Hoàng thành Thăng Long, điểm đến lịch sử. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Tôn vinh không chỉ bằng những ngày kỷ niệm

Năm 2026 ghi dấu mốc đặc biệt trong đời sống văn hóa khi ngày 24/11 được xác lập là Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Việc xác lập này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng văn hóa của người dân.

Tuy nhiên, từ góc nhìn phát triển du lịch, câu hỏi đặt ra không chỉ là tổ chức những hoạt động gì trong ngày 24/11, mà còn là làm thế nào. Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch AZA (Hà Nội), một di sản chỉ thực sự có sức sống lâu dài khi được cộng đồng quan tâm, sử dụng và tiếp tục sáng tạo trong đời sống.

Ông Đạt lý giải, nhiều giá trị văn hóa truyền thống được tôn vinh thông qua các chương trình biểu diễn, triển lãm, lễ hội. Song nếu chỉ dừng ở đây, người xem chưa có cơ hội hình thành mối liên hệ trực tiếp với giá trị văn hóa ấy. Áo dài là một ví dụ. Trong các dịp lễ, Tết, sự kiện văn hóa, hình ảnh áo dài thường xuất hiện trang trọng và đẹp mắt. Tuy nhiên, với nhiều du khách quốc tế, việc trực tiếp mặc áo dài, tìm hiểu cách may, lựa chọn chất liệu và khám phá Hà Nội trong trang phục truyền thống có thể mang lại cảm nhận sâu sắc hơn so với chỉ ngắm nhìn trên sân khấu.

Đây chính là hướng tiếp cận coi văn hóa vừa là đối tượng để chiêm ngưỡng, vừa là trải nghiệm để tham gia. Khi người dân, du khách có nhu cầu sử dụng áo dài, những hoạt động liên quan như dệt lụa, may đo, thiết kế, phụ kiện và dịch vụ văn hóa cũng có thêm cơ hội phát triển. Như vậy, bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế không nhất thiết là hai mục tiêu tách biệt. Nếu được tổ chức đúng cách, nhu cầu trải nghiệm văn hóa có thể tạo thêm nguồn lực để duy trì nghề truyền thống và sinh kế của cộng đồng.

Đông đảo du khách quốc tế tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh minh họa: Minh Đức/TTXVN

Hà Nội là nơi hội tụ nhiều di sản, không gian kiến trúc và làng nghề truyền thống. Hồ Gươm, phố cổ, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long… đều có thể trở thành địa điểm trải nghiệm phù hợp. Các làng nghề như Vạn Phúc, Trạch Xá có thể góp phần giới thiệu quá trình tạo nên một bộ áo dài về chất liệu, kỹ thuật may đo. Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, nếu những nguồn lực ấy được kết nối thành một mạng lưới dịch vụ, Hà Nội có thể hình thành một sản phẩm du lịch văn hóa có tính nhận diện riêng. Từ đó, ông đề xuất ý tưởng Đề án “Hà Nội – Thành phố của những không gian trải nghiệm áo dài”, hướng tới việc khuyến khích người dân, du khách mặc áo dài trong những hoạt động phù hợp của đời sống, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển các dịch vụ liên quan.

Không chỉ có áo dài, Việt Nam còn sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú, đặc sắc, tiêu biểu như: quan họ, ca trù, đờn ca tài tử, nghệ thuật bài chòi, thực hành then… Bên cạnh đó là hàng trăm nghề thủ công truyền thống như gốm, sơn mài, dệt lụa, mây tre đan, kim hoàn cùng nền ẩm thực đa dạng, mang đậm bản sắc vùng miền. Đây chính là nền tảng để phát triển du lịch sáng tạo dựa trên di sản văn hóa. Loại hình này giúp tăng giá trị kinh tế, mở rộng sản phẩm du lịch, thu hút khách có mức chi tiêu cao, đồng thời góp phần bảo tồn di sản một cách hiệu quả.

Phát triển du lịch trên nền tảng bảo tồn di sản

Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và các văn bản triển khai đã nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, cũng như yêu cầu phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển đất nước. Đối với ngành du lịch, đây là cơ hội để nghiên cứu những sản phẩm giúp du khách tiếp cận di sản một cách trực tiếp, có trách nhiệm. Du lịch văn hóa hiện là một trong những dòng sản phẩm chủ đạo, bên cạnh du lịch biển, du lịch sinh thái và du lịch đô thị.

