Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch 56/KH-TLĐ năm 2026 tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 như sau:

Theo đó, tại tiểu mục 1 Mục III Kế hoạch 56/KH-TLĐ năm 2026 nêu rõ thăm tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh.

Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu, đề xuất tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động, các công đoàn cơ sở có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông người lao động, nơi có nhiều người lao động khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu - vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có nhiều người lao động phải trực và làm việc vào dịp Tết Nguyên đán... Mức chi dự kiến: 2.500.000 đồng/suất (trong đó 2.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật);

Dịp Tết Nguyên đán 2027: Người lao động trực và làm việc sẽ nhận 2.500.000 đồng/người (gồm 2.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật) theo dự kiến tại Kế hoạch 56, cụ thể ra sao? Ảnh minh họa

Như vậy, người lao động trực và làm việc trong dịp Tết Nguyên đán 2027 tại các công đoàn cơ sở có đông người lao động làm việc trong thời gian này sẽ được hỗ trợ 2.500.000 đồng/người, gồm 2.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng bằng quà hiện vật.

Ngoài ra, căn cứ Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định về ngày nghỉ phép năm như sau:

Nghỉ hằng năm 1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. 3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. 4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần. 5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này. 6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm. 7. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Trường hợp nếu người lao động làm đủ 12 tháng trở lên:

Trong điều kiện làm việc sẽ có 12 ngày nghỉ phép năm

Người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ có 14 ngày nghỉ phép năm

Người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ có 16 ngày nghỉ phép năm

Với trường hợp nếu người lao động làm chưa đủ 12 tháng thì: Số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Như vậy, người lao động ở xa có thể nghỉ nhiều hơn số ngày nghỉ của lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027 khi sử dụng số ngày phép năm của mình nghỉ trước hoặc sau lịch nghỉ Tết Nguyên đán để tăng số ngày nghỉ Tết của mình.

Tuy nhiên, quy định về lịch nghỉ hằng năm của mỗi doanh nghiệp có thể không giống nhau. Vì vậy trường hợp có được dùng phép năm để kéo dài ngày nghỉ Tết Nguyên đán hay không cần xem lại quy định doanh nghiệp về nghỉ hằng năm và sự thỏa thuận của người lao động với người sử dụng lao động.