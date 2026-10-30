Dinh thự 27 tầng đắt nhất hành tinh: 168 chỗ đỗ xe, 600 nhân viên phục vụ

Đây được coi là bất động sản tư nhân đắt nhất hành tinh.

Tòa nhà 27 tầng nhưng cao bằng 60 tầng

Antilia nằm trên đường Altamount, khu Cumballa Hill, thành phố Mumbai - nơi được giới bất động sản gọi là “phố của các tỷ phú”.

Công trình do văn phòng kiến trúc Perkins & Will (Chicago) thiết kế, khởi công năm 2006 và hoàn thành năm 2010, với tổng diện tích sàn khoảng 37.000m2 trên khu đất chỉ rộng 4.532m2.

Điều khiến Antilia khác biệt không nằm ở số tầng, mà ở chiều cao thông thủy (khoảng cách từ mặt sàn đã hoàn thiện đến mặt dưới của kết cấu chịu lực (như dầm, đà ngang hoặc trần nhà).

Antilia cao 173m nhưng chỉ có 27 tầng, với 6 tầng đầu tiên dành riêng cho bãi đỗ xe 168 chỗ, tạo thành một “lâu đài đứng” giữa trung tâm Mumbai. Ảnh: The Nobroker Times

Mỗi tầng được thiết kế với trần cao gấp 3 lần thông thường, nên dù chỉ có 27 tầng, tòa nhà cao tới 173m, tương đương một tòa tháp văn phòng 60 tầng.

Nói cách khác, đây là một “khu đất vàng” được xây theo chiều đứng, dành cho một hộ gia đình duy nhất, điều gần như không thể tìm thấy ở bất kỳ đô thị lớn nào khác.

Bài toán giao thông của một gia đình sở hữu hàng trăm xe hơi đã được giải quyết ngay từ tầng hầm.

Sáu tầng đầu tiên của Antilia được dành riêng cho bãi đỗ xe, có sức chứa 168 xe, kèm một trung tâm bảo dưỡng xe đặt trên tầng 7. Đây là một trong những bãi đỗ xe tư nhân lớn nhất thế giới và bản thân nó đã chiếm một phần đáng kể diện tích của tòa nhà.

Từ tầng 8 trở lên, không gian được phân chia theo chức năng: đền thờ thần Hindu Ganesha với trần lát toàn pha lê và vàng; phòng chiếu phim 50 chỗ; phòng khiêu vũ với đèn chùm pha lê; thư viện, phòng khách, nhiều bể bơi và các khu vườn treo.

Tầng 10 và 11 là “tầng sức khỏe”, gồm phòng gym, spa, phòng yoga và phòng tuyết nhân tạo, các bức tường phun tuyết để gia chủ trốn cái nóng Mumbai.

Điểm nhấn kiến trúc là “khu vườn thẳng đứng” chạy dọc mặt ngoài tòa nhà, không chỉ để trang trí mà còn giúp che nắng và giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

Kiến trúc sư Ralph Johnson của Perkins & Will từng mô tả đây là “nguyên mẫu cho các tòa nhà của tương lai”, tức là một cách tăng diện tích xanh lên gấp 5-10 lần so với chỉ làm vườn trên mái.

Bên trong Antilia là 49 phòng ngủ, phòng chiếu phim 50 chỗ, phòng tuyết nhân tạo và những khu vườn treo, tất cả chỉ để phục vụ gia đình nhà tài phiệt Mukesh Ambani. Ảnh: The Nobroker Times

Một gia đình, 600 nhân viên và hóa đơn điện “khủng”

Antilia có 49 phòng ngủ, trong đó 6 tầng trên cùng được dành làm không gian sinh hoạt riêng cho doanh nhân, nhà tài phiệt Mukesh Ambani, vợ Nita, các con và con dâu.

Để vận hành tòa nhà, gia đình này duy trì khoảng 600 nhân viên toàn thời gian, với chi phí bảo trì hàng tháng khoảng 2,5 crore rupee (khoảng 6,8 tỷ đồng).

Mức tiêu thụ điện còn ấn tượng hơn: Antilia dùng 637.240 kWh mỗi tháng, tương đương mức tiêu thụ của 7.000 hộ gia đình trung lưu tại Mumbai. Tháng 9/2010, hóa đơn điện của Antilia lên tới khoảng 70,7 lakh rupee (1,9 tỷ đồng), theo báo chí Ấn Độ.

Những con số này cho thấy đây không chỉ là một “ngôi nhà đắt tiền”, mà là một cỗ máy vận hành với cường độ tiêu thụ năng lượng và nhân lực của một khách sạn hạng sang cỡ trung.

Con số 5 tỷ USD gây tranh cãi

Chi phí xây dựng Antilia từng được ước tính chính thức ở mức 500-700 triệu USD, nhưng trên thực tế có thể lên tới gần 2 tỷ USD khi tính cả đất, vật liệu và các hệ thống kỹ thuật đặc biệt.

Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận đây là ngôi nhà tư nhân đắt nhất thế giới, giá trị 2 tỷ USD.

Kỷ lục Guinness ước tính Antilia trị giá 2 tỷ USD, nhưng một số nguồn năm 2026 đã nâng mức định giá lên tới 5 tỷ USD. Ảnh: The Nobroker Times

Tờ ET Now của Ấn Độ ước tính giá trị hiện tại của tòa nhà khoảng 15.000 crore rupee (khoảng 1,7-1,8 tỷ USD). Một số nguồn thậm chí nêu mức 4,6 đến 5 tỷ USD. Đáng lưu ý, đây là những ước tính truyền thông, không phải giá giao dịch chính thức vì Antilia chưa từng được rao bán.

Dù vậy, so sánh với Burj Khalifa - công trình cao nhất thế giới, chi phí xây dựng khoảng 1,5 tỷ USD, Antilia vẫn được xem là đắt hơn về mặt giá trị tài sản dù chỉ phục vụ một gia đình.

Về mặt kỹ thuật, Antilia được thiết kế để chịu được động đất cấp 8 trên thang Richter và có 3 sân bay trực thăng trên mái.

Nhưng giá trị của nó không nằm ở khả năng chống chọi thiên tai, mà ở vị trí: một khu đất rộng hơn 4.500m2 tại trung tâm Mumbai - nơi giá bất động sản thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới và gần như không thể tái tạo một lô đất tương đương.

Theo Guinness World Records, Times Now, DNA India, Khaleej Times