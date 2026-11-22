Dự và chủ trì diễn đàn có nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Hội Thuỷ sản Việt Nam Phùng Đức Tiến; Cục trưởng Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư Trần Đình Luân.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham dự có các đồng chí: Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có nhiều chuyên gia, nhà quản lý đến từ các viện, trường, doanh nghiệp và hợp tác xã.

Chủ tịch Hội Thuỷ sản Việt Nam Phùng Đức Tiến phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Hội Thuỷ sản Việt Nam Phùng Đức Tiến nhận định: Tôm là ngành hàng xuất khẩu thuỷ sản chủ đạo của Việt Nam, trong đó Cà Mau giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Trong 10 tháng năm 2026, xuất khẩu tôm đạt khoảng 4,21 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ, đóng góp khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản cả nước.

Tuy nhiên, ngành tôm đang đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt do giá thành sản xuất còn cao, chất lượng con giống chưa đồng đều, dịch bệnh và biến động môi trường diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, tình trạng sản xuất phân tán, liên kết chuỗi thiếu bền vững cũng là những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ. Vì vậy, việc định vị lại ngành tôm đòi hỏi phải nhận diện rõ lợi thế cốt lõi và giải quyết dứt điểm các rào cản nội tại.

“Cần xác định hướng đi phù hợp cho từng đối tượng nuôi. Với tôm thẻ chân trắng, trọng tâm là nâng tỷ lệ nuôi thành công, giảm giá thành và ổn định chất lượng để cạnh tranh ở các phân khúc thị trường lớn. Với tôm sú, cần phát huy lợi thế về chất lượng và giá trị thương mại, đặc biệt là các mô hình tôm - rừng, tôm - lúa, tôm quảng canh cải tiến, nhằm tạo ra sản phẩm khác biệt, có thương hiệu và giá trị cao”, Chủ tịch Hội Thuỷ sản Việt Nam nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Hội Thuỷ sản Việt Nam Phạm Anh Tuấn phân tích các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế về truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm xã hội và môi trường.

Nhìn nhận vị thế tôm Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu, Phó Chủ tịch Hội Thuỷ sản Việt Nam Phạm Anh Tuấn cho biết, rào cản kỹ thuật từ các thị trường nhập khẩu đang đặt ra thách thức lớn, nhất là các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm xã hội (điều kiện lao động, mức lương tối thiểu) và trách nhiệm môi trường gắn với xu hướng sản xuất giảm phát thải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử chỉ ra những điểm nghẽn về sản xuất manh mún, nhỏ lẻ và chi phí cao của ngành tôm địa phương.

Đối với tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử cho biết, thời gian qua, phát huy lợi thế sẵn có, tỉnh đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết, ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm xây dựng vùng nuôi đạt chuẩn quốc tế.

Toàn tỉnh hiện có hơn 418.000 ha nuôi tôm với đa dạng loại hình từ quảng canh, quảng canh cải tiến đến thâm canh, siêu thâm canh và các vùng nuôi tập trung công nghệ cao. Đặc biệt, tỉnh sở hữu gần 90.000 ha tôm - rừng và gần 93.000 ha tôm - lúa. Những mô hình sinh thái đặc trưng này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế bền vững, mà còn góp phần bảo vệ môi trường và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh quy mô vùng nuôi, Cà Mau còn hình thành hệ sinh thái ngành tôm hoàn chỉnh từ sản xuất giống, nuôi trồng, cung ứng vật tư, dịch vụ kỹ thuật đến chế biến, xuất khẩu. Trên địa bàn tỉnh có 89 nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu được đầu tư công nghệ hiện đại, tổng công suất thiết kế đạt hơn 500.000 tấn/năm. Nhiều vùng nuôi tại địa phương đã đạt các chứng nhận quốc tế uy tín như ASC, BAP, Naturland, tôm hữu cơ…, đưa sản phẩm tôm Cà Mau vươn tới hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử thẳng thắn nhìn nhận, ngành tôm của tỉnh vẫn tồn tại nhiều hạn chế như sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, chi phí sản xuất cao, dịch bệnh còn diễn ra thường xuyên, hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ.

Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, Cà Mau đặt mục tiêu xây dựng vùng nuôi chất lượng, hiệu quả để nâng cao năng lực cạnh tranh. Trọng tâm là tổ chức lại sản xuất từ nhỏ lẻ sang liên kết có tổ chức; chuyển dịch tư duy từ tăng trưởng sản lượng sang tăng trưởng giá trị và thu nhập cho người nuôi.

Các diễn giả thảo luận, đề xuất giải pháp phát triển bền vững mô hình nuôi tôm thâm canh.

Dự báo bước sang năm 2027, nguy cơ thời tiết cực đoan, hạn hán, xâm nhập mặn cùng những biến động khó lường của thị trường tiếp tục đặt ra yêu cầu chủ động thích ứng.

Theo Chủ tịch Hội Thuỷ sản Việt Nam Phùng Đức Tiến, giải pháp tiên quyết là lấy việc giảm giá thành và nâng cao tỷ lệ nuôi thành công làm thước đo hàng đầu. Ngành cần tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết thực chất, phát huy vai trò nòng cốt của hợp tác xã, tổ hợp tác trong cung ứng vật tư, áp dụng quy trình kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp; đồng thời khai thác tốt bản sắc sinh thái và đẩy mạnh chế biến sâu để gia tăng giá trị.

“Hội Thủy sản Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Cà Mau và các địa phương đề xuất giải pháp thúc đẩy, củng cố vị thế ngành tôm trên thị trường quốc tế bằng chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững”, Chủ tịch Hội Thuỷ sản Việt Nam khẳng định.

Tại diễn đàn, các đồng chí lãnh đạo đã chứng kiến đại diện các doanh nghiệp thuỷ sản ký kết chương trình hợp tác với các hợp tác xã và vùng nuôi.

Có thể thấy, ngành tôm Việt Nam nói chung và Cà Mau nói riêng đang nắm giữ lợi thế đặc biệt về quy mô, sự đa dạng hệ sinh thái nuôi, năng lực chế biến lẫn khả năng thâm nhập thị trường quốc tế. Đây chính là nền tảng vững chắc để ngành tôm bứt phá về công nghệ, chất lượng và khẳng định giá trị thương hiệu trên bản đồ thuỷ sản thế giới./.