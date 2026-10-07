Đinh Viết Tường 'Trại buôn người' được vinh danh Thanh niên sống đẹp 2026

Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" là giải thưởng cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu có hành động, việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giàu lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến, tạo những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Những cá nhân được trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp năm 2026" có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình nguyện an sinh xã hội; chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự; lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; giảng dạy; và văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao.

Chương trình Gala và lễ trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp năm 2026" sẽ được tổ chức vào ngày 10/10 tại Hà Nội.

Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026). Mỗi cá nhân được trao Bằng khen, Giấy chứng nhận, biểu trưng Giải thưởng và phần thưởng trị giá 10 triệụ.

Đình Viết Tường trong phim "Trại buôn người". Anh là một trong 15 gương mặt tiêu biểu được tặng Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026

Trong danh sách Thanh niên sống đẹp 2026 lần này gây chú ý có Đinh Viết Tường - chàng trai nổi tiếng trên mạng xã hội vì mắc hội chứng TICS (hay còn gọi là Tourette, dạng khuyết tật vận động thần kinh, gây ra các triệu chứng nháy mắt, giật cơ mặt và tay chân, bộc phát âm thanh ngoài ý muốn).

Thời gian gần đây, anh cũng được công chúng biết đến rộng rãi hơn nhờ khi đóng vai Nhân, một nạn nhân khuyết tật bị cuốn vào đường dây lừa đảo ở khu vực biên giới trong phim "Trại buôn người".

Đây là lần đầu Viết Tường đóng phim điện ảnh. Vai Nhân có nhiều phân cảnh tâm lý, trong đó nhân vật phải trải qua trạng thái hoảng sợ và tổn thương. Việc một diễn viên mắc hội chứng TICS phải thực hiện các cảnh quay đòi hỏi sự tập trung và kiểm soát cơ thể trở thành một thử thách riêng trong quá trình tham gia phim.

Sự xuất hiện của Tường trong "Trại buôn người" được chú ý. Một số bài viết về phim cũng nhắc đến vai Nhân như một trong những tuyến nhân vật gây xúc động.

Viết Tường sinh năm 2002, quê Vĩnh Linh, Quảng Trị. Anh phát hiện và sống chung căn bệnh hiếm trong 10 năm. Tháng 8/2025, Đinh Viết Tường là một trong 25 thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt". Ban tổ chức ghi nhận anh là người theo đuổi âm nhạc, sáng tạo nội dung và lan tỏa những câu chuyện tích cực trên TikTok.

Hiện kênh TikTok của Viết Tường có khoảng 927.000 người theo dõi và hơn 24 triệu lượt thích. Nội dung anh chia sẻ chủ yếu xoay quanh âm nhạc, cuộc sống và hành trình đối diện với hội chứng TICS.

Danh sách 15 gương Thanh niên sống đẹp tiêu biểu toàn quốc năm 2026, gồm: 1. Anh Phạm Thế Quang - Giảng viên Khoa Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 2. Anh Cà Văn Minh - Đại úy, Phó đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên 3. Chị Nguyễn Hồng Ân - Thiếu úy, Cán bộ Công an xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau 4. Anh Nguyễn Duy Khánh - Thiếu tá, Bí thư Chi đoàn, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu 5. Anh Nguyễn Hữu Nhơn - Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh Chi Thương Nhân, tỉnh Lâm Đồng 6. Chị Hoàng Thị Hiền - Giáo viên trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An 7. Anh Phạm Văn Tiến - Uỷ viên BCH Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk 8. Anh Phan Trung Hải - Uỷ viên Hội LHTN Việt Nam phường Phú Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên "Tiệm Cà Phê Thạc Sĩ" 9. Anh Nguyễn Hữu Trọng - Bác sỹ, Bí thư Chi đoàn Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 199, Bộ Công an 10. Anh Nguyễn Khắc Cường - Uỷ viên Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An, Uỷ viên BTV Đoàn Phường - Bí thư Chi Đoàn khối Bến Thuỷ 1 phường Trường Vinh 11. Anh Đinh Viết Tường - Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội viên Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam; Nhà sáng tạo nội dung số 12. Anh Bùi Tuấn Ngọc - Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp, Bí thư Đoàn cơ sở Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. 13. Anh Đinh Văn Tâm - Vận động viên Đội tuyển Wushu Quốc gia. 14. Anh Phạm Lê Xuân Lộc - Vận động viên Đội Xe đạp, Cấp Bậc Hạ Sĩ, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Bộ Tham mưu Quân khu 7. 15. Anh Sùng Mạnh Hùng - Uỷ viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Cán bộ Trung tâm dịch vụ công xã Đồng Văn.