger.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Disney đang trải qua giai đoạn tái cơ cấu dưới sự điều hành của CEO Josh D'Amaro, người đảm nhiệm vị trí này từ tháng 3/2026. Tập đoàn đồng thời đối mặt với nhiều thách thức như sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI), doanh thu phòng vé toàn cầu suy giảm và cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nền tảng phát trực tuyến.

Tính đến cuối năm tài chính 2025, Disney có khoảng 231.000 nhân viên trên toàn cầu, trong đó 172.000 người làm việc tại Mỹ và 59.000 người ở nước ngoài.

Đợt cắt giảm mới diễn ra sau khi Disney xóa sổ khoảng 1.000 vị trí việc làm hồi tháng 4, chủ yếu tại các bộ phận tiếp thị, sản xuất phim và truyền hình, kênh truyền hình thể thao ESPN, sản phẩm - công nghệ và một số chức năng văn phòng. Năm 2024, tập đoàn cũng cắt giảm vài trăm nhân sự trong các lĩnh vực quảng bá, truyền thông và tuyển chọn, phát triển diễn viên.

Trước đó, năm 2023, Disney từng thực hiện đợt cắt giảm khoảng 7.000 việc làm nhằm giảm 5,5 tỷ USD chi phí vận hành. Đây là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu của tập đoàn dưới thời CEO Bob Iger.