Vẻ đẹp của Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Theo các chuyên gia, phát huy giá trị văn hóa trong phát triển du lịch không chỉ dừng ở việc tạo thêm sản phẩm hay thu hút khách tham quan. Điều quan trọng là cần bảo đảm sự hài hòa giữa khai thác và bảo tồn, giữa lợi ích kinh tế với trách nhiệm của cộng đồng và doanh nghiệp. Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Quốc Trí khẳng định, điều kiện tiên quyết để xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa là phải bảo tồn được các giá trị di sản. Nếu những di tích không được đầu tư tôn tạo, sẽ khó có thể khai thác phục vụ hoạt động tham quan, trải nghiệm.

Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển du lịch có sự gắn bó chặt chẽ: các nhà quản lý văn hóa cần nguồn kinh phí để trùng tu, bảo tồn di sản, trong khi doanh nghiệp du lịch có thể đóng góp nguồn lực gián tiếp thông qua việc nộp thuế, mua vé tham quan. Đây là mối quan hệ liên ngành, trong đó các bên cần có sự phân công rõ ràng về nhiệm vụ, trách nhiệm. Chuyên gia văn hóa, bảo tàng chịu trách nhiệm về chuyên môn, gìn giữ di tích; doanh nghiệp tập trung khai thác kinh doanh, thu hút khách, thực hiện nghĩa vụ thuế và tuân thủ nghiêm các quy định về bảo tồn.

Theo ông Vũ Quốc Trí, điều làm nên sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch văn hóa là ở giá trị trải nghiệm. Các doanh nghiệp cần tạo sự độc đáo cho chương trình thông qua cách tổ chức, phục vụ. Chẳng hạn đến với Đồng bằng sông Cửu Long, du khách có thể nghe đờn ca tài tử, tham quan sông nước, miệt vườn, song cảm xúc khi thưởng thức đờn ca tài tử tại Bạc Liêu sẽ khác với Đồng Tháp hay Vĩnh Long. Sự khác biệt về bối cảnh, không gian và con người tạo nên những trải nghiệm riêng cho từng điểm đến. Cùng là hoạt động xem múa rối nước tại Hà Nội nhưng mỗi đơn vị có thể xây dựng cách đón tiếp, thưởng trà và câu chuyện trải nghiệm riêng. Tại Tây Bắc, ruộng bậc thang hay văn hóa bản địa có thể xuất hiện ở nhiều nơi, song mỗi điểm đến, mỗi bản làng vẫn mang lại cảm nhận khác nhau.

Bên cạnh đó, để thu hút khách hàng, sản phẩm du lịch văn hóa cần được kết hợp với các lĩnh vực khác như ẩm thực, giải trí, mua sắm... Đặc biệt, du lịch hiện đại ngày càng chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển theo hướng xanh, bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero. Những du khách đến từ các thị trường cao cấp, có khả năng chi trả cao, thường quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, ông Vũ Quốc Trí nhấn mạnh.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, các quốc gia ngày càng chú trọng định vị bản sắc, nâng cao sức cạnh tranh. Từ lĩnh vực phi lợi nhuận, văn hóa nghệ thuật ngày càng khẳng định vai trò là nguồn lực chiến lược, góp phần tạo dựng sức mạnh mềm quốc gia. Nhiều công trình văn hóa đã và đang được xây dựng, cho thấy quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc nâng tầm văn hóa quốc gia.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thùy Vân, Viện Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), để biến kho tàng di sản phong phú thành nguồn giá trị sáng tạo mới, Việt Nam cần thay đổi cách tiếp cận: từ việc khai thác di sản sang đối thoại, cùng sáng tạo; từ quản lý di sản sang tạo điều kiện cho di sản phát triển. Đây là thời điểm cần triển khai các chiến lược, mô hình, cơ chế hỗ trợ cụ thể để khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo vốn có, giúp Việt Nam khai thác tốt hơn các di sản văn hóa quý giá trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt.