Định vị thương hiệu, nâng sức cạnh tranh cho nông sản Thủ đô

Xây dựng thương hiệu từ chất lượng sản phẩm

Tại xã Tam Hưng, thương hiệu “Gạo thơm Bối Khê” của Hợp tác xã Nông nghiệp Tam Hưng đang từng bước khẳng định uy tín cho sản phẩm lúa gạo địa phương. Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tam Hưng Đỗ Văn Kiên cho biết, đơn vị xác định chất lượng là yếu tố cốt lõi để duy trì và phát triển thương hiệu. Vì vậy, tất cả các khâu từ chọn giống, chăm sóc, thu hoạch đến xay xát, đóng gói đều được thực hiện khép kín và kiểm soát nghiêm ngặt.

Nhờ kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, gạo Bối Khê giữ được hương thơm đặc trưng, hạt trắng, dẻo và đậm vị. Sản phẩm khi đưa ra thị trường đều có logo, nhãn hiệu và mã nhận diện riêng, giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết. Trung bình mỗi tháng, hợp tác xã cung ứng

15-20 tấn gạo; vào dịp lễ, Tết, sản lượng có thể tăng lên 40 tấn. Mô hình không chỉ bảo đảm đầu ra, nâng cao thu nhập cho nông dân mà còn thúc đẩy sản xuất theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường.

Gạo hữu cơ Đồng Phú (xã Hòa Phú) có lượng tiêu thụ ổn định nhờ xây dựng được thương hiệu. Ảnh: Quỳnh Ngọc

Tại Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú (xã Hòa Phú), xây dựng thương hiệu gạo hữu cơ cũng đang mở ra hướng phát triển mới cho sản phẩm địa phương. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú Trịnh Thị Nguyệt cho biết, trước đây, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ qua thương lái nên giá cả không ổn định. Từ khi xây dựng thương hiệu, áp dụng quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn và triển khai truy xuất nguồn gốc, gạo Đồng Phú từng bước tiếp cận hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch. Nhờ đó, giá bán ổn định, cao hơn khoảng 20% so với trước, góp phần cải thiện đời sống xã viên.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố hiện có hơn 100 nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm nông, lâm, thủy sản được bảo hộ như: Gà đồi Ba Vì, gà đồi Sóc Sơn, gà Mía Sơn Tây, vịt Vân Đình, nhãn Đại Thành, gạo thơm Bối Khê, gạo hữu cơ Đồng Phú, bưởi đỏ Đông Cao, bưởi Đan Phượng… Sau khi được xây dựng và phát triển thương hiệu, nhiều sản phẩm đã mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước có mặt tại các hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại.

Nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát chất lượng

Trong bối cảnh diện tích đất nông nghiệp Hà Nội ngày càng chịu sức ép từ đô thị hóa, phát triển các sản phẩm có giá trị kinh tế cao là hướng đi tất yếu. PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, lợi thế của Thủ đô nằm ở

thị trường tiêu thụ rộng lớn, trình độ sản xuất và khả năng tiếp cận công nghệ, tiêu chuẩn. Vì vậy, xây dựng thương hiệu gắn với chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc là giải pháp quan trọng để gia tăng giá trị nông sản.

Thực tế cho thấy, nếu chỉ dừng ở đăng ký nhãn hiệu mà thiếu quy trình quản lý chất lượng đồng bộ, thương hiệu khó tạo dựng giá trị khác biệt và sức cạnh tranh lâu dài. Ngược lại, khi sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn, có nguồn cung ổn định và được phân phối qua các kênh phù hợp, thương hiệu sẽ trở thành lợi thế trong đàm phán giá, mở rộng thị trường và thiết lập quan hệ với đối tác.

Từ góc độ doanh nghiệp phân phối, Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm sạch BigGreen Việt Nam (phường Phương Liệt) Nguyễn Tiến Hưng

cho biết, doanh nghiệp ưu tiên ký hợp đồng dài hạn với những vùng sản xuất có thương hiệu, mã vùng trồng và hệ thống truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Do đó, các hợp tác xã cần chủ động nắm bắt yêu cầu của nhà phân phối, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với đơn hàng, bảo đảm chất lượng đồng đều và thực hiện đúng cam kết giao hàng. Đồng thời, cần tăng cường liên kết giữa hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến và đơn vị phân phối để hình thành chuỗi giá trị bền vững.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong toàn bộ quy trình sản xuất, từ chọn giống, chăm sóc, thu hoạch đến bảo quản, chế biến. Cùng với đó, thành phố tiếp tục mở rộng truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ số, chuẩn hóa dữ liệu sản phẩm và kết nối thông tin, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu tra cứu của người tiêu dùng cũng như các tiêu chuẩn trong nước, quốc tế.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường, để thương hiệu nông sản Thủ đô phát triển bền vững, cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp và người sản xuất. Trong đó, cơ quan chức năng cần hỗ trợ hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường; các hợp tác xã, doanh nghiệp phải chủ động nâng cao chất lượng, minh bạch thông tin và duy trì các tiêu chuẩn đã công bố.