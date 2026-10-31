Đinh Thị Kiều Nga bị bắt tạm giam

Đối tượng Đinh Thị Kiều Nga. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, ngày 18/6/2026, Công an xã Nội Bài tiếp nhận tin báo về việc chị N.T.H.N. (SN 1991), chủ cơ sở kinh doanh bánh ngọt tại thôn Kim Anh, bị Đinh Thị Kiều Nga ném mắm tôm vào người.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào đêm 18/6/2026, khi chị N. đang livestream trên Facebook gần cửa hàng kinh doanh của Nga.

Căn cứ nội dung tố giác và kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo: Mỗi người dân cần ứng xử văn minh, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người khác; giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp phù hợp, không sử dụng hành vi xúc phạm, làm nhục người khác, gây mất an ninh, trật tự.