Tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chung 6 phường, gồm: Tiến Thành, Bình Thuận, Phan Thiết, Phú Thủy, Hàm Thắng và Mũi Né đến năm 2050. Trong đó, phường Bình Thuận được định hướng là cực giao thương, cửa ngõ phía Tây, giữ vai trò kết nối giao thông, thương mại và logistics liên vùng.

Cửa ngõ giao thương phía Tây của đô thị Phan Thiết

Theo quy hoạch chung đô thị 6 phường đến năm 2050 vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, khu vực quy hoạch có diện tích khoảng 28.661ha. Không gian quy hoạch gần như bao trùm toàn bộ địa bàn thành phố Phan Thiết trước đây, được tổ chức theo hướng đô thị thống nhất, giữ vai trò trung tâm phía Đông Nam tỉnh.

Ga Phan Thiết nằm trên địa bàn phường Bình Thuận.

Thay vì phát triển tuyến tính dọc bờ biển, đô thị Phan Thiết được định hướng chuyển sang cấu trúc đa cực, hướng tâm, mở rộng không gian về phía Tây và Bắc, phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II.

Trong cấu trúc phát triển mới, phường Phan Thiết và Phú Thủy là lõi đô thị trung tâm, tập trung các hoạt động thương mại, tài chính, dịch vụ; Mũi Né và Tiến Thành phát huy thế mạnh du lịch, nghỉ dưỡng biển; Hàm Thắng phát triển các chức năng công cộng, hành chính và dịch vụ.

Riêng phường Bình Thuận được định vị là cực giao thương, cửa ngõ phía Tây đô thị Phan Thiết. Với diện tích khoảng 4.474ha, dân số dự kiến đến năm 2050 khoảng 124.100 người, địa phương được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối các vùng kinh tế, mở rộng không gian phát triển đô thị.

Theo định hướng, Bình Thuận sẽ phát triển các công trình đầu mối giao thông, hệ thống giao thông công cộng, kết nối đường bộ, đường thủy và hàng không, hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức.

Địa phương cũng được quy hoạch các khu chức năng như khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghiệp và các khu đô thị gắn với mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng). Cùng với đó là mạng lưới không gian mở liên tục, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Khai thác lợi thế, tạo động lực phát triển mới

Theo ông Nguyễn Hồng Pháp, Bí thư phường Bình Thuận, địa phương có vị trí thuận lợi ở phía Tây đô thị Phan Thiết, có khả năng kết nối khu vực ven biển với các địa bàn phía Bắc, phía Tây tỉnh Lâm Đồng và các vùng kinh tế thuộc Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là lợi thế để phát triển hoạt động trung chuyển, giao thương và kết nối liên vùng.

Ga Phan Thiết là nhà ga đường sắt nhánh phục vụ hành khách tuyến du lịch Sài Gòn - Phan Thiết, nằm tại đường Lê Duẩn, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Bình Thuận còn có điều kiện tiếp cận các công trình giao thông chiến lược như Quốc lộ 1A, đường cao tốc Bắc - Nam, tuyến đường sắt hiện hữu, đường sắt tốc độ cao trong tương lai và Cảng hàng không Phan Thiết.

Bên cạnh đó, địa phương có quỹ đất để phát triển các khu đô thị mới, khu chức năng hỗn hợp, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

“Có thể nói, nếu các khu vực khác phát huy lợi thế về du lịch biển, dịch vụ trung tâm hay chức năng công cộng thì Bình Thuận có cơ hội tạo dựng bản sắc phát triển riêng: Một đô thị cửa ngõ năng động, một cực giao thương, trung chuyển và logistics, đồng thời là không gian phát triển các ngành kinh tế mới của đô thị Phan Thiết trong tương lai”, ông Nguyễn Hồng Pháp nhấn mạnh.

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Dự án đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết kết nối khu vực trung tâm Phan Thiết với cao tốc Bắc - Nam, đường sắt tốc độ cao và khai thác quỹ đất hai bên đường để mở rộng không gian đô thị.

Theo lãnh đạo phường, quy hoạch chung đô thị 6 phường đến năm 2050, mở ra cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu cụ thể hóa tầm nhìn thành chương trình, kế hoạch và dự án có lộ trình, trọng tâm.

Trước mắt, địa phương sẽ phối hợp với các sở, ngành rà soát, khớp nối quy hoạch ngành, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư, bảo đảm đồng bộ trong tổ chức không gian phát triển. Trong đó, chú trọng xác định khu vực ưu tiên, các trục giao thông kết nối và quỹ đất có lợi thế để thu hút đầu tư.

Phường Bình Thuận sẽ trở thành đầu mối trung chuyển từ hai nhà ga đường sắt vào khu vực trung tâm Phan Thiết, đóng vai trò là đầu mối giao thông TOD kết nối đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia và mạng lưới giao thông địa phương.

Từ lợi thế cửa ngõ, Bình Thuận định hướng phát triển thương mại, dịch vụ, logistics, kho bãi, vận tải và các dịch vụ hỗ trợ giao thương liên vùng. Các khu đô thị gắn với đầu mối giao thông, nhất là mô hình TOD quanh các nhà ga, cũng được nghiên cứu nhằm hình thành không gian đô thị hiện đại, thuận lợi cho sinh sống, làm việc và kinh doanh.

Trong thu hút đầu tư, địa phương ưu tiên các dự án phù hợp quy hoạch, có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, tập trung vào công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thương mại và dịch vụ chất lượng cao. Quan điểm đặt ra là không thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà chú trọng hiệu quả kinh tế, tính bền vững và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Lãnh đạo phường Bình Thuận trong Hội nghị Xúc tiến doanh nghiệp ngày 20/10.

Cùng với thu hút đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài giao thông, địa phương quan tâm hệ thống cấp, thoát nước, xử lý môi trường, điện, viễn thông và các công trình thiết yếu như trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, công viên, không gian công cộng. Quá trình đô thị hóa phải gắn với chỉnh trang khu dân cư hiện hữu, nâng cao chất lượng môi trường sống, bảo đảm an sinh xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân cũng được xác định là yếu tố quan trọng. Phường sẽ công khai thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu rõ định hướng quy hoạch, quyền lợi và trách nhiệm của mình; đồng thời thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Bình Thuận có hệ thống giao thông kết nối đường bộ, đường thủy và hàng không.

"Chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền và kiến nghị cấp trên giải quyết những vấn đề phát sinh, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch", ông Pháp cho hay.