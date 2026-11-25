Theo cảnh sát hạt Norfolk, lực lượng chức năng nhận được tin báo về hoạt động đáng ngờ tại một bất động sản thuộc khu điền trang Sandringham, miền đông nước Anh, vào tối 23/11.

Cảnh sát đã triển khai trực thăng, thiết bị bay không người lái và chó nghiệp vụ để tìm kiếm các nghi phạm. Hai người đàn ông sau đó bị bắt giữ vì tình nghi đột nhập với mục đích trộm cắp và xâm nhập trái phép.

Sandringham House là điền trang và dinh thự nghỉ dưỡng riêng của Hoàng gia Anh tại hạt Norfolk, Anh. Ảnh: CC BY 2.0

Tính đến ngày 24/11, cả hai vẫn đang bị tạm giữ và chưa bị truy tố. Cảnh sát xác nhận không có người trong dinh thự vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Theo truyền thông Anh, địa điểm xảy ra vụ đột nhập là Anmer Hall, dinh thự có 10 phòng ngủ được cố Nữ hoàng Elizabeth II tặng Hoàng tử William và Công nương Kate nhân dịp kết hôn năm 2011.

Anmer Hall đã được nhiều thành viên hoàng gia sử dụng trong nhiều năm qua. Và William và Kate thường tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ tại đây.

Chỗ ở chính hiện nay của gia đình Hoàng tử Anh nằm trong khuôn viên lâu đài Windsor, phía tây London. Đây là nơi họ chuyển đến vào năm 2025 sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời và Công nương Kate được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Vụ việc này sẽ làm nóng thêm cuộc tranh luận đang diễn ra về an ninh hoàng gia. Hiện, cảnh sát Anh vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.