Bộ nhận diện được hình thành từ những hình ảnh đặc trưng của vùng đất, con người và văn hóa bản địa, tạo dấu ấn riêng khi Pù Luông tiếp cận du khách.

Tuy nhiên, có thương hiệu mới chỉ là bước khởi đầu. Trong bối cảnh thị trường du lịch ngày càng có nhiều lựa chọn, cảnh quan đẹp chưa đủ để giữ chân du khách. Bản sắc văn hóa, chất lượng dịch vụ và những trải nghiệm khác biệt mới quyết định sức hấp dẫn lâu dài của điểm đến.

Tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh với lãnh đạo các xã Pù Luông, Cổ Lũng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh yêu cầu phát huy lợi thế cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa, nghỉ dưỡng và trekking. Định hướng này đặt ra yêu cầu Pù Luông cần chủ động liên kết với các điểm đến lân cận, thay vì chỉ tập trung khai thác những lợi thế riêng có.

Thực tế, khu vực Pù Luông và Cổ Lũng có nhiều điểm đến có khả năng bổ trợ cho nhau. Bản Đôn, bản Kho Mường, phố Đoàn, khu vực đỉnh Pù Luông có thể kết nối với thác Hiêu, bản Son - Bá - Mười, suối Nủa và những bản làng còn lưu giữ nét văn hóa đặc sắc của Cổ Lũng. Nếu được tổ chức thành những hành trình hợp lý, các điểm đến này sẽ tạo thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển dịch vụ cho người dân hai địa phương.

Muốn làm được điều đó, Pù Luông cần thể hiện rõ vai trò kết nối của chính quyền địa phương với người dân, doanh nghiệp và các đơn vị lữ hành. Những hạn chế về giao thông đến các bản, điểm du lịch, bãi đỗ xe, tiện ích phục vụ khách; quy mô lưu trú nhỏ lẻ, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều cần sớm được khắc phục. Cùng với đầu tư hạ tầng, việc nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, ngoại ngữ cho người dân cũng rất cần thiết.

Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông năm 2026 với chủ đề “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa bản sắc - Kiến tạo điểm đến xanh” là một hoạt động đáng chú ý trong nỗ lực quảng bá của địa phương. Thông qua giới thiệu sản phẩm du lịch, văn hóa truyền thống và kết nối doanh nghiệp lữ hành, ngày hội góp phần đưa hình ảnh Pù Luông đến gần hơn với du khách. Điều quan trọng là duy trì những kết nối đã hình thành, chuyển sự quan tâm của doanh nghiệp và du khách thành các chương trình hợp tác, tour tuyến cụ thể.

Trong quá trình ấy, người dân phải thực sự là chủ thể của hoạt động du lịch. Quan điểm lấy người dân làm trung tâm, vừa trực tiếp tham gia, vừa thụ hưởng thành quả phát triển mà xã Pù Luông đưa ra cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Khi người dân có thêm sinh kế, sản phẩm nông nghiệp và nghề thủ công truyền thống được tiêu thụ tốt hơn, các giá trị văn hóa được khai thác, phục vụ du khách nhiều hơn, họ sẽ có thêm động lực gìn giữ bản sắc văn hóa, cảnh quan quê hương. Sự thân thiện trong đón tiếp và chất lượng phục vụ của mỗi hộ kinh doanh cũng chính là cách quảng bá hiệu quả nhất.

Xây dựng thương hiệu là bước đi đáng ghi nhận, nhưng để khẳng định vị thế, Pù Luông cần tiếp tục nâng chất lượng dịch vụ, kết nối các điểm đến và bảo đảm người dân được hưởng lợi từ du lịch. Khi những giá trị riêng được gìn giữ và khai thác hợp lý, Pù Luông không chỉ tạo sức bật cho mình, mà còn trở thành điểm kết nối, thúc đẩy du lịch cộng đồng ở miền Tây xứ Thanh, để từng điểm đến không còn là câu chuyện đơn lẻ.