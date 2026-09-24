Định vị thương hiệu doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào sản phẩm tốt

Chia sẻ cùng VnBusiness bên lề Diễn đàn Chiến lược và thương hiệu cạnh tranh ngày 23/9, PGS. TS. Nguyễn Quốc Thịnh – Giảng viên cao cấp Trường Đại học Thương mại, Thành viên Ban chuyên gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đã khẳng định như vậy. Đồng thời, ông cho rằng đó chính là nền tảng để doanh nghiệp củng cố uy tín và nâng sức cạnh tranh trong dài hạn.

PGS. TS. Nguyễn Quốc Thịnh – Giảng viên cao cấp Trường Đại học Thương mại, Thành viên Ban chuyên gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.

Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế ngày càng cao, ngoài đóng góp về kinh tế, việc doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội và đóng góp cho cộng đồng có vai trò như thế nào đối với quá trình xây dựng thương hiệu, thưa ông?

Xây dựng thương hiệu, đặc biệt là thương hiệu bền vững, không thể bỏ qua một trụ cột quan trọng là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Trách nhiệm xã hội được thể hiện ở nhiều cấp độ và không chỉ dừng lại ở việc doanh nghiệp tham gia các hoạt động tài trợ cộng đồng hay hỗ trợ những đối tượng yếu thế. Trước hết, doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm các quy định, chính sách pháp luật liên quan đến thuế, bảo hiểm, môi trường và các lĩnh vực khác.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần quan tâm đến người lao động, làm thế nào để nâng cao đời sống và tạo môi trường làm việc tốt hơn. Điều này gắn chặt với một trụ cột quan trọng của phát triển doanh nghiệp là xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Khi người lao động được quan tâm và có môi trường làm việc phù hợp, doanh nghiệp sẽ tạo được động lực cho quá trình sáng tạo, qua đó hỗ trợ hiệu quả hoạt động và sự phát triển lâu dài.

Trách nhiệm xã hội cũng được thể hiện trong cách doanh nghiệp ứng xử với cộng đồng dân cư nơi mình hoạt động và với người tiêu dùng. Đó là kinh doanh trung thực, có đạo đức; truyền thông có trách nhiệm, không vi phạm các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời tôn trọng và thấu hiểu khách hàng.

Xây dựng thương hiệu, đặc biệt là thương hiệu bền vững, không thể bỏ qua một trụ cột quan trọng là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

PGS. TS. Nguyễn Quốc Thịnh Giảng viên cao cấp Trường Đại học Thương mại, Thành viên Ban chuyên gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.

Doanh nghiệp không nên nghĩ rằng chỉ cần có sản phẩm tốt là đã thành công. Để thương hiệu được lan tỏa và người tiêu dùng tin cậy, doanh nghiệp bên cạnh việc tạo ra sản phẩm chất lượng còn phải xây dựng cách thức ứng xử phù hợp, tăng cường giao tiếp trên nền tảng thấu hiểu và tôn trọng khách hàng. Những yếu tố này có mối liên hệ rất chặt chẽ với trách nhiệm xã hội.

Vậy, theo ông, doanh nghiệp cần làm gì để cân bằng giữa mục tiêu kinh doanh và trách nhiệm xã hội?

Nhiều người vẫn nghĩ thực hiện trách nhiệm xã hội đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải bỏ thêm chi phí. Thực tế, đây nên được nhìn nhận là một khoản đầu tư để xây dựng hình ảnh, danh tiếng và uy tín cho doanh nghiệp.

Do đó, không nên quan niệm chi cho trách nhiệm xã hội chỉ là một khoản chi phí phải hạch toán trong một kỳ kinh doanh nhất định. Đây là khoản đầu tư cho tương lai.

Tất nhiên, mỗi doanh nghiệp sẽ có một bài toán riêng. Với quy mô và lĩnh vực hoạt động khác nhau, doanh nghiệp cần cân nhắc để tối ưu hóa nguồn lực và lựa chọn những lĩnh vực phù hợp để thực hiện trách nhiệm xã hội một cách hiệu quả.

Ông đánh giá như thế nào về tầm nhìn chiến lược thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, doanh nghiệp đã nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của vấn đề này chưa?

Khả năng dự báo tương lai, xác định bối cảnh trong tương lai gần và xa phụ thuộc rất nhiều vào năng lực đánh giá và dự báo của từng doanh nghiệp.

Nếu Chính phủ và các cơ quan liên quan có những dự báo ở quy mô lớn và tầm nhìn dài hạn, đây sẽ là nền tảng để doanh nghiệp dựa vào đó xây dựng những dự báo và kịch bản phát triển riêng.

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, công tác dự báo và xác định các kịch bản cho tương lai vẫn còn những điểm chưa hoàn thiện. Điều này phụ thuộc nhiều vào năng lực của từng doanh nghiệp. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực có khả năng phân tích, dự báo và xây dựng kịch bản cho tương lai là vấn đề rất quan trọng.

Nếu lựa chọn một yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp cần lưu tâm nhất trong xây dựng chiến lược thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh, ông sẽ nhấn mạnh điều gì?

Một trong những yếu tố quan trọng nhất, cũng là nguyên lý cốt lõi trong kinh doanh, đó là thấu hiểu khách hàng. Không thấu hiểu khách hàng thì rất khó nói đến kinh doanh hiệu quả.

Bài toán đặt ra với doanh nghiệp hiện nay là làm thế nào để thực sự hiểu khách hàng. Đây không phải vấn đề dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng và hành vi tiêu dùng của thế hệ trẻ, trong đó có Gen Z, đang có nhiều thay đổi.

Doanh nghiệp cần tìm mọi cách để thấu hiểu khách hàng sâu sắc hơn, từ nhu cầu, hành vi đến góc nhìn và cách thức lựa chọn sản phẩm. Đặc biệt, nhóm khách hàng trẻ Gen Z đang có những xu hướng tiêu dùng khác biệt mà doanh nghiệp cần lưu ý khi xây dựng chiến lược thương hiệu và phát triển sản phẩm.

Theo ông, doanh nghiệp có thể tận dụng thương hiệu quốc gia như thế nào để nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cho sản phẩm?

Hiện nay, Chương trình Thương hiệu Quốc gia đang xây dựng Chiến lược Thương hiệu Quốc gia Việt Nam giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những nội dung được nhấn mạnh là xây dựng hệ sinh thái thương hiệu quốc gia.

Thương hiệu quốc gia không tách rời thương hiệu doanh nghiệp. Thương hiệu của doanh nghiệp có thể góp phần tạo dựng thương hiệu quốc gia, trong khi thương hiệu quốc gia cũng có thể trở thành yếu tố bảo chứng và tạo sự kết nối cho thương hiệu doanh nghiệp.

Có thể hình dung hệ sinh thái này qua nhiều tầng, gồm thương hiệu quốc gia, thương hiệu địa phương, thương hiệu ngành hàng, thương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp. Sự kết nối giữa các thành tố ở những cấp độ khác nhau có thể tạo ra sự hỗ trợ qua lại.

Vì vậy, trước hết, ở góc độ doanh nghiệp, cần đầu tư xây dựng thương hiệu sản phẩm một cách bền vững. Đồng thời, doanh nghiệp cần khai thác tối đa lợi thế từ thương hiệu ngành hàng, thương hiệu địa phương và thương hiệu quốc gia, đặc biệt là những giá trị liên quan đến văn hóa, bản sắc của quốc gia và từng địa phương.

Khi tạo được sự kết nối giữa thương hiệu doanh nghiệp với các tầng thương hiệu đó, doanh nghiệp sẽ có thêm nền tảng để nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng cơ hội phát triển trên thị trường.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hồng Hương thực hiện