Định vị thương hiệu bằng chiến dịch cá nhân hóa sản phẩm

Điều này thể hiện qua làn sóng đầu tư hướng tới những giá trị như dinh dưỡng, sức khỏe, tính bền vững, trải nghiệm thương hiệu của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam.

*Trải nghiệm không còn là yếu tố cộng thêm

Theo một số chuyên gia, cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, thương mại điện tử và các tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị), doanh nghiệp F&B đang đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ sản xuất hiện đại, tự động hóa dây chuyền, bao bì thân thiện môi trường, truy xuất nguồn gốc và tối ưu chuỗi cung ứng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, cá nhân hóa đã và đang trở thành xu hướng trong đa dạng chiến dịch nâng cao trải nghiệm khách hàng của nhiều thương hiệu quốc tế nhằm chinh phục người tiêu dùng Việt.

Khách tìm hiểu công nghệ sản xuất mới tại VietnamPrintPack 2026. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Các đơn vị này không chỉ cung cấp những sản phẩm quen thuộc, mà còn đáp ứng những nhu cầu rất căn bản của người tiêu dùng như được nhìn thấy dấu ấn của chính mình trên sản phẩm và kết nối với mọi người. Đây là xu hướng vừa gia tăng giá trị trải nghiệm, vừa giúp thương hiệu xây dựng mối liên kết cảm xúc gần gũi và bền chặt hơn với khách hàng. Từ đó, sự kết nối không còn bắt đầu từ thông điệp một chiều của doanh nghiệp, hay thương hiệu, mà từ chính những mối quan hệ và câu chuyện đời thường của người dùng.

Ông Võ Văn Thắng Lợi, Tổng Giám đốc McDonald’s Việt Nam chia sẻ, McDonald’s không ngừng tìm kiếm và đánh giá những nhà cung cấp tại Việt Nam nhằm đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Điển hình, nguồn nguyên liệu gà của McDonald’s được lựa chọn từ những trang trại vận hành theo quy trình chăn nuôi khép kín, ứng dụng công nghệ để kiểm soát các yếu tố an toàn, chất lượng và điều kiện vệ sinh.

Ông Lợi thông tin thêm, gà rán giòn thấm là một trong những sản phẩm quen thuộc và được khách hàng tại McDonald’s Việt Nam đặc biệt yêu thích, nên doanh nghiệp dựa trên cơ sở sự lựa chọn của khách hàng, cùng quá trình đầu tư lâu dài để hoàn thiện chất lượng và hương vị sản phẩm. Với mong muốn mang đến một trải nghiệm mới từ cảm hứng ẩm thực Hàn Quốc, đồng thời vẫn giữ được sự gần gũi với khẩu vị và sở thích của khách hàng Việt Nam, McDonald’s đã lựa chọn gà rán làm trọng tâm của thực đơn tại Việt Nam trong khuôn khổ Asia Chicken Campaign – chiến dịch quy mô khu vực do McDonald's Hàn Quốc khởi xướng, được triển khai tại 13 thị trường châu Á với G-DRAGON trong vai trò đại sứ, trong hai tháng 9 và 10/2026.

Ngày nay, trải nghiệm không còn là yếu tố cộng thêm, mà ngày càng trở thành một phần quan trọng trong quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Giá trị của sản phẩm vì thế không chỉ nằm ở chất lượng, mà còn được mở rộng qua những ý nghĩa và mối liên kết xã hội hình thành trong mỗi lần trải nghiệm.

Nhằm bắt kịp xu hướng nêu trên, nhiều doanh nghiệp FDI trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm cũng dẫn đầu làn sóng hướng đến mục tiêu nâng tầm giá trị của sản phẩm đảm bảo chất lượng bên trong, mang lại cảm xúc và sự kết nối mà sản phẩm có thể tạo ra. Song song đó, trải nghiệm đã vượt qua yếu tố cộng thêm cho sản phẩm, mà ngày càng trở thành một phần quan trọng trong quyết định mua hàng của người tiêu dùng.

Đại diện Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina (Orion) cho biết, sản phẩm không chỉ được tiêu dùng mà còn được chia sẻ, lưu giữ và nhắc nhớ như một trải nghiệm mang dấu ấn cá nhân; đồng thời thương hiệu kết nối với từng người tiêu dùng bằng chính tên gọi và ngôn ngữ cảm xúc của họ. Đây cũng là một giá trị quan trọng của thương hiệu trong thời đại cá nhân hóa, đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm, mà còn tạo nên những câu chuyện để người tiêu dùng có thể nhìn thấy chính mình trong đó.

