Đình Vân Cốc - điểm đến văn hóa, du lịch của Phúc Lộc

Sự kiện mở ra hướng phát triển mới cho địa phương. Từ nền tảng di sản văn hóa truyền thống, Phúc Lộc từng bước kết nối du lịch tâm linh với sinh thái, nông nghiệp, làng nghề và ứng dụng chuyển đổi số, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, tạo sinh kế và nâng cao đời sống nhân dân.

Đình Vân Cốc. Ảnh: Nguyễn Mai

Phát huy giá trị di sản quê hương

Đình Vân Cốc là di tích có giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và tín ngưỡng của địa phương, được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố năm 1999. Đình thờ ba vị Thành hoàng làng là bà Phùng Ả Tú, bà Phùng Ả Huyền và bà Hoàng Thượng Cát, những nữ tướng dưới trướng Hai Bà Trưng.

Trải qua nhiều thế hệ, các giá trị về thần tích, truyền thuyết, nghi lễ và phong tục vẫn được cộng đồng gìn giữ, trao truyền. Lễ hội đình diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng Giêng hằng năm với các hoạt động rước, dâng hương, tế lễ, giao lưu văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian.

Ngày 5-10-2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5518/QĐ-UBND công nhận đình Vân Cốc là điểm du lịch. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị di tích, đồng thời tạo cơ sở để khai thác tiềm năng văn hóa phục vụ phát triển du lịch.

Ông Phùng Văn Thanh, Trưởng tiểu ban quản lý di tích đình Vân Cốc, là người gắn với công tác gìn giữ, phát huy giá trị di tích tại địa phương cho biết: Việc đình được công nhận là điểm du lịch đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo tồn các giá trị lịch sử, kiến trúc, tín ngưỡng, duy trì lễ hội truyền thống, đồng thời nâng cao chất lượng đón tiếp, giới thiệu di sản tới người dân và du khách. Đây cũng là cơ hội để những giá trị được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ đến gần hơn với công chúng.

Các đại biểu dâng hương tại đình Vân Cốc. Ảnh: Nguyễn Mai

Không chỉ có giá trị riêng về di sản, đình Vân Cốc còn nằm trong không gian làng quê giàu bản sắc, gắn với cảnh quan sông Hồng, sông Đáy, vùng bãi bồi và những vùng sản xuất nông nghiệp đặc trưng. Phúc Lộc có vùng bưởi Tam Vân, chanh Vân Hà, chuối Vân Nam, nho Xuân Đình, ổi, rau an toàn; cùng những sản phẩm gắn với đời sống cộng đồng như bánh, bún Thanh Chiểu, đậu Linh Chiểu và các sản phẩm OCOP. Đây là lợi thế để địa phương phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh kết hợp trải nghiệm sinh thái, nông nghiệp, làng nghề và ẩm thực.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc Đinh Xuân Hanh: Thời gian qua, xã Phúc Lộc đã quan tâm tu bổ, tôn tạo di tích, hoàn thiện cảnh quan và các điều kiện phục vụ khách tham quan. Hệ thống thông tin giới thiệu, sơ đồ tham quan, mã QR và hoạt động hướng dẫn thuyết minh từng bước được triển khai; việc kết nối di tích với các sản phẩm nông nghiệp, OCOP và đặc sản địa phương cũng được chú trọng. Đến cuối tháng 8-2026, đình Vân Cốc đã đón hơn 3.000 lượt khách, với hơn 30 đoàn đến tham quan, chiêm bái và tìm hiểu lịch sử, văn hóa.

Những kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng thu hút khách của di tích, đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết với các điểm đến trong khu vực.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu trao Quyết định Điểm du lịch Di tích đình Vân Cốc cho xã Phúc Lộc. Ảnh: Nguyễn Mai

Đưa di sản thành nguồn lực phát triển

Theo định hướng phát triển du lịch xã Phúc Lộc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, địa phương sẽ từng bước kết nối đình Vân Cốc với đền Hát Môn, đình Hạ Hiệp, đình Tường Phiêu và những vùng sản xuất nông nghiệp, làng nghề, điểm trải nghiệm cộng đồng cùng sản phẩm OCOP có thể trở thành một phần của hành trình khám phá quê hương.

Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc Lê Văn Thu xác định việc công nhận điểm du lịch là cơ hội để địa phương phát huy lợi thế văn hóa, cảnh quan và sản vật, từng bước hình thành sản phẩm du lịch gắn với đời sống cộng đồng. Để hiện thực hóa định hướng này, chính quyền địa phương cần chú trọng hoàn thiện các điều kiện phục vụ khách, kết nối các điểm đến, huy động sự tham gia của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, qua đó tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, việc công nhận điểm du lịch không phải là đích đến mà là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Đình Vân Cốc cần từng bước được tổ chức, quản lý và khai thác chuyên nghiệp hơn, hình thành sản phẩm cụ thể, nâng cao chất lượng trải nghiệm và đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Ông Trần Trung Hiếu đề nghị UBND xã Phúc Lộc thường xuyên rà soát, duy trì các điều kiện về hạ tầng, cảnh quan, biển chỉ dẫn, khu vực đón tiếp, vệ sinh môi trường và dịch vụ phục vụ khách; đồng thời làm mới chương trình tham quan, trải nghiệm, phát huy sự tham gia của cộng đồng, nghệ nhân và các hộ gia đình. Việc kết nối doanh nghiệp lữ hành, đơn vị vận chuyển và các điểm đến lân cận cũng cần được đẩy mạnh nhằm xây dựng những chương trình, tour, tuyến phù hợp, ưu tiên liên kết du lịch văn hóa với nông nghiệp, sinh thái, làng nghề và trải nghiệm cộng đồng.

Theo ông Trần Trung Hiếu, người dân cần được khuyến khích tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ du lịch, qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống. Cùng với đó, địa phương cần bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan và xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện, góp phần tạo dựng hình ảnh điểm đến văn minh, bền vững.

Khu vực trưng bày mô hình chuyển đổi số trong trường học ở xã Phúc Lộc tại sự kiện. Ảnh: Nguyễn Mai

Về phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, ngành tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong kết nối doanh nghiệp, quảng bá xúc tiến du lịch, đào tạo nhân lực, tư vấn phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cùng với phát triển sản phẩm, chuyển đổi số được xác định là hướng đi quan trọng để quảng bá di sản và mở rộng khả năng tiếp cận du khách. Xã Phúc Lộc sẽ tiếp tục số hóa thông tin về di tích, lịch sử, lễ hội, điểm tham quan và sản phẩm địa phương; tăng cường giới thiệu hình ảnh, video trên các nền tảng số, mạng xã hội, website và các kênh xúc tiến du lịch của thành phố.

Cuộc thi ảnh trực tuyến “Phúc Lộc - hồn quê, sắc mới” được phát động trong dịp này nhằm lan tỏa hình ảnh con người, cảnh quan, di sản và nhịp sống quê hương trên không gian số. Qua những góc nhìn sáng tạo, cuộc thi kỳ vọng khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, đồng thời giới thiệu rộng rãi tiềm năng du lịch của địa phương tới người dân và du khách.