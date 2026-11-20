Chuỗi 3 triển lãm quốc tế chuyên ngành gồm SIUF Vietnam 2026, CBME Vietnam 2026 và HOMETEX Vietnam 2026 thu hút đông đảo khách và doanh nghiệp đến tham quan, tìm hiểu về thị trường.

Thị trường tiêu dùng Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch rõ nét về chất lượng khi quy mô dân số vượt ngưỡng 100 triệu người, tốc độ đô thị hóa duy trì khoảng 3%/năm và tầng lớp trung lưu tăng trưởng nhanh. Người tiêu dùng hiện đại không còn dừng lại ở nhu cầu mua sắm cơ bản mà chú trọng nhiều hơn đến tính tiện dụng, độ an toàn, sự thoải mái và trải nghiệm cá nhân trong từng sản phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Dữ liệu từ các đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy, dư địa tăng trưởng của nhóm ngành hàng phục vụ phong cách sống tại Việt Nam vẫn rất lớn. Trên kênh thương mại điện tử, theo báo cáo Thị trường thương mại điện tử Việt Nam 2025 của Metric, riêng ngành hàng nhà cửa và đời sống đã đạt doanh số khoảng 56.700 tỷ đồng trên bốn sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki, tăng 39,47% so với năm trước.

Tương tự, với lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé, nền tảng dữ liệu Metric dự báo doanh số trên các sàn bán lẻ trực tuyến năm 2026 có thể đạt mức 33.800 tỷ đồng, tăng khoảng 35% so với năm 2025 nhờ xu hướng phụ huynh ưu tiên các dòng sản phẩm an toàn, hữu cơ và có tính cá nhân hóa cao.

Các doanh nghiệp tham gia toạ đàm tại khuôn khổ triển lãm SIUF Vietnam 2026 về thời trang nội y để tìm hiểu xu hướng, nhu cầu cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để có thể định vị thương hiệu Việt, vươn ra thế giới.

Ở mảng thời trang và may mặc, báo cáo của Statista cũng ước tính doanh thu thị trường thời trang Việt Nam đạt khoảng 5,6 tỷ USD trong năm 2026, trong đó trang phục thể thao, đồ mặc nhà và thời trang công năng ghi nhận nhu cầu mở rộng ổn định.

Dù sở hữu thị trường nội địa giàu sức mua và lợi thế là trung tâm sản xuất dệt may lớn của khu vực, đặc biệt tại khu vực phía Nam, bài toán đặt ra đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là làm sao thoát khỏi vị thế gia công đơn thuần. Khi thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh chọn lọc, doanh nghiệp nội địa buộc phải chủ động hơn về nguồn nguyên phụ liệu, ứng dụng công nghệ mới và nâng cao năng lực thiết kế để xây dựng thương hiệu riêng thay vì chỉ phụ thuộc vào đơn hàng sản xuất cho các nhãn hàng quốc tế.

Để tháo gỡ nút thắt về nguồn cung và mở rộng đầu ra, việc tham gia các nền tảng xúc tiến thương mại chuyên ngành được xem là một trong những giải pháp hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp. Theo đó, chuỗi 3 triển lãm quốc tế chuyên ngành gồm SIUF Vietnam 2026 (thời trang nội y, đồ mặc nhà và trang phục thể thao), CBME Vietnam 2026 (sản phẩm dành cho trẻ em, trẻ sơ sinh và sản phụ) và HOMETEX Vietnam 2026 (rèm cửa, vật liệu trang trí tường và nội thất) được tổ chức từ ngày 19 đến hết ngày 21/11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TP Hồ Chí Minh) đã quy tụ hơn 200 thương hiệu và đơn vị cung ứng trong nước lẫn quốc tế tham gia.

Biểu diễn thời trang trẻ em tại triển lãm quốc tế chuyên ngành SIUF Vietnam 2026.

Nhận định về cơ hội thị trường hiện nay, ông Ben Wong, Tổng Giám đốc Informa Markets Việt Nam, cho biết sự giao thoa trong nhịp sống hiện đại khiến các lĩnh vực từ trang phục mặc hằng ngày, chăm sóc trẻ nhỏ đến trang trí tổ ấm ngày càng gắn kết chặt chẽ trên cùng nền tảng nguyên phụ liệu dệt may và tiêu chuẩn an toàn. Với quy mô dân số lớn cùng sự bứt phá của bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử, Việt Nam đang đứng trước thời điểm thuận lợi để chuyển mình từ "Sản xuất tại Việt Nam" sang "Thương hiệu Việt Nam". Thông qua các nền tảng kết nối giao thương quốc tế, doanh nghiệp Việt có thể tiếp cận trực tiếp các nhà cung ứng vật liệu toàn cầu, qua đó tối ưu hóa chuỗi sản xuất và mở rộng hợp tác đầu tư dài hạn.

Đồng quan điểm, bà Đặng Duy Trà, Phó Giám đốc Dự án, Công ty Informa Markets Việt Nam chia sẻ, khi người dân ngày càng quan tâm đến chất lượng sống, việc kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất, đơn vị cung ứng nguyên phụ liệu và hệ thống phân phối sẽ mang lại nhiều ý tưởng phát triển sản phẩm mới cho doanh nghiệp trong nước. Đây là bước đệm quan trọng giúp doanh nghiệp Việt nâng cao chất lượng hàng hóa, củng cố niềm tin của người tiêu dùng nội địa và từng bước vươn ra các thị trường quốc tế.