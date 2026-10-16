Định vị thương hiệu Festival Hoa Đà Lạt

Festival Hoa Đà Lạt qua các kỳ ngày càng mở rộng không gian, kết hợp hoa với văn hóa, nghệ thuật và du lịch. Ảnh tư liệu

Đi hội hoa để ngắm hoa

Nhớ lại những mùa Festival Hoa từ 15 - 20 năm trước, hình ảnh những lễ hội giàu sức sống vẫn còn nguyên vẹn. Mô hình hoa hồng khổng lồ được kết từ hàng chục ngàn hoa hồng rực rỡ, những xe hoa muôn hồng ngàn tía, hàng dài xe đạp hoa, gánh hàng hoa nối nhau xuống phố. Hoa được sắp đặt, tạo hình nghệ thuật thành những tiểu cảnh quanh hồ Xuân Hương, hàng chục kỷ lục về hoa được xác lập, tạo nên bức tranh lễ hội nhiều sắc màu. Tôi nhận ra sức hấp dẫn của lễ hội đôi khi không nằm ở quy mô sân khấu hay số lượng chương trình, mà ở cách hoa được trưng bày, được tạo hình, khiến cả không gian phố trở thành ngày hội.

Điều đáng nhớ là người dân Đà Lạt không đứng ngoài cuộc, các nhà vườn, làng hoa, doanh nghiệp cùng dành tâm sức sáng tạo các tiểu cảnh nghệ thuật; học sinh, sinh viên ngày đêm tập luyện tham gia vào các hoạt động lễ hội. Festival khi ấy không chỉ là chương trình để khán giả đến xem, mà là ngày hội để người Đà Lạt cùng làm nên, cùng tận hưởng và dâng tặng du khách.

Vẻ đẹp của hoa luôn có sức cuốn hút

Theo thời gian, những chương trình biểu diễn quy mô lớn, hoạt động giải trí và sân khấu ca nhạc ngày càng thu hút sự chú ý. Đây là những điểm nhấn cần thiết, nhưng nếu chiếm vị trí nổi bật nhất trong khi không gian hoa chưa tương xứng về quy mô và tính sáng tạo, lễ hội có nguy cơ làm mờ đi giá trị cốt lõi.

Bởi những đại nhạc hội hay sân khấu biểu diễn lớn có thể tìm thấy ở nhiều thành phố lớn; nhưng để đi giữa những con đường tràn ngập sắc hoa, dừng chân bên hồ Xuân Hương ngắm các tiểu cảnh nghệ thuật được kiến tạo kỳ công trong tiết trời se lạnh, cảm nhận sự mộng mơ, lãng mạn thì du khách phải đến Đà Lạt.

Hoa khoe sắc ở khắp mọi nơi

Định vị thương hiệu Festival Hoa

Cách đây chưa lâu, một bó hoa tươi khổng lồ được đặt bên hồ Xuân Hương (trước cổng Vườn hoa Đà Lạt) đã tạo nên sức hút đặc biệt. Suốt gần 1 tuần, hàng chục ngàn người tìm đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Không cần quá nhiều lời quảng bá, chính vẻ đẹp của hoa đã kéo mọi người xuống phố.

Điều đó cho thấy Festival Hoa cần những không gian hoa đủ lớn, đủ đẹp, đủ khác biệt và giàu tính nghệ thuật cũng đủ sức cuốn hút, trở thành điểm đến. Đó có thể là các tiểu cảnh mô phỏng mê cung hoa, cổng hoa, bức tường hoa, suối hoa, ngôi nhà hoa, con thuyền hoa, lâu đài hoa, hang động hoa, đồi hoa hay những tuyến phố hoa nối dài ở Quảng trường Lâm Viên, bên hồ Xuân Hương. Mỗi không gian là ý tưởng và dấu ấn riêng, thay vì chỉ dừng lại ở việc sắp đặt các chậu hoa thành cụm trang trí.

Hoa rực rỡ ở làng hoa, khu du lịch hoa

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, việc định vị thương hiệu Festival Hoa Đà Lạt cần được đặt trong chiến lược phát triển thương hiệu văn hóa, du lịch lâu dài của Đà Lạt - Lâm Đồng. Điều quan trọng không chỉ là tổ chức thành công một kỳ lễ hội, mà còn phải tạo dựng hình ảnh nhất quán, để nhắc đến Festival Hoa là công chúng nhớ đến Đà Lạt, nhớ những không gian hoa đặc sắc và trải nghiệm khó quên ở xứ sở ngàn hoa.

