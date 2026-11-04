Dịp nghỉ lễ cuối cùng của năm 2026

Theo văn bản ngày 2/10/2026 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã có ý kiến về phương án nghỉ một số dịp lễ, Tết trong năm 2026 và 2027.

Theo phương án được thông qua, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cùng người lao động trong khối doanh nghiệp không thuộc diện công chức, viên chức sẽ được nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026).

Như vậy, vào dịp này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ làm 1 ngày, đúng vào ngày 24/11/2026.

Đội hình văn nghệ sĩ tại sự kiện kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Trước đó, Bộ Nội vụ cho biết việc bố trí ngày nghỉ đúng vào 24/11 sẽ góp phần hạn chế những xáo trộn đối với lịch công tác cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian này.

Phương án nghỉ lễ được xây dựng theo hướng cân đối giữa việc tạo điều kiện cho người dân tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa với yêu cầu duy trì hoạt động ổn định của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Theo đó, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ được thể hiện qua thời gian nghỉ mà còn nằm ở chất lượng các hoạt động được tổ chức, khả năng tiếp cận và mức độ tham gia thực chất của người dân.

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, đồng thời cũng là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức vào ngày 24/11.

Để cụ thể hóa nhiệm vụ này, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1111/QĐ-TTg về Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030 và Chỉ thị số 35/CT-TTg về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được tổ chức từ ngày 18/11 đến 24/11. Trong thời gian này, người dân có cơ hội tham gia nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đồng thời tìm hiểu, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao, bởi đây là lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Sự kiện cần thực sự trở thành ngày hội văn hóa của toàn dân, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.