Đình Thịnh lập công cuối trận, FC Thái Nguyên ngược dòng quả cảm trên sân Bình Dương

Victor Mansaray ghi 2 bàn thắng gỡ hòa cho FC Thái Nguyên.

Chiều 23-10, FC Thái Nguyên giành chiến thắng 3-2 trước Becamex TP. Hồ Chí Minh trên Sân vận động Bình Dương trong khuôn khổ vòng 4 Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia.

Bị dẫn trước hai lần, đội bóng xứ Trà vẫn lội ngược dòng thành công nhờ cú đúp của Victor Mansaray và bàn thắng quyết định của Đình Thịnh ở phút 85, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau 4 vòng đấu.

Trận đấu diễn ra giằng co trong hiệp một và không có bàn thắng. Ngay đầu hiệp hai, phút 48, trung vệ Adriano Schmidt dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà Becamex TP. Hồ Chí Minh.

Sau bàn thua, FC Thái Nguyên đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép lên khung thành đối phương. Phút 73, từ góc sút tương đối hẹp, Victor Mansaray tung cú dứt điểm hiểm hóc, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Kịch tính tiếp tục diễn ra ở phút 76 khi Đỗ Minh Quân, cầu thủ mới vào sân của FC Thái Nguyên, phạm lỗi trong vòng cấm, khiến đội khách phải chịu quả phạt đền.

Sau những phản ứng từ Ban huấn luyện FC Thái Nguyên, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. Trên chấm 11m, cầu thủ mang áo số 99 của Becamex TP. Hồ Chí Minh thực hiện thành công, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Bị dẫn bàn, FC Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh tấn công và nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 80, Victor Mansaray dứt điểm lạnh lùng, san bằng tỷ số 2-2, hoàn tất cú đúp vào lưới đội bóng cũ. Đây là bàn thắng thứ 9 của tiền đạo này sau 4 trận đấu, với 1 hat-trick và 3 cú đúp.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 85. Từ một đợt tấn công dồn dập, Đình Thịnh, cầu thủ mang áo số 17, xuất hiện đúng lúc và dứt điểm cận thành, đưa FC Thái Nguyên vượt lên dẫn 3-2.

Đình Thịnh lập công phút 85, giúp FC Thái Nguyên lội ngược dòng thắng đội chủ nhà Becamex TP. Hồ Chí Minh 3-2 trên sân Bình Dương.

Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng khi Becamex TP. Hồ Chí Minh cố tìm kiếm bàn gỡ. Phút 88, đội chủ nhà bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Một phút sau, thủ môn FC Thái Nguyên có pha cứu thua xuất sắc.

Đến phút 90, xà ngang tiếp tục từ chối bàn gỡ của đội chủ nhà. Trong thời gian bù giờ, hàng thủ FC Thái Nguyên thi đấu kiên cường, hóa giải các đợt tấn công và bảo toàn chiến thắng.

Để đối thủ ngược dòng thắng 2-3 dù hai lần vươn lên dẫn trước, Becamex TP. Hồ Chí Minh bỏ lỡ cơ hội giành điểm trên sân nhà. Trong khi đó, chiến thắng này giúp FC Thái Nguyên có 12 điểm sau 4 trận toàn thắng, tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng, tạo khoảng cách với các đội bám đuổi gồm Hưng Yên, Khánh Hòa và Becamex TP. Hồ Chí Minh.

Ở vòng đấu tiếp theo, FC Thái Nguyên tiếp tục thi đấu trên sân khách, gặp Câu lạc bộ Long An vào lúc 16h ngày 28-10 trên Sân vận động Long An.