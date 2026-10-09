Định vị thương hiệu du lịch Bắc Ninh từ Nghị quyết 26-NQ/TW

Khai mở không gian, nối dài dòng chảy di sản

Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương đã mở ra một không gian phát triển mới với lợi thế kết nối vùng vượt trội.

Nắm giữ trong tay kho tàng văn hóa đậm đà bản sắc, vùng đất Kinh Bắc đang đứng trước cơ hội lớn để đánh thức trọn vẹn tiềm năng, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế du lịch theo đúng tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tiềm lực ấy càng có cơ sở bứt phá khi địa phương vốn đã chủ động định hình tư duy liên kết vùng từ sớm. Việc phối hợp cùng 5 tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn triển khai chương trình “Kết nối di sản - Phát huy bản sắc - Phát triển bền vững” chính là tiền đề thực tiễn quan trọng, hoàn toàn bắt nhịp với định hướng phát triển liên vùng mà Nghị quyết 26-NQ/TW đề ra.

Chương trình liên kết phát triển du lịch giữa 6 tỉnh diễn ra tại Thái Nguyên. (Ảnh: Đồng Văn Thưởng).

Sự hợp tác này đặt nền móng cho các chuỗi sản phẩm di sản liên tỉnh ra đời, đưa Bắc Ninh vươn khỏi tầm vóc một điểm dừng chân đơn lẻ để tích cực hòa nhập vào mạng lưới du lịch liên vùng.

Bên cạnh trục di sản phía Bắc với các tuyến trải nghiệm đặc sắc như "Đất Tổ - Xứ Trà - Quan họ", thế mạnh từ hạ tầng giao thông huyết mạch vùng Thủ đô tiếp tục đặt Bắc Ninh ở vị trí tâm điểm trong hành trình kết nối Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Sự chủ động đan kết hai luồng phát triển này không chỉ mở rộng không gian du lịch mà còn biến vị thế đô thị trực thuộc Trung ương thành động lực bứt phá mạnh mẽ cho vùng đất Kinh Bắc.

Có thể thấy, tư duy liên kết đã tháo gỡ những rào cản địa lý để khơi thông dòng chảy di sản. Trong kỷ nguyên mới, Bắc Ninh không chỉ nâng tầm vị thế cho riêng mình, mà còn đang cùng các địa phương viết nên một chương mới bền vững và rạng rỡ hơn cho bức tranh du lịch Bắc Bộ.

Hài hòa giữa tăng trưởng du lịch và sức bền di sản

Nghị quyết 26-NQ/TW đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy phát triển: chuyển từ diện rộng, dựa vào số lượng và khai thác tài nguyên đơn thuần sang mô hình chất lượng, bền vững, chú trọng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Soi chiếu vào những tiêu chuẩn ấy, du lịch Bắc Ninh dù sở hữu chiều sâu trầm tích văn hóa Kinh Bắc nhưng vẫn bộc lộ những vướng mắc cần sớm tháo gỡ.

Nghề dệt thổ cẩm thủ công là một trong những nét văn hóa vẫn được gìn giữ của người dân địa phương ở bản Bắc Hoa, Bắc Ninh. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Mặc dù quy mô lượt khách lớn, tuy nhiên khả năng giữ chân và kích thích chi tiêu của du khách còn hạn chế. Sản phẩm du lịch tại các di tích, làng nghề hiện chủ yếu dừng ở mức tham quan thuần túy, thiếu chiều sâu trải nghiệm và các dịch vụ giá trị gia tăng đi kèm. Nguồn thu từ du lịch chưa tương xứng với bề dày tài nguyên vô giá của địa phương.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt ra nguyên tắc xuyên suốt là gắn phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường, không phát triển nóng làm tổn hại di sản.

Đối với một địa phương có mật độ di tích dày đặc như Bắc Ninh, việc gia tăng lượt khách đặt ra bài toán về quản lý sức chứa, bảo vệ hạ tầng kỹ thuật - môi trường và giữ gìn tính nguyên bản của các giá trị văn hóa trước nguy cơ thương mại hóa.

Để tháo gỡ những khó khăn này, tỉnh Bắc Ninh đã có những chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa đồng bộ và thiết thực.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã nhiều lần quán triệt cam kết hành động: Phát triển du lịch phải nằm trong chiến lược liên kết tổng thể của kinh tế vùng, lấy việc bảo tồn di sản làm nền tảng cốt lõi và tuyệt đối không đánh đổi văn hóa lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cùng khách quốc tế trải nghiệm in mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm.

Bắt nhịp định hướng đó, Bắc Ninh tập trung chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình tham quan đơn thuần sang phát triển các sản phẩm du lịch có chiều sâu trải nghiệm.

Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý di tích, hoàn thiện hạ tầng kết nối dịch vụ, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm, từ không gian Quan họ, làng nghề truyền thống cho đến các mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh tăng cường công tác quảng bá gắn liền với ngoại giao văn hóa; sản xuất các chương trình quảng bá về văn hóa, du lịch Bắc Ninh trên kênh truyền hình trung ương, truyền thông rộng rãi trên các nền tảng số, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình tour du lịch học đường để kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách.

Thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân gìn giữ, trao truyền di sản dân ca quan họ Bắc Ninh.

Chỉ khi tháo gỡ được "mắt xích" về trải nghiệm và hiện thực hóa trọn vẹn tinh thần chỉ đạo về gắn kết hài hòa giữa bảo tồn nguyên bản với phát triển kinh tế vùng, Bắc Ninh mới có thể giải hiệu quả bài toán sức bền di sản, biến nguồn lực văn hóa thành động lực bứt phá bền vững khi bước vào kỷ nguyên đô thị trực thuộc Trung ương.

Với lợi thế từ kho tàng di sản vô giá cùng việc đưa Nghị quyết 26-NQ/TW vào thực tiễn, Bắc Ninh chắc chắn sẽ tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Bước chuyển hướng rõ rệt này khẳng định trọn vẹn mục tiêu chiến lược: Lấy bản sắc văn hóa làm nền tảng cạnh tranh, lấy chất lượng dịch vụ làm thước đo và du lịch bền vững làm đích đến.

Bắc Ninh trong kỷ nguyên mới đang tự tin vươn lên thành một thành phố hiện đại mà không đánh mất cội nguồn, phát triển nhanh mà không xem nhẹ bền vững, hội nhập sâu rộng mà vẫn đong đầy bản sắc văn hóa Kinh Bắc.