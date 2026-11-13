Đinh Văn Lâm Hà rà soát cơ sở chế biến cà phê, phòng ngừa ô nhiễm mùa vụ

Hình ảnh lò sấy cà phê xả khói gây ô nhiễm môi trường - Ảnh minh họa

Kiểm soát nguồn thải ngay từ đầu niên vụ

Tại Văn bản số 3464/UBND-KT, UBND xã Đinh Văn Lâm Hà yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sơ chế, chế biến cà phê chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, đất đai và trật tự xây dựng.

Theo địa phương, một số cơ sở vẫn hoạt động trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, khói, mùi hôi, nước thải và tiếng ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Các cơ sở được yêu cầu chủ động đầu tư, cải tiến thiết bị, áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường; thu gom, xử lý chất thải và kiểm soát tiếng ồn trong quá trình vận hành. Nước thải, khí thải và các nguồn phát sinh ô nhiễm phải được kiểm soát, đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Cùng với hoàn thiện hồ sơ, thủ tục môi trường, chủ cơ sở phải thực hiện việc phân loại, lưu giữ, chuyển giao và xử lý chất thải phù hợp. UBND xã nhấn mạnh chỉ tổ chức hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp luật quy định.

Tập trung cơ sở trong khu dân cư

Phòng Kinh tế được giao rà soát quy mô, loại hình, vị trí và tình hình chấp hành quy định môi trường của các cơ sở. Trọng tâm là những nơi nằm trong khu dân cư, từng phát sinh kiến nghị, phản ánh trong các niên vụ trước.

Các trưởng thôn có trách nhiệm thống kê cơ sở xay xát, sấy khô, chế biến cà phê ướt; xác định vị trí, quy mô và gửi danh sách về UBND xã trước ngày 15/11/2026.

Trên cơ sở tổng hợp, địa phương tổ chức kiểm tra theo quy định, hướng dẫn biện pháp khắc phục và cho các cơ sở ký cam kết bảo vệ môi trường. Công an xã phối hợp nắm tình hình, phát hiện, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và bảo đảm an ninh, trật tự.

Trường hợp phát hiện vi phạm về môi trường, đất đai hoặc xây dựng, Phòng Kinh tế tham mưu UBND xã xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Yêu cầu lò sấy khắc phục, xây dựng lộ trình di dời

Đối với lò sấy cà phê, UBND xã yêu cầu đầu tư hệ thống thu gom, xử lý bụi và khí thải; bố trí chiều cao ống khói phù hợp điều kiện địa hình nhằm hạn chế khói phát tán thấp vào nhà dân. Việc điều chỉnh ống khói phải đi cùng xử lý khí thải, bảo đảm đáp ứng quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Chủ cơ sở phải quản lý vỏ cà phê, tro xỉ và các chất thải phát sinh; vận hành thiết bị đúng kỹ thuật, giảm rung, tiếng ồn và bảo đảm phòng cháy, chữa cháy.

Theo văn bản, các chủ lò sấy được yêu cầu cam kết ngừng hoạt động khi gây ảnh hưởng đến đời sống khu dân cư và không nhận được sự đồng thuận của người dân; đồng thời chủ động xây dựng phương án, lộ trình di dời đến địa điểm phù hợp theo quy định.

Địa phương cũng vận động các cơ sở hoạt động tự phát, không phù hợp quy hoạch, mục đích sử dụng đất hoặc chưa bảo đảm điều kiện môi trường khắc phục vi phạm, xem xét di dời.

Rà soát từ đầu niên vụ giúp xác định những nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm để hướng dẫn, kiểm tra và xử lý kịp thời. Mục tiêu là bảo đảm hoạt động sơ chế, chế biến cà phê gắn với bảo vệ môi trường sống, hạn chế ảnh hưởng đến cộng đồng trong mùa thu hoạch.