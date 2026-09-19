'Dinh thự bay' Gulfstream G700 hạ cánh Phù Cát, gợi mở dòng khách hạng sang cho Gia Lai

Sáng 18/9, chuyên cơ Gulfstream G700 hạ cánh xuống sân bay Phù Cát sau hành trình qua TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với một dòng máy bay được thiết kế cho những chuyến bay xuyên lục địa, việc G700 lựa chọn Phù Cát trong hành trình tại Việt Nam nhanh chóng thu hút sự chú ý.

“Dinh thự bay” Gulfstream G700 xuất hiện tại sân bay Phù Cát.

Trước đó, ngày 17/9, chiếc G700 mang màu sơn đặc trưng của Gulfstream xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó tiếp tục đến Hà Nội rồi bay vào Phù Cát sáng hôm sau. Đây là chặng bay nội địa khá ngắn đối với một chuyên cơ có tầm bay hơn 14.000 km.

Gulfstream G700 do Gulfstream Aerospace phát triển, thuộc nhóm chuyên cơ thương gia cao cấp. Máy bay có cabin rộng, có thể bố trí tới 5 khu vực sinh hoạt riêng biệt, gồm không gian tiếp khách, khu vực dùng bữa, nghỉ ngơi và phòng ngủ khép kín.

G700 có tốc độ tối đa Mach 0,935, được trang bị 20 cửa sổ toàn cảnh hình bầu dục cỡ lớn cùng hệ thống liên tục cung cấp 100% khí tươi cho cabin. Những đặc điểm này giúp máy bay phục vụ các hành trình đường dài với mức độ riêng tư, tiện nghi và chủ động cao.

Điểm đáng chú ý từ chuyến bay lần này không chỉ nằm ở giá trị của chiếc chuyên cơ. Với hàng không tư nhân, hành khách có thể chủ động gần như toàn bộ lịch trình, từ thời gian khởi hành, điểm đến đến thời gian lưu trú. Vì vậy, nơi chuyên cơ lựa chọn hạ cánh phần nào cho thấy khả năng đáp ứng nhu cầu của nhóm khách có mức chi tiêu cao.

Các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực du lịch cao cấp cho rằng nhóm khách này thường tìm kiếm những điểm đến ít đông đúc, bảo đảm sự riêng tư, có cảnh quan khác biệt nhưng đồng thời phải sở hữu dịch vụ tương xứng để xây dựng hành trình theo nhu cầu cá nhân.

Cận cảnh nội thất sang trọng của chuyên cơ Gulfstream G700.

Quy Nhơn đang có nhiều yếu tố phù hợp với xu hướng đó. Thành phố biển được Lonely Planet lựa chọn trong 25 điểm đến đáng trải nghiệm của Best in Travel 2026. Các bãi biển, vịnh nhỏ, làng chài cùng nhịp sống tương đối thư thả tạo nên nét riêng so với nhiều trung tâm du lịch đã phát triển đông đúc.

Tại khu vực Nhơn Lý - Eo Gió, hạ tầng dành cho phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp cũng từng bước hình thành với các khu nghỉ dưỡng, villa và sân golf ven biển. Đây là những loại hình dịch vụ có khả năng kết nối với nhóm khách sử dụng chuyên cơ, đặc biệt ở các phân khúc nghỉ dưỡng, golf và MICE.

Lợi thế của Gia Lai còn nằm ở khả năng tạo ra hành trình kết hợp giữa biển và cao nguyên. Từ Quy Nhơn đi về phía Tây, cảnh quan chuyển dần sang Biển Hồ, Chư Đăng Ya và cao nguyên Pleiku. Tại Đắk Đoa cũng đang phát triển quần thể đô thị, nghỉ dưỡng và sân golf, mở thêm lựa chọn cho nhóm khách muốn trải nghiệm nhiều không gian trong cùng một chuyến đi.

Đáng chú ý, Gia Lai hiện có hai cửa ngõ hàng không là sân bay Phù Cát và sân bay Pleiku. Với khách đi chuyên cơ, lịch trình không phụ thuộc hoàn toàn vào các đường bay thương mại thường lệ. Một hành trình có thể được thiết kế theo hướng đến Phù Cát, trải nghiệm biển Quy Nhơn, nghỉ dưỡng, chơi golf rồi tiếp tục lên cao nguyên và rời đi từ Pleiku, hoặc theo chiều ngược lại.

Khả năng kết nối hai sân bay với hai không gian biển - cao nguyên tạo điều kiện để xây dựng sản phẩm kết hợp nghỉ dưỡng, golf, villa, ẩm thực và trải nghiệm cao nguyên theo nhu cầu riêng của từng nhóm khách.

Bali, Phuket hay Maldives đã khai thác thị trường du lịch cao cấp quốc tế từ nhiều năm. Dư địa mới đang mở ra cho những điểm đến còn giữ được cảnh quan tự nhiên, mật độ khách chưa quá lớn nhưng đã hình thành hệ thống lưu trú và dịch vụ đủ chất lượng.

Hạ tầng dành cho phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp ở Gia Lai đang từng bước hình thành với các khu nghỉ dưỡng, villa và sân golf ven biển.

Ở góc độ đó, sự xuất hiện của Gulfstream G700 tại Phù Cát là một tín hiệu đáng chú ý đối với du lịch Gia Lai. Tuy nhiên, một chuyến chuyên cơ chưa đủ để khẳng định địa phương đã trở thành điểm đến của giới khách thượng lưu quốc tế.

Điều quan trọng hơn là khả năng biến những lợi thế sẵn có thành sản phẩm cụ thể. Khi biển Quy Nhơn, cao nguyên Pleiku, sân golf, nghỉ dưỡng cao cấp và hai sân bay được kết nối thành một hành trình thuận tiện, Gia Lai sẽ có thêm cơ sở tiếp cận phân khúc khách quốc tế có mức chi tiêu cao, qua đó nâng giá trị du lịch của điểm đến.