Đơn cử, Marine Boy "Tìm tên" được Orion phát triển với mong muốn mang đến nhiều hơn một trải nghiệm thưởng thức: không đặt thương hiệu ở vị trí trung tâm, mà nhường lại vị trí ấy cho mỗi cá nhân. Marine Boy "Tìm tên" mở ra kết nối mới cho thương hiệu từ việc in tên lên áo, khắc tên trên son môi, bình giữ nhiệt … cho đến những chiến dịch mời khách hàng tự sáng tạo sản phẩm theo sở thích, cá nhân hóa đang ngày càng hiện diện rõ nét trong đời sống tiêu dùng.

*Cá nhân hóa đã trở thành "chìa khóa vàng"

Trong kỷ nguyên mà khách hàng ngày càng tinh tế và đòi hỏi cao, cá nhân hóa trải nghiệm đã trở thành "chìa khóa vàng" để các thương hiệu F&B chinh phục trái tim và giữ chân "thượng đế". Chính vì vậy, việc thiết kế sản phẩm tạo ra những điểm chạm riêng biệt đang là xu hướng tất yếu, ngoài những yếu tố truyền thống như chất lượng, giá cả, khuyến mãi…

Khu vực kết nối B2B tại VietnamPrintPack 2026. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Ghi nhận thực tế tại TP. Hồ Chí Minh, có những sản phẩm được nghiên cứu và phát triển dựa trên chính khẩu vị, văn hóa ẩm thực và sự thay đổi trong phong cách sống của người Việt, không chỉ hấp dẫn người tiêu dùng nội địa mà còn đang tạo được sức hút với người tiêu dùng nước ngoài và du khách. Trong đó, có thể kể đến phong phú sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm như bánh gạo An, bánh C’est Bon,… đang dần trở thành những món ăn vặt được du khách, nhất là khách Hàn Quốc tìm mua trong hành trình khám phá Việt Nam.

Chị Hạ Uyên cư ngụ phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh cho rằng, nhiều thành viên trong gia đình ưa chuộng những nét văn hóa Việt có trong sản phẩm, hay tiêu chuẩn đáp ứng lối sống xanh và đảm bảo tốt sức khỏe người dùng. Trong khi hai con nhỏ rất thích những thương hiệu, hay sản phẩm kèm quà tặng như in tên lên áo, khắc tên trên son môi, bình giữ nhiệt; đồng thời mang đến trải nghiệm tự sáng tạo sản phẩm theo sở thích.

Còn bạn Bảo Nghi, sinh viên Trường Đại học Văn Lang, TP. Hồ Chí Minh cho hay, ngoài chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thì những hoạt động cá nhân hóa cho khách hàng như cơ hội mua bộ vật phẩm độc quyền của thương hiệu là một yếu tố tạo sức hút hiệu quả đối với giới trẻ. Bên cạnh đó, một số hoạt động trải nghiệm miễn phí khi mua sắm, tiêu dùng sản phẩm như chụp ảnh photobooth, trang trí móng tay,… sẽ gây được sự chú ý của khách hàng với thương hiệu và giữ chân khách hàng.

Cá nhân hóa trải nghiệm trong F&B giúp thương hiệu không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ, khi khách hàng cảm thấy được thấu hiểu và phục vụ theo sở thích riêng sẽ có xu hướng gắn bó lâu dài. Hơn thế nữa, quá trình cá nhân hóa giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về sở thích, hành vi của khách hàng, từ đó đưa ra những chiến lược hiệu quả trong kể câu chuyện và tạo nên sức hút cho thương hiệu.

Ở góc độ chuyên ngành tham gia chuỗi cung ứng F&B, bà Nguyễn Mai Minh Thư, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bao bì Mai Thư chỉ ra rằng, chú trọng vào thiết kế và in ấn bao bì chính là chìa khóa then chốt để định hình cũng như nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm lẫn thương hiệu. Trong khi đó, ngành in hiện cũng đã vượt khỏi vai trò một ngành, hay lĩnh vực, mà hiện diện khắp mọi lĩnh vực đời sống và là khâu không thể thiếu của chuỗi cung ứng F&B.

Ngành in hiện diện trong mọi nhu cầu F&B từ bảo quản, tiện dụng, nhận diện,… cho đến truyền tải thông điệp thương hiệu, vì vậy doanh nghiệp cần chuyển đổi góc nhìn để tạo ra những sản phẩm phục vụ đời sống thông qua đáp ứng nhu cầu tiện ích, cá nhân hóa,… Song song đó, thiết kế bao bì dù là khâu hoàn thiện cuối cùng nhưng lại là một trong những điểm chạm đầu tiên với người tiêu dùng, giữ vai trò trực tiếp truyền tải thông điệp thương hiệu và kết nối khách hàng, bên cạnh những hoạt động truyền thông, trải nghiệm khác./.