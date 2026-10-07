Đình Tú Thị – nơi giữ nghề thêu giữa lòng phố cổ Hà Nội

Đình Tú Thị nằm tại trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, gắn với nghề thêu truyền thống từng phát triển mạnh trong khu phố cổ.

Công trình là một trong những địa chỉ lưu giữ dấu tích của các phường nghề xưa, nơi những người thợ thủ công tìm đến làm ăn, sinh sống và truyền nghề.

Trong đình, không gian thờ tự tạo nên sự trang nghiêm, là nơi tưởng nhớ những người có công gây dựng và truyền bá nghề thêu.

Những giá trị được lưu giữ tại đây không chỉ nằm ở kiến trúc, đồ thờ mà còn ở câu chuyện về một nghề thủ công từng góp phần tạo nên diện mạo văn hóa đặc trưng của phố nghề Hà Nội.

Đình Tú Thị được xếp hạng là di tích quốc gia năm 2012.

Đình Tú Thị mang những đặc trưng của kiến trúc đình truyền thống với hệ thống khung gỗ, mái ngói, các cấu kiện được bố trí theo lối kiến trúc cổ. Không gian đình tạo nên sự chuyển tiếp giữa phố thị đông đúc bên ngoài và vẻ trầm mặc, trang nghiêm bên trong.

Các chi tiết kiến trúc, hoa văn trang trí góp phần tạo nên vẻ đẹp riêng cho di tích.

Điểm đáng chú ý tại đình Tú Thị là nơi đây vẫn được sử dụng làm không gian học và truyền nghề.

Không giống những sản phẩm được tạo ra bằng dây chuyền công nghiệp, sản phẩm thêu thủ công mang dấu ấn rõ nét của người thực hiện.

Nghề thêu ngày nay không chỉ dừng lại ở việc tái hiện những mẫu hoa văn quen thuộc. Người học nghề còn được tiếp cận cách phối màu, tạo hình và ứng dụng kỹ thuật thêu vào các sản phẩm phù hợp với đời sống hiện đại, qua đó mở thêm cơ hội để nghề truyền thống tiếp tục được gìn giữ.

Những người trẻ có cơ hội trực tiếp làm quen với kim, chỉ, vải và từng bước thực hành các kỹ thuật cơ bản dưới sự hướng dẫn của những người có kinh nghiệm.

Trong không gian đình, khoảng cách giữa các thế hệ như gần lại qua từng mũi kim. Người có kinh nghiệm truyền lại kỹ thuật, bí quyết xử lý chất liệu; người trẻ mang đến sự tò mò, cách tiếp cận mới và mong muốn đưa nghề truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại.

Việc duy trì hoạt động học, dạy và thực hành nghề thêu tại đình Tú Thị vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài việc bảo tồn một không gian văn hóa, góp phần giữ cho nghề truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Du khách nước ngoài tham quan và lưu lại khoảnh khắc tại đình Tú Thị.

Giữa nhịp sống sôi động của khu phố cổ, đình Tú Thị vẫn giữ một khoảng lặng riêng. Ở đó, lịch sử nghề thêu được kể lại không chỉ qua những câu chuyện và hiện vật, mà bằng chính âm thanh của những mũi kim xuyên qua mặt vải.

Đình Tú Thị không chỉ là một di tích gắn với nghề thêu mà còn là một không gian truyền nghề đang sống, nơi giá trị của nghề xưa được trao lại cho những người trẻ, để câu chuyện về nghề thêu tiếp tục được viết bằng chính đôi tay của thế hệ hôm nay.