Dinh Tổng thống Yemen lần đầu bị tên lửa tấn công làm dấy lên lo ngại nội chiến toàn diện

Tên lửa do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Kênh Al Jazeera tối 15/10 cho biết các cuộc tấn công cùng ngày nhằm vào thành phố Aden được cho là những vụ tấn công đầu tiên thuộc loại này do lực lượng Ansar Allah, còn gọi là Houthi, tiến hành nhằm vào trụ sở của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Cùng ngày, hãng thông tấn Anadolu cũng đưa tin rằng đây là vụ tấn công đầu tiên thuộc loại này nhằm vào Dinh Tổng thống Yemen kể từ khi giao tranh giữa Houthi và chính phủ được quốc tế công nhận tái diễn vào tháng 7/2026.

Theo Bộ Thông tin thuộc Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cho biết hai nhân viên an ninh đã thiệt mạng khi khu dinh tổng thống bị tấn công trong khi Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận xác nhận Thủ tướng và toàn bộ thành viên Nội các đều an toàn sau sự việc mà họ gọi là một âm mưu ám sát.

Diễn biến này cho thấy căng thẳng giữa hai bên có nguy cơ tiếp tục leo thang. Nhiều người dân Yemen lo ngại tình hình có thể dẫn đến một cuộc nội chiến toàn diện, đồng thời có khả năng kéo thêm các cường quốc khu vực khác ngoài Saudi Arabia vào vòng xoáy xung đột.

Saudi Arabia đang vận động các quốc gia Hồi giáo khác tham gia cuộc chiến chống Houthi, đồng thời mô tả lực lượng này là mối đe dọa đối với an ninh hàng hải quốc tế và sự ổn định của khu vực.

Trong bối cảnh đó, động thái đáp trả của Houthi dường như là tấn công trực tiếp vào trung tâm quyền lực của chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn tại thành phố Aden, nơi được coi là thủ đô tạm thời của Yemen.

Dự báo, chính phủ Yemen được quốc tế công nhận sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa sau vụ tấn công này.

Tuy nhiên, một điểm khác biệt đáng chú ý là lực lượng Houthi không có trụ sở chỉ huy tập trung tại thủ đô Sanaa theo cách tương tự.

Các cuộc không kích của Saudi Arabia đến nay chưa thể nhắm trúng những quan chức Houthi, do các nhân vật này thường hoạt động bí mật nhằm tránh bị phát hiện.