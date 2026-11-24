Nhận định trên được ông Phùng Đức Tiến - Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu tại diễn đàn Tôm Việt Nam năm 2026, diễn ra vào ngày hôm 22/11. Sự kiện “Định vị ngành Tôm Việt Nam - Giải pháp khoa học công nghệ, liên kết chuỗi và phát triển thị trường bền vững”, được tổ chức trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau lần thứ II.

Ông Phùng Đức Tiến - Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Xác định điểm nghẽn

Báo cáo tại diễn đàn cho thấy, trong tháng 10/2026, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt khoảng 4,21 tỷ USD, tăng 8,8% so cùng kỳ, đóng góp khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước. Ngành tôm tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt nam.

Có thể nói, đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện nỗ lực của toàn chuỗi ngành hàng, từ người nuôi, doanh nghiệp chế biến đến các đơn vị xuất khẩu. Thế nhưng phía sau những con số tăng trưởng, ngành tôm vẫn đối mặt nhiều thách thức, nhất là áp lực cạnh tranh từ các quốc gia sản xuất lớn như Ecuador, Ấn Độ.

Mô hình nuôi tôm quản canh.

Ông Phùng Đức Tiến cho rằng, thành công về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu chưa đồng nghĩa với thành công về hiệu quả kinh tế và năng lực cạnh tranh, điều quan trọng hơn là lợi nhuận thực chất của người nuôi và khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thực tế giá thành sản xuất tôm của Việt Nam còn cao, chất lượng con giống chưa đồng đều; dịch bệnh, biến động môi trường và chi phí đầu vào tiếp tục gây sức ép, trong khi đó sản xuất còn phân tán, liên kết giữa người nuôi, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa thật sự gắn kết bền chặt. Cùng với đó là áp lực cạnh tranh về giá, các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát kháng sinh, trách nhiệm môi trường và phát triển bền vững.

“Ngành tôm Việt Nam không đơn thuần là xây dựng thêm khẩu hiệu, mà phải xác định lợi thế cốt lõi và tháo gỡ những điểm nghẽn đang kìm hãm sự phát triển. Ngành tôm không thể chỉ cạnh tranh bằng việc mở rộng diện tích, gia tăng sản lượng hay bán giá thấp mà cần chuyển sang cạnh tranh bằng chất lượng, giá trị gia tăng, tính minh bạch và trách nhiệm với môi trường.

Đối với tôm thẻ chân trắng, trọng tâm là nâng tỷ lệ nuôi thành công, giảm giá thành và ổn định chất lượng để tăng sức cạnh tranh ở những phân khúc thị trường lớn. Còn với tôm sú, cần phát huy lợi thế về chất lượng và giá trị thương mại nhất là các mô hình tôm - rừng, tôm - lúa và tôm quảng canh cải tiến, hướng đến những sản phẩm khác biệt có thương hiệu và giá trị cao”, ông Phùng Đức Tiến nêu những điểm nghẽn.

Ba nhóm giải pháp

Ông Lê Văn Sử - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, hiện tại không chỉ tỉnh có vùng nuôi rộng lớn, với nhiều mô hình sinh thái đặc trưng như tôm - rừng, tôm - lúa, mà hiện tại Cà Mau còn có năng lực chế biến, xuất khẩu và đội ngũ nông dân giàu kinh nghiệm trong sản xuất tôm.

Ông Lê Văn Sử - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Sử khẳng định diễn đàn là cơ hội để các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người nuôi cùng trao đổi, tiếp cận những giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành tôm. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Hội Thủy sản Việt Nam cùng các đối tác trong ngoài nước để đẩy ngành tôm phát triển hiệu quả bền vững.

Trước những thách thức hiện hữu và dự báo thời tiết cực đoan, hạn hán xâm nhập mặn cùng biến động thị trường, ông Phùng Đức Tiến trình bày ba nhóm giải pháp trọng tâm gồm: giảm giá thành và nâng tỷ lệ nuôi thành công làm thước đo hàng đầu, để thực hiện tốt việc này điều trước tiên là phải nâng cao chất lượng con giống, từng bước chủ động nguồn tôm bố mẹ chọn tạo trong nước.

Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết thực chất, trong đó hợp tác xã và tổ hợp tác cần được phát huy vai trò trong cung ứng vật tư, hướng dẫn áp dụng quy trình kỹ thuật, kết nối với doanh nghiệp và hình thành vùng nguyên liệu ổn định. Đồng thời, phát huy bản sắc sinh thái và đẩy mạnh chế biến sâu để tạo giá trị khác biệt.

Mô hình nuôi tôm công nghệ.

“Hiệu quả sản xuất không nên chỉ được đánh giá bằng sản lượng trên mỗi hecta mà phải tính đúng chi phí sản xuất trên mỗi kg tôm và lợi nhuận cuối vụ của người nuôi. Đây là cơ sở quan trọng để người dân và doanh nghiệp điều chỉnh quy trình sản xuất, giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Việc quản lý thông tin cơ sở nuôi, ghi chép nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc cần đẩy mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đặc biệt liên kết phải minh bạch về hợp đồng giá thu mua và cơ chế chia sẻ rủi ro, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người nuôi doanh nghiệp và các bên tham gia chuỗi.

Ngoài ra, những mô hình tôm - rừng, tôm - lúa cần được khai thác gắn với chứng nhận phù hợp, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm. Cần tiếp tục đầu tư công nghệ chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường xuất khẩu giảm sự phụ thuộc vào những phân khúc cạnh tranh chủ yếu bằng giá. Theo đó, giá trị ngành tôm phải được nâng lên đồng bộ từ khâu nuôi, chế biến đến tiêu thụ”, ông Tiến lý giải.

Với vai trò là người đứng đầu Hiệp hội Thủy sản Việt Nam, ông Tiến khẳng định, hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện và cầu nối giữa người nuôi, hợp tác xã, doanh nghiệp và các nhà khoa học; tập hợp những khó khăn từ thực tiễn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của của hội viên. Đồng thời tăng cường tư vấn, phản biện, kiến nghị hoàn thiện chính sách và kết nối khoa học, công nghệ, thị trường, hợp tác quốc tế.