Đinh Văn Tâm và tấm huy chương bạc quý như vàng

Được xem là gương mặt kỳ vọng vàng ở ASIAD 20, nhưng chung cuộc võ sĩ Đinh Văn Tâm đoạt HCB nội dung tán thủ 56kg nam, môn wushu. Ít ai biết rằng, để đi tới trận chung kết, võ sĩ người dân tộc Hrê đã phải vượt lên chính mình.

Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, ông Phan Quốc Vinh, huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển wushu tán thủ Việt Nam cho biết, trước khi tham dự ASIAD 20, Đinh Văn Tâm chưa có được thể trạng tốt nhất. Chấn thương sụn bên chân phải chưa hoàn toàn bình phục, nhưng võ sĩ này thể hiện sự quyết tâm rất cao.

Võ sĩ Đinh Văn Tâm (thứ ba, từ phải sang) nhận thưởng cho thành tích huy chương bạc. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Tại tứ kết, Đinh Văn Tâm bắt đầu có cảm giác đau ở chân trái. Tình trạng trở nên tồi tệ hơn ở bán kết, nhưng võ sĩ Việt Nam vẫn nén đau thi đấu để thắng đối thủ người Indonesia Fereddy Sinaga. Dù vậy, cơn đau ngày càng lớn khiến chân trái của Tâm xuất hiện phù nề. Theo HLV Phan Quốc Vinh, ban huấn luyện đã theo dõi rất sát chấn thương của Đinh Văn Tâm và nếu diễn biến xấu sẽ xin dừng cuộc chơi để giữ cho vận động viên. Dù vậy, Đinh Văn Tâm đã nén đau và kiên cường thi đấu. Dù thua chung cuộc võ sĩ Ou Jiaming 0-2, nhưng tấm HCB của Đinh Văn Tâm vô cùng quý giá.

Dưới góc độ chuyên môn, HLV Phan Quốc Vinh cho rằng, thật tiếc khi Đinh Văn Tâm bị chấn thương. Nếu có thể trạng tốt nhất, võ sĩ này có thể cạnh tranh sòng phẳng tấm huy chương vàng với võ sĩ Trung Quốc. “Hiệp 1, Tâm chơi hay, thậm chí có thể thắng với cách biệt 2-3 điểm, nhưng trọng tài nhìn không thấu. Nếu quyết định chính xác, Tâm thắng hiệp 1 thì diễn biến ở hiệp 2 sẽ rất khác. Khi ấy, Ou Jiaming sẽ phải tấn công. Trong bối cảnh võ sĩ Trung Quốc chỉ giỏi phản kích, việc bị dồn vào thế phải công sẽ tạo nên thế cục có lợi hơn cho võ sĩ Việt Nam”, HLV Phan Quốc Vinh cho biết.

Đinh Văn Tâm được HLV Phan Quốc Vinh đánh giá là võ sĩ wushu tán thủ toàn diện nhất từ trước đến nay của thể thao Việt Nam. Không chỉ có những đòn đá, đấm hoàn thiện, võ sĩ này được đánh giá cao ở lối chơi thông minh. Dù đánh giá Ou Jiaming có chuyên môn tốt nhất Trung Quốc ở hạng 56kg nam tán thủ, từng vô địch Đại hội thể thao Trung Quốc, nhưng HLV Phan Quốc Vinh cho rằng, nếu Đinh Văn Tâm ở vào trạng thái thể trạng tốt nhất thì cửa giành huy chương vàng của võ sĩ Việt Nam sẽ rất sáng. “Chấn thương đáng tiếc đã khiến cơ hội vàng bị tuột mất, nhưng chúng tôi đánh giá rất cao tài năng, bản lĩnh và ý chí thi đấu của Tâm. Ở tuổi 21, sự nghiệp của Tâm còn dài phía trước và tin rằng ASIAD 20 sẽ là cột mốc giúp em trưởng thành hơn”, HLV Phan Quốc Vinh nhấn mạnh.

Theo HLV Phan Quốc Vinh, chấn thương là nỗi ám ảnh với bất cứ vận động viên thể thao nào và với võ sĩ wushu tán thủ thì điều này vô cùng đáng sợ. Theo kế hoạch, đội tuyển wushu tán thủ Việt Nam trở về nước hôm nay (25-9) và Đinh Văn Tâm sẽ lập tức được đưa đi chụp xác định mức độ chấn thương. “Sau ASIAD 20, ban huấn luyện sẽ tính tới phương án hồi phục và lộ trình tập luyện, thi đấu dành cho Đinh Văn Tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung tối đa sức lực để giúp võ sĩ này sớm hồi phục và không còn bị chấn thương ở các giải đấu tiếp theo”, HLV Phan Quốc Vinh nhấn mạnh.