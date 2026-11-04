Định vị thương hiệu điểm đến du lịch Quảng Trị

Quang cảnh diễn đàn - Ảnh: T.Đ

Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Quảng Trị đã bước đầu khẳng định được vị trí là một trong những điểm đến đáng trải nghiệm trên bản đồ du lịch Việt Nam, trung tâm du lịch khám phá hang động hàng đầu tại khu vực châu Á.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng tại diễn đàn - Ảnh: T.Đ

Tuy nhiên, trên cơ sở thương hiệu điểm đến, lợi thế cạnh tranh về tài nguyên, tiềm năng, bài toán lớn đặt ra là Quảng Trị làm thế nào để phát triển tương xứng với tiềm năng, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững.

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự diễn đàn - Ảnh: T.Đ

Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị diễn đàn tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ toàn bộ ý kiến các chuyên gia, doanh nghiệp và hoàn thiện các nội dung để mang lại những sản phẩm hết sức thiết thực cho ngành Du lịch của tỉnh, bao gồm: Định hình những nội dung cơ bản của chiến lược marketing du lịch Quảng Trị giai đoạn 2026-2030; định hướng và phương thức xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường, trong đó làm rõ yêu cầu đối với các nhóm phân khúc thị trường mục tiêu, các sản phẩm chiến lược, đẳng cấp quốc tế cùng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, hấp dẫn; đề xuất các giải pháp chiến lược để đưa du lịch Quảng Trị thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đạt mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng và mục tiêu tăng trưởng 2 con số - Ảnh: T.Đ

Phát biểu đề dẫn tại diễn đàn, đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gợi mở một số vấn đề để các đại điểu tập trung trao đổi, thảo luận về các "điểm nghẽn" trong phát triển du lịch, gồm: Thị trường và chất lượng tăng trưởng du lịch; sản phẩm và khả năng giữ chân du khách; tính mùa vụ và hệ sinh thái dịch vụ du lịch; hạ tầng, chất lượng dịch vụ và thu hút đầu tư; thương hiệu, xúc tiến và quản trị điểm đến.

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu đề dẫn tại diễn đàn - Ảnh: T.Đ

Từ những vấn đề trên, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị diễn đàn tập trung làm rõ ba nhóm nhiệm vụ lớn, gồm: Xác định chiến lược thị trường và định vị thương hiệu du lịch Quảng Trị; lựa chọn sản phẩm đột phá và xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm; đổi mới mô hình quản trị và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự diễn đàn - Ảnh: T.Đ

Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp đã tập trung phân tích tiềm năng, lợi thế cũng như những "điểm nghẽn" trong phát triển du lịch Quảng Trị.

Ông Đặng Mạnh Phước, Founder&CEO Outbox Company phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: T.Đ

Ông Nguyễn Tiến Huy, Founder&CEO Pencil Group phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự diễn đàn - Ảnh: T.Đ

Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp về mở rộng thị trường khách, định vị thương hiệu điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Qua đó, góp phần định hướng chiến lược phát triển du lịch Quảng Trị theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, nâng cao sức cạnh tranh và giá trị kinh tế trong giai đoạn tới.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại diễn đàn - Ảnh: T.Đ

Phát biểu bế mạc diễn đàn, đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thông qua các tham luận và ý kiến trao đổi, diễn đàn đã thống nhất làm rõ một số vấn đề cốt lõi, gồm: Phát triển du lịch Quảng Trị phải bắt đầu từ thị trường và nhu cầu của du khách; thương hiệu điểm đến phải được xây dựng trên cơ sở những giá trị khác biệt của Quảng Trị; phải chuyển từ phát triển các điểm đến riêng lẻ sang xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm và các hành trình du lịch có tính kết nối; doanh nghiệp và cộng đồng phải thực sự trở thành chủ thể tham gia xây dựng thương hiệu điểm đến.

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu bế mạc diễn đàn - Ảnh: T.Đ

Những vấn đề này cho thấy, yêu cầu đặt ra đối với Quảng Trị không chỉ là khai thác tốt hơn các lợi thế hiện có, mà phải đổi mới tư duy, phương thức tổ chức và cách thức truyền thông để tạo dựng một điểm đến có bản sắc, có sức cạnh tranh và có khả năng phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự diễn đàn - Ảnh: T.Đ

Từ kết quả diễn đàn, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp cần tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm chính trị trong phát triển du lịch của tỉnh; phối hợp định hướng xây dựng thương hiệu và hình ảnh du lịch Quảng Trị thống nhất, có bản sắc; đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông, quảng bá du lịch trên môi trường số; tạo đồng thuận xã hội, phát huy giá trị văn hóa và trách nhiệm của cộng đồng trong phát triển du lịch, góp phần xây dựng Quảng Trị trở thành điểm đến có bản sắc, có sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh cao.