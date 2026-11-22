Quang cảnh trao đổi của các chuyên gia tại Diễn đàn Tôm Việt Nam trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Báo cáo tại diễn đàn từ Hội Thủy sản Việt Nam, tôm là ngành hàng xuất khẩu thủy sản chủ lực của Việt Nam. Trong 10 tháng năm 2026, xuất khẩu tôm đạt khoảng 4,21 tỷ USD, tăng 8,8% so cùng kỳ, đóng góp khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước.

Tuy nhiên, thành công về sản lượng chưa đồng nghĩa với hiệu quả kinh tế bền vững khi ngành tôm đang cạnh tranh gay gắt với Ecuador, Ấn Độ do giá thành sản xuất cao, chất lượng giống chưa đồng đều, dịch bệnh phức tạp và liên kết chuỗi thiếu bền vững…

Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam Phùng Đức Tiến phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam Phùng Đức Tiến nhận định: “Định vị ngành tôm Việt Nam lúc này là cần làm rõ lợi thế cốt lõi và tháo gỡ các điểm nghẽn nội tại, chuyển mạnh sang cạnh tranh bằng chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và trách nhiệm môi trường”.

Theo đó, với tôm thẻ chân trắng, trọng tâm là nâng tỷ lệ nuôi thành công và giảm giá thành; với tôm sú, cần phát huy lợi thế chất lượng và giá trị thương mại từ các mô hình tôm-rừng, tôm-lúa, tôm quảng canh cải tiến để tạo sản phẩm khác biệt, giá trị cao.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau (ngồi bàn đầu) và các đại biểu tham dự Diễn đàn Tôm Việt Nam trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Bước sang năm 2027, trước nguy cơ thời tiết cực đoan và biến động thị trường, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam nhấn mạnh ba ưu tiên: Lấy giảm giá thành và nâng tỷ lệ nuôi thành công làm thước đo hàng đầu; tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết thực chất gắn với hợp tác xã và truy xuất nguồn gốc; phát huy bản sắc sinh thái, đẩy mạnh chế biến sâu.

Hội Thủy sản Việt Nam khẳng định sẽ đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Cà Mau và các địa phương thúc đẩy các giải pháp củng cố vị thế tôm Việt trên thị trường quốc tế.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau với Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghệ Khối Thịnh vượng chung Australia (CSIRO) trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Cà Mau và Hội Thủy sản Việt Nam. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Về phía địa phương đăng cai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, toàn tỉnh có hơn 418.000ha nuôi tôm với đa dạng loại hình, nổi bật là gần 90.000ha tôm-rừng và gần 93.000ha tôm-lúa. Đây là những mô hình sinh thái đặc trưng vừa mang lại hiệu quả kinh tế bền vững, vừa bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Bên cạnh hệ sinh thái hoàn chỉnh với 89 nhà máy chế biến xuất khẩu (tổng công suất thiết kế hơn 500.000 tấn/năm) đưa sản phẩm vươn tới hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

“Phát huy lợi thế sẵn có, Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết, ứng dụng khoa học-công nghệ nhằm xây dựng vùng nuôi đạt chuẩn quốc tế. Tỉnh đặt mục tiêu chuyển từ tăng trưởng sản lượng sang tăng trưởng giá trị và thu nhập cho người nuôi”, Phó Chủ tịch Lê Văn Sử chia sẻ định hướng và mong muốn diễn đàn tập trung thảo luận ba nhóm vấn đề giúp địa phương: giải pháp khoa học-công nghệ giảm rủi ro nuôi thâm canh; tổ chức liên kết thực chất cho mô hình tôm-lúa, tôm-rừng; và định vị thương hiệu gắn với truy xuất nguồn gốc.

Tại diễn đàn, các đại biểu và doanh nghiệp cũng phân tích rào cản kỹ thuật tại các thị trường nhập khẩu lớn, đề xuất giải pháp kiểm soát dịch bệnh EHP và liên kết đơn hàng với kế hoạch vùng nuôi.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu đã chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau với Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghệ Khối Thịnh vượng chung Australia (CSIRO) về an toàn sinh học, dữ liệu, công nghệ và môi trường nhằm thúc đẩy phát triển ngành tôm; các doanh nghiệp thủy sản ký kết thỏa thuận hợp tác với các hợp tác xã, vùng nuôi nhằm cụ thể hóa chuỗi liên kết bền vững.