Việc làm mới Festival không đồng nghĩa với việc liên tục bổ sung chương trình mới qua mỗi kỳ tổ chức. Những nội dung hoạt động cốt lõi có thể được duy trì qua các kỳ, trong khi cách thể hiện được đổi mới bằng giống hoa mới, nghệ thuật sắp đặt, thiết kế cảnh quan và những chuyện kể về nghề trồng hoa cùng con người Đà Lạt. Vẻ đẹp của hoa không bao giờ là nhàm chán. Sự ổn định về bản sắc kết hợp với sáng tạo trong trải nghiệm mới chính là nền tảng để định vị thương hiệu Festival Hoa.

Chủ đề Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, thể hiện sự kết hợp giữa hai thế mạnh của thành phố: Vẻ đẹp của hoa và danh hiệu “Thành phố Sáng tạo UNESCO” trong lĩnh vực âm nhạc. Âm nhạc có thể làm giàu cảm xúc cho không gian hoa, tạo nên sự cộng hưởng độc đáo, nhưng không vì thế mà thay thế hoa ở vị trí trung tâm vốn là “nhân vật chính” của lễ hội.

Nhìn vào 11 chương trình chính và 25 hoạt động hưởng ứng, Festival Hoa lần này có các chương trình mang tính chất truyền thống của Festival như Không gian hoa, Phiên chợ rau hoa, Phố trà, cà phê và đặc sản địa phương, triển lãm hoa cây cảnh. Ta có thể tưởng tượng: Du khách được đắm mình trong các không gian hoa, dạo phiên chợ để ngắm và mua hoa, thưởng thức cà phê, ẩm thực địa phương, rồi chiêm ngưỡng những tác phẩm hoa, cây cảnh được tạo nên từ bàn tay tài hoa và tình yêu hoa của người Đà Lạt.

Không phải là cách trưng bày cố định, mà là các chương trình quen thuộc sẽ được tái hiện bằng hình ảnh mới, những tiểu cảnh hoa nghệ thuật được sắp đặt mỗi kỳ khác nhau. Ở đó tinh thần sáng tạo, sự kỳ công cùng vẻ đẹp rực rỡ của hoa khiến du khách muốn trở lại, muốn tìm đến.

Xe hoa đẹp độc đáo, lạ mắt

Vẻ đẹp tự lan tỏa

Trong thời đại số, một không gian hoa đẹp có thể trở thành hình ảnh quảng bá hiệu quả hơn nhiều thông điệp được lặp lại. Du khách chụp ảnh, chia sẻ video, kể về trải nghiệm của mình; những khung hình ấy tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội, đưa hình ảnh Đà Lạt đến với những người chưa từng đặt chân tới.

Chị Nguyễn Thị Đức Hạnh (du khách đến từ Bến Lức - Tây Ninh) là người yêu hoa và thường xuyên gọi điện hỏi khi nào Festival Hoa diễn ra để trở lại Đà Lạt. Chị chia sẻ: “Tôi yêu Đà Lạt vì khí hậu dễ chịu, cảnh quan lãng mạn và những vườn hoa. Tôi mong chờ mỗi mùa Festival Hoa là được đi giữa những không gian hoa thật đẹp, ngắm những cách sắp đặt mới, hoa dịu dàng kết hợp cùng các chất liệu đá, gỗ lủa, tre nứa, gốm sứ... Chỉ cần có nhiều tuyến phố hoa, góc hoa, tiểu cảnh hoa độc đáo để cùng người thân dạo chơi, thì nhiều người sẽ mong chờ Festival Hoa”.

Festival Hoa không chỉ cần những chương trình hoành tráng chỉ phục vụ được chục ngàn người mà cần hơn những không gian hội khiến du khách muốn ở lại lâu hơn. Trải nghiệm du lịch không chỉ nằm ở một chương trình để xem, mà còn ở không gian để du khách sống cùng lễ hội. Khi hoa vừa là vẻ đẹp để thưởng lãm, vừa là tài sản kinh tế, là bản sắc văn hóa gắn với đời sống cộng đồng, Festival Hoa sẽ là một miền cảm xúc, trở thành lý do khiến du khách mong chờ mỗi mùa hội